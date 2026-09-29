Monster Hunter Outlanders nous invitera à chasser des monstres sur mobiles dès la fin du mois d’octobre

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Pendant que l’on attend de voir si l’extension de Monster Hunter Wilds va permettre à cet épisode de regagner le cœur du public après des derniers mois difficiles, Capcom capitalise sur la licence d’une autre manière en investissant dans le secteur du jeu mobile. Après son essai à la Pokémon GO avec Monster Hunter Now, l’éditeur se lance dans un projet un peu plus ambitieux répondant au nom de Monster Hunter Outlanders, un free-to-play dont on connaît maintenant la date de sortie.

Monster Hunter Outlanders // Source : Capcom

Pour patienter jusqu’à Ascendance

Pour les besoins de Monster Hunter Outlanders, Capcom est allé demander un peu d’aide à TiMi Studio Group, une équipe qui connaît bien le secteur puisqu’elle a produit de nombreux jeux à licences pour le compte de Tencent, dont Call of Duty Mobile ou encore Pokémon Unite. Ce spin-off free-to-play vous proposera de partir à l’aventure dans un monde ouvert sur l’île d’Aesoland, qui cache plusieurs ressources très rares, mais aussi beaucoup d’espèces très dangereuses.

Vous pourrez ici jouer en solo ou en groupe dans la pure tradition des autres jeux de la saga, en retrouvant certaines armes iconiques. Le jeu proposera cependant un système de classes pour mieux délimiter les rôles.

Dong Huang, qui est le chef du projet, a publié une nouvelle vidéo pour remercier toutes les personnes ayant participé à la troisième bêta du jeu. Celle-ci a permis de mettre en place les derniers correctifs avant la sortie de Monster Hunter Outlanders, qui est désormais calée au 29 octobre partout dans le monde (sauf en Chine où le jeu sortira en 2027). Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire sur les plateformes Google Play et App Store.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, on vous résume tout ce qu’il y a à savoir sur Monster Hunter Outlanders dans un article complet.

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Jaquette de Monster Hunter Outlanders
Monster Hunter Outlanders
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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