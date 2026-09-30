GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida

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Avec GTA 6, la moindre petite nouvelle image est un événement en soi. Game Informer a pu mettre la main sur une douzaine de nouveaux screenshots à l’occasion de son article exclusif sorti hier, qui a notamment fait le tour de quelques détails comme la faune et le système météorologique.

GTA 6 // Source : Rockstar/Game Informer

La Floride dans toute sa splendeur

On a déjà vu beaucoup de choses à propos de GTA 6, mais celles et ceux qui attendent le jeu de pied ferme ne cracheront pas sur une douzaine d’images inédites. Sur les images dévoilées par Game Informer, on peut y voir pas mal de choses, notamment nos deux héros profiter de la plage et du beau temps. L’occasion de montrer la densité de PNJ dans les environs, même si ces screenshots sont volontairement mis en scène et ne représentent pas forcément ce que l’on trouvera en jeu au pixel près.

Plus intéressant, ce sont les images représentant les divers environnements de la map du jeu qui, on nous le rappelle ici, sera deux fois plus grande que celle de GTA 5. Plusieurs images mettent aussi l’accent sur le système météo, tandis que d’autres se concentrent sur un gang de bikers, avec qui Jason fera visiblement affaire d’une manière ou d’une autre. La faune locale est aussi un peu mise en avant tout en nous montrant Jason conduire un quad. Peu de choses vraiment inédites donc, mais avec GTA 6, n’importe quelle petite image supplémentaire est un événement, qu’on le veuille ou non.

Pour rappel, GTA 6 sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le 19 novembre.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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