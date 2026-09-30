Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles

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La génération de consoles actuelle pourrait se diriger vers le début de sa fin dès l’année prochaine, dans un climat pour le moins particulier. Le public ne ressent pas vraiment le besoin de passer à une nouvelle génération, et la crise du marché de la mémoire laisse à penser que les futures consoles vont nous coûter un rein. Selon Shuhei Yoshida, ex-président des studios PlayStation, Sony et Nintendo ont donc tout intérêt à ne pas produire immédiatement de nouvelles machines.

PS5 Pro // Source : Sony

Quant à Xbox…

Au micro de The Verge, Shuhei Yoshida a répondu à plusieurs questions entourant l’état actuel de l’industrie. Lorsqu’il a été question d’évoquer la nouvelle génération et les nouveaux modèles économiques qu’elle pourrait mettre en place face à un marché des composants de plus en plus coûteux, l’ancien cadre de Sony explique que son ancien employeur ainsi que Nintendo devraient « faire en sorte de faire perdurer cette génération de consoles aussi longtemps que possible » :

« Sony et Nintendo ont vendu assez de machines sur cette génération, n’est-ce pas ? À cause des coûts des composants, ils pourraient faire en sorte de repousser le lancement de la prochaine génération de consoles. Je pense qu’ils devraient faire en sorte de faire perdurer cette génération de consoles aussi longtemps que possible. Je pense que les gens sont satisfaits à l’idée de continuer à utiliser leur PS5 et leur Switch 2. […] Je ne pense pas que beaucoup de personnes demandent davantage de puissance. Même chez les développeurs. »

En revanche, la situation est plus complexe pour Xbox, qui est loin d’être gagnant sur cette génération. C’est pourquoi Yoshida comprend le besoin du constructeur d’innover rapidement :

« Xbox est une équipe qui veut changer le statu quo actuel. Cela va donc être difficile pour eux, mais c’est à leur tour de jouer. C’est vraiment passionnant de se demander ce qu’il va se passer l’année prochaine. »

Xbox a en effet tout intérêt à lancer sa nouvelle machine (ou ses nouvelles consoles) en premier, même si les coûts des composants vont sans doute l’empêcher de proposer une console abordable. Si la prochaine génération arrive l’année prochaine, on devrait en tout cas en savoir plus d’ici peu de temps.

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