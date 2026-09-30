PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
Comme à peu près tous les derniers mercredis du mois, Sony nous informe des prochains jeux qui viendront rejoindre le catalogue du PlayStation Plus Essentials. Pour ce mois d’octobre, la sélection est assez légère, avec trois jeux qui parleront à des niches assez spécifiques.
Quels jeux PS Plus Essential en octobre 2026 ?
Au programme de ce mois d’octobre, du vroum-vroum, de l’extraction-shooter où vous irez jouer les chasseurs, et enfin une version voxel d’une licence qui vous demande de protéger la Terre face à des envahisseurs.
Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour octobre 2026 :
- F1 25 | PS5
- Hunt: Showdown 1896 | PS5
- Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4
Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ? Sachez aussi que des packs « HorrorFest » seront distribués aux abonnés dans certains jeux, à savoir :
- Le pack Call of Duty: Warzone – Horror (1ᵉʳ octobre)
- Le pack de démarrage pour Hunt: Showdown 1896 (6 octobre)
- Le pack Overwatch 2 sur le thème des draugr (7 octobre)
Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?
Les jeux seront disponibles le mardi 6 octobre. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne YouTube, et vous pourrez les retrouver dans l’onglet PlayStation Plus de votre console le jour J.