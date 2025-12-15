Ubisoft rachète le jeu March of Giants, un MOBA qui était en développement chez Amazon Game Studios

Retour à la maison pour certains développeurs

C’est sans doute l’un des rachats les plus étranges de ces derniers temps. March of Giants n’est maintenant plus sous le giron d’Amazon Game Studios, mais sous celui d’Ubisoft. L’éditeur français met ici la main sur ce MOBA ainsi que sur toute l’équipe en charge du projet, ce qui l’arrange bien puisque celle-ci est basée à Montréal, là où Ubisoft a déjà une forte présence.

De plus, l’entreprise récupère ici certains de ses talents. Xavier Marquis, directeur créatif du titre, est aussi connu pour avoir été en charge de Rainbow Six Siege, tandis qu’Alexandre Parizeau a été le directeur général d’Ubisoft Toronto.

Ubisoft dit avoir voulu mettre la main sur ce jeu en particulier car il s’agirait d’un projet « innovant et différent, avec le potentiel d’offrir une expérience distincte aux fans actuels de MOBA, d’attirer de nouveaux publics et devenir un jeu compétitif en direct à succès. 98 % des participants interrogés lors de la version alpha ont déclaré que March of Giants apportait quelque chose de nouveau au genre. ». Yves Guillemot ajoute :

« March of Giants est une réelle occasion d’apporter quelque chose de nouveau et de dynamique aux joueurs, et d’aider Ubisoft à rivaliser dans l’un des plus grands secteurs du jeu vidéo. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau Alexandre, Xavier et plusieurs membres expérimentés de l’équipe de March of Giants, qui ont déjà travaillé chez Ubisoft. L’ambition, la créativité et le talent de toute l’équipe correspondent parfaitement à notre désir de créer de nouvelles expériences audacieuses pour les joueurs. Nous nous réjouissons de les accompagner dans le développement de cette nouvelle licence prometteuse. »

Reste que cette acquisition est plus qu’étrange au moment où Ubisoft est en pleine restructuration, avec des sous-divisions qui ne sont pas encore bien claires et définies et des licenciements encore tout frais (mais il y a visiblement toujours de l’argent magique pour les acquisitions). Les détails financiers autour de cette transaction ne sont pas précisés. Au moins, le projet est sauvé et peut continuer son développement, après une alpha décrite comme étant réussie, et Amazon continuera à supporter le jeu à distance via un soutien marketing sur Twitch.