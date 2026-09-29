Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard

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L’attente entre Skyrim et The Elder Scrolls VI permet au moins de relativiser celle entre GTA 5 et GTA 6. Bethesda a eu la tête ailleurs pendant un moment, c’est pourquoi la licence s’est mise au repos forcé, avec un sixième épisode qui peine à avancer. Tout aurait changé si l’éditeur avait accordé sa confiance à d’autres studios pour produire des épisodes censés nous faire patienter, mais Todd Howard n’avait visiblement pas envie de prêter son jouet.

The Elder Scrolls Online // Source : ZeniMax Online

Le MMO n’y est pas pour rien non plus

Des spin-offs, The Elder Scrolls en a connu depuis la sortie de Skyrim, ne serait-ce que via Blades ou même The Elder Scrolls Online, qui est certes un cas un peu à part. Mais si la licence n’a jamais eu son moment Fallout: New Vegas, ce n’est pas pour rien. En parlant au micro de FRVR (interview retranscrite par VGC), Kurt Kuhlmann, qui est un ancien de Bethesda, n’a pas hésité à s’exprimer sur le sujet après avoir enterré tout espoir concernant un Starfield 2.

Il révèle que Todd Howard serait « très protecteur » envers la licence, et le précédent causé par New Vegas aurait laissé des traces car il est souvent décrit comme le meilleur jeu Fallout, alors qu’il n’a pas été créé par Bethesda. Si cela arrivait sur The Elder Scrolls, l’aveu d’échec serait forcément terrible pour l’image du studio.

The Elder Scrolls Online aurait aussi joué un rôle là-dedans, car selon Kuhlmann, le MMO a produit assez de contenu pour faire patienter les fans de la saga :

« Il y a beaucoup de gens… Je veux dire, je sais qu’il y a ceux qui préfèrent jouer en solo, j’en fais partie, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour qui The Elder Scrolls, c’est désormais The Elder Scrolls Online. C’est comme cela qu’ils profitent de la licence. C’est ce qu’ils aiment. C’est par là qu’ils ont découvert l’univers Elder Scrolls, et c’est probablement ce qu’ils veulent encore. »

Malgré tout, n’importe quel amoureux de la saga attend de pied ferme The Elder Scrolls VI, mais l’attente risque d’être encore un peu longue.

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Jaquette de The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online
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Date de sortie : 04/04/2014

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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