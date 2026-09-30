GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida

La Floride dans toute sa splendeur

On a déjà vu beaucoup de choses à propos de GTA 6, mais celles et ceux qui attendent le jeu de pied ferme ne cracheront pas sur une douzaine d’images inédites. Sur les images dévoilées par Game Informer, on peut y voir pas mal de choses, notamment nos deux héros profiter de la plage et du beau temps. L’occasion de montrer la densité de PNJ dans les environs, même si ces screenshots sont volontairement mis en scène et ne représentent pas forcément ce que l’on trouvera en jeu au pixel près.

Plus intéressant, ce sont les images représentant les divers environnements de la map du jeu qui, on nous le rappelle ici, sera deux fois plus grande que celle de GTA 5. Plusieurs images mettent aussi l’accent sur le système météo, tandis que d’autres se concentrent sur un gang de bikers, avec qui Jason fera visiblement affaire d’une manière ou d’une autre. La faune locale est aussi un peu mise en avant tout en nous montrant Jason conduire un quad. Peu de choses vraiment inédites donc, mais avec GTA 6, n’importe quelle petite image supplémentaire est un événement, qu’on le veuille ou non.

Pour rappel, GTA 6 sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le 19 novembre.