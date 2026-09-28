Strange Scaffold (I Am Your Beast) vous demande de ranger une bibliothèque très angoissante dans son prochain jeu

Bienvenue dans une bibliothèque hantée

Something is Wrong with the Library dit tout dans son titre, puisque vous incarnerez ici un bibliothécaire en charge d’un établissement qui a bien besoin d’un peu de rangement, surtout lorsque des forces occultes viennent mettre le boxon parmi les livres.

Le synopsis officiel révèle quelque chose d’assez glauque, qui permet de comprendre pourquoi l’endroit est hanté :

« Alex Dieter, Milliardaire à la tête d’une entreprise du Fortune 500, a à lui seul redynamisé ta petite ville de montagne. Il a installé la fibre optique. Il a financé de nouveaux aménagements. Il a lancé plusieurs initiatives pour faire de Sweet Elm un pôle façonné autour de l’innovation technologique et du confort d’une petite ville. Et pour nettoyer la ville, il s’est débarrassé de plusieurs personnes sans domicile et les a emmurées dans la bibliothèque locale. Désormais, la bibliothèque publique et centre de réflexion Alex Dieter est hantée. Ses rayons sont sens dessus dessous, les livres ayant été projetés au sol par des forces surnaturelles et d’anciens usagers depuis longtemps disparus. Avec l’aide de son ancien administrateur, Phillip Shed, tu devras nettoyer et remettre de l’ordre dans la bibliothèque au cours d’une nuit sous haute tension, tout en découvrant l’histoire de la complicité qui s’y cache et en lui apportant enfin la paix, une étagère après l’autre. »

Vous devrez donc classer les ouvrages que vous trouverez, tout en enquêtant sur le mystère qui se déroule sous vos yeux. On nous promet que chaque partie sera unique avec des livres différents à ranger.

La sortie du jeu est prévue pour la fin d’année sur Steam, sans plus de précisions.