Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?

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The Witcher 3 Remastered est aujourd’hui disponible et nous permet de retrouver un Geralt plus beau que jamais, et ce sur toutes les plateformes récentes. Le PC restera l’endroit idéal pour en profiter même si les mods permettaient déjà d’embellir l’aventure. Mais puisque CD Projekt Red a retravaillé beaucoup de choses ici, le remaster est forcément un peu plus gourmand et vous demande du matériel plus récent.

The Witcher 3: Remastered // Source : CD Projekt Red

Quelles sont les configurations PC recommandées pour The Witcher 3 Remastered ?

The Witcher 3 a beau avoir une dizaine d’années, le remaster lui offre un sacré lifting. Il faut donc que votre PC soit à niveau pour en profiter dans de bonnes conditions, et pour cela, CD Projekt Red a revu à la hausse ses prérequis pour y jouer sur cette plateforme. Il est ici question de savoir si vous pourrez profiter du ray-tracing et d’autres technologies comme le path tracing, et bien d’autres choses.

Voici la liste des nouvelles configurations PC recommandées pour The Witcher 3 Remastered :

Configuration minimum (1080p-30 FPS)

  • Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
  • RAM : 12 Go
  • Carte graphique : Nvidia GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 ou Intel Arc A580
  • Mémoire vidéo : 6 Go
  • Espace disque : 60 Go SSD

Configuration recommandée (1080p-60 FPS)

  • Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X
  • RAM : 16 Go
  • Carte graphique : Nvidia RTX 2060 S ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580
  • Mémoire vidéo : 8 Go
  • Espace disque : 60 Go SSD

Configuration ultra (1440p-60 FPS)

  • Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X
  • RAM : 24 Go
  • Carte graphique : Nvidia RTX 3070 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc B580
  • Mémoire vidéo : 12 Go
  • Espace disque : 60 Go SSD

Configuration RT minimum (1080p-30 FPS avec DLSS/FSR/XeSS)

  • Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5800X
  • RAM : 16 Go
  • Carte graphique : Nvidia RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580
  • Mémoire vidéo : 8 Go
  • Espace disque : 60 Go SSD

Configuration RT recommandée (1440-60 FPS avec DLSS/FSR/XeSS)

  • Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X
  • RAM : 24 Go
  • Carte graphique : Nvidia RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT
  • Mémoire vidéo : 12 Go
  • Espace disque : 60 Go SSD

Configuration path tracing (2160p-60 FPS Frame Generation avec DLSS/FSR/XeSS)

  • Processeur : Intel Core i9-13900K ou AMD Ryzen 7 9800X3D
  • RAM : 24 Go
  • Carte graphique : Nvidia RTX 5080
  • Mémoire vidéo : 16 Go
  • Espace disque : 60 Go SSD
Pc the witcher 3 remaster 1

Configurations PC recommandées pour The Witcher 3: Remastered // Source : CD Projekt Red

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Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
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Date de sortie : 19/05/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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