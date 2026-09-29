Stranger Than Heaven nous fait visiter la ville de Kokura en 1915 avec une nouvelle vidéo de gameplay

Une ville en pleine transformation

Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée pour Stranger Than Heaven et nous fait comprendre que RGG Studios et SEGA vont nous proposer plusieurs trailers du genre, chacun s’attardant sur une époque et une ville que l’on traversera dans le jeu. On commence donc avec Kokura, ville portuaire ancrée dans les traditions, mais qui commence à s’agrandir avec de plus en plus d’industrialisation, en témoigne la présence d’un tramway que vous pourrez prendre à la volée.

La vidéo nous montre que la ville disposera de beaucoup de commerces, mais aussi de nombreuses habitations dans lesquelles vous pourrez entrer pour discuter avec les habitants ou pour jouer à des jeux parfois dangereux. On voit également que l’on disposera d’un appareil photo, mais un appareil d’époque, qui ne prendra pas forcément des clichés en un instant sans quelques réglages au préalable. Bien entendu, vous pourrez aussi vous adonner à la pêche pour vous nourrir, et on imagine que pas mal de monde risque de perdre du temps rien que sur cette activité.

Stranger Than Heaven sera disponible dès le 15 janvier 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera aussi compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate.