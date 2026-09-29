Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard

Le MMO n’y est pas pour rien non plus

Des spin-offs, The Elder Scrolls en a connu depuis la sortie de Skyrim, ne serait-ce que via Blades ou même The Elder Scrolls Online, qui est certes un cas un peu à part. Mais si la licence n’a jamais eu son moment Fallout: New Vegas, ce n’est pas pour rien. En parlant au micro de FRVR (interview retranscrite par VGC), Kurt Kuhlmann, qui est un ancien de Bethesda, n’a pas hésité à s’exprimer sur le sujet après avoir enterré tout espoir concernant un Starfield 2.

Il révèle que Todd Howard serait « très protecteur » envers la licence, et le précédent causé par New Vegas aurait laissé des traces car il est souvent décrit comme le meilleur jeu Fallout, alors qu’il n’a pas été créé par Bethesda. Si cela arrivait sur The Elder Scrolls, l’aveu d’échec serait forcément terrible pour l’image du studio.

The Elder Scrolls Online aurait aussi joué un rôle là-dedans, car selon Kuhlmann, le MMO a produit assez de contenu pour faire patienter les fans de la saga :

« Il y a beaucoup de gens… Je veux dire, je sais qu’il y a ceux qui préfèrent jouer en solo, j’en fais partie, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour qui The Elder Scrolls, c’est désormais The Elder Scrolls Online. C’est comme cela qu’ils profitent de la licence. C’est ce qu’ils aiment. C’est par là qu’ils ont découvert l’univers Elder Scrolls, et c’est probablement ce qu’ils veulent encore. »

Malgré tout, n’importe quel amoureux de la saga attend de pied ferme The Elder Scrolls VI, mais l’attente risque d’être encore un peu longue.