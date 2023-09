Ubisoft annonce le développement de The Division 3, toujours géré par le studio Massive Entertainment

Massive, nouveau studio numéro 1 chez Ubisoft ?

Peut-être qu’il s’agit là d’une stratégie pour contrer toute fuite, mais Ubisoft surprend en annonçant officiellement le développement de The Division 3 via un communiqué de presse. Un communiqué qui a deux buts : celui de confirmer l’existence du troisième épisode, et celui de mettre en avant Julian Gerighty, qui est nommé en tant que producteur exécutif sur toute la licence Tom Clancy’s The Division. C’est donc lui qui va vraiment gérer toute la série et surtout ce troisième épisode, une fois que son travail sur les autres jeux du studio sera terminé.

Car rappelons que ce studio est d’une importance capitale pour l’éditeur, puisqu’il finalise actuellement Avatar: Frontiers of Pandora ainsi que Star Wars Outlaws (sur lequel Julian Gerighty est justement directeur créatif), qui sortira quant à lui en 2024. Il est également occupé par le développement de The Division: Resurgence, le spin-off mobile de la série. C’est donc un projet de plus qui vient s’ajouter à cette longue liste.

Ubisoft tient aussi à rassurer sa communauté en déclarant que le développement de The Division 3 ne signifie pas pour autant la fin du support pour The Division 2. On comprend que le projet vient tout juste de débuter (aucune image n’a été dévoilée) étant donné que Julian Gerighty est justement très occupé par Star Wars Outlaws, ce qui veut dire que ce troisième opus ne sortira pas avant plusieurs années.