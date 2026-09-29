Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
The Witcher 3 Remastered est aujourd’hui disponible et nous permet de retrouver un Geralt plus beau que jamais, et ce sur toutes les plateformes récentes. Le PC restera l’endroit idéal pour en profiter même si les mods permettaient déjà d’embellir l’aventure. Mais puisque CD Projekt Red a retravaillé beaucoup de choses ici, le remaster est forcément un peu plus gourmand et vous demande du matériel plus récent.
Quelles sont les configurations PC recommandées pour The Witcher 3 Remastered ?
The Witcher 3 a beau avoir une dizaine d’années, le remaster lui offre un sacré lifting. Il faut donc que votre PC soit à niveau pour en profiter dans de bonnes conditions, et pour cela, CD Projekt Red a revu à la hausse ses prérequis pour y jouer sur cette plateforme. Il est ici question de savoir si vous pourrez profiter du ray-tracing et d’autres technologies comme le path tracing, et bien d’autres choses.
Voici la liste des nouvelles configurations PC recommandées pour The Witcher 3 Remastered :
Configuration minimum (1080p-30 FPS)
- Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
- RAM : 12 Go
- Carte graphique : Nvidia GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 ou Intel Arc A580
- Mémoire vidéo : 6 Go
- Espace disque : 60 Go SSD
Configuration recommandée (1080p-60 FPS)
- Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X
- RAM : 16 Go
- Carte graphique : Nvidia RTX 2060 S ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Espace disque : 60 Go SSD
Configuration ultra (1440p-60 FPS)
- Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X
- RAM : 24 Go
- Carte graphique : Nvidia RTX 3070 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc B580
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Espace disque : 60 Go SSD
Configuration RT minimum (1080p-30 FPS avec DLSS/FSR/XeSS)
- Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5800X
- RAM : 16 Go
- Carte graphique : Nvidia RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Espace disque : 60 Go SSD
Configuration RT recommandée (1440-60 FPS avec DLSS/FSR/XeSS)
- Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7700X
- RAM : 24 Go
- Carte graphique : Nvidia RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Espace disque : 60 Go SSD
Configuration path tracing (2160p-60 FPS Frame Generation avec DLSS/FSR/XeSS)
- Processeur : Intel Core i9-13900K ou AMD Ryzen 7 9800X3D
- RAM : 24 Go
- Carte graphique : Nvidia RTX 5080
- Mémoire vidéo : 16 Go
- Espace disque : 60 Go SSD