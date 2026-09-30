PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre

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Comme à peu près tous les derniers mercredis du mois, Sony nous informe des prochains jeux qui viendront rejoindre le catalogue du PlayStation Plus Essentials. Pour ce mois d’octobre, la sélection est assez légère, avec trois jeux qui parleront à des niches assez spécifiques.

PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Le logo du PlayStation Plus // Source : Sony

Quels jeux PS Plus Essential en octobre 2026 ?

Au programme de ce mois d’octobre, du vroum-vroum, de l’extraction-shooter où vous irez jouer les chasseurs, et enfin une version voxel d’une licence qui vous demande de protéger la Terre face à des envahisseurs.

Playstation plus essentials octobre 2026 1

La liste des jeux compris dans l’abonnement PlayStation Plus Essentials en octobre 2026 // Source : Sony

Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour octobre 2026 :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ? Sachez aussi que des packs « HorrorFest » seront distribués aux abonnés dans certains jeux, à savoir :

  • Le pack Call of Duty: Warzone – Horror (1ᵉʳ octobre)
  • Le pack de démarrage pour Hunt: Showdown 1896 (6 octobre)
  • Le pack Overwatch 2 sur le thème des draugr (7 octobre)

Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?

Les jeux seront disponibles le mardi 6 octobre. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne YouTube, et vous pourrez les retrouver dans l’onglet PlayStation Plus de votre console le jour J.

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On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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