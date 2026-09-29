Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?

Quelles sont les configurations PC recommandées pour The Witcher 3 Remastered ?

The Witcher 3 a beau avoir une dizaine d’années, le remaster lui offre un sacré lifting. Il faut donc que votre PC soit à niveau pour en profiter dans de bonnes conditions, et pour cela, CD Projekt Red a revu à la hausse ses prérequis pour y jouer sur cette plateforme. Il est ici question de savoir si vous pourrez profiter du ray-tracing et d’autres technologies comme le path tracing, et bien d’autres choses.

Voici la liste des nouvelles configurations PC recommandées pour The Witcher 3 Remastered :

Configuration minimum (1080p-30 FPS)

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

RAM : 12 Go

Carte graphique : Nvidia GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 ou Intel Arc A580

Mémoire vidéo : 6 Go

Espace disque : 60 Go SSD

Configuration recommandée (1080p-60 FPS)

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 2060 S ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580

Mémoire vidéo : 8 Go

Espace disque : 60 Go SSD

Configuration ultra (1440p-60 FPS)

Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X

RAM : 24 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 3070 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc B580

Mémoire vidéo : 12 Go

Espace disque : 60 Go SSD

Configuration RT minimum (1080p-30 FPS avec DLSS/FSR/XeSS)

Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5800X

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580

Mémoire vidéo : 8 Go

Espace disque : 60 Go SSD

Configuration RT recommandée (1440-60 FPS avec DLSS/FSR/XeSS)

Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X

RAM : 24 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT

Mémoire vidéo : 12 Go

Espace disque : 60 Go SSD

Configuration path tracing (2160p-60 FPS Frame Generation avec DLSS/FSR/XeSS)