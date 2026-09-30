Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées

L’algorithme cherchera les promotions qui vous intéressent le plus

Valve indique que le système d’affichage pour les promotions sur Steam changera dès le début de l’année prochaine. Au lieu de proposer les mêmes pages de promotion à tout le monde lorsque des soldes sont mises en place (via la page d’accueil de la plateforme), vous aurez bientôt accès à des pages plus personnalisées en fonction de vos goûts et préférences :

« Début 2027, nous prévoyons de modifier le fonctionnement de certaines promotions sur Steam, dans le but de nous éloigner d’une approche manuelle basée sur un calendrier et afin de parvenir à une approche plus dynamique et personnalisée pour chaque client et cliente. Actuellement, la section « Promotion et évènements » sur Steam est composée d’emplacements qui sont programmés soit directement par les partenaires depuis Steamworks, soit par notre équipe Steam. Avec l’abandon de cette approche, davantage de jeux à prix réduit ou d’évènements de promotion auront la possibilité d’être visibles sur la page d’accueil et dans d’autres endroits sur Steam, cette visibilité ne sera plus restreinte par un petit nombre fixe d’emplacements. »

Autrement dit, maintenant, si un éditeur met en avant une promo sur les RPG de son catalogue, cela s’affichait chez tout le monde dès l’ouverture de Steam, mais après cette mise à jour, si vous êtes, disons, plutôt branchés jeux de stratégie, vous verrez plus facilement les soldes concernant ce type de jeux plutôt que d’être accueilli avec des soldes sur les RPG.

Valve déclare :

« L’objectif des fonctionnalités de découverte de Steam est de mettre en lien les jeux avec leur public. C’est pourquoi nous avons passé ces derniers mois à expérimenter le remplacement de certains emplacements sélectionnés par des recommandations dynamiques et personnalisées. En personnalisant davantage les jeux affichés dans la section « Promotions et événements », nous avons réussi à y présenter 10 fois plus de jeux à la clientèle par jour. Par conséquent, nous avons constaté des augmentations significatives du nombre de visites sur les pages de magasin, des ajouts à la liste de souhaits ainsi qu’au panier. »

Pour encourager la curiosité à aller explorer divers genres, ce n’est pas idéal, mais Valve pense que cela aidera certains jeux à mieux trouver leur public de niche. Pas encore de date précise pour la mise en place de cette nouvelle façon de procéder.