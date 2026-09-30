PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre

Quels jeux PS Plus Essential en octobre 2026 ?

Au programme de ce mois d’octobre, du vroum-vroum, de l’extraction-shooter où vous irez jouer les chasseurs, et enfin une version voxel d’une licence qui vous demande de protéger la Terre face à des envahisseurs.

Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour octobre 2026 :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ? Sachez aussi que des packs « HorrorFest » seront distribués aux abonnés dans certains jeux, à savoir :

Le pack Call of Duty: Warzone – Horror (1ᵉʳ octobre)

Le pack de démarrage pour Hunt: Showdown 1896 (6 octobre)

Le pack Overwatch 2 sur le thème des draugr (7 octobre)

Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?

Les jeux seront disponibles le mardi 6 octobre. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne YouTube, et vous pourrez les retrouver dans l’onglet PlayStation Plus de votre console le jour J.