Monster Hunter Outlanders nous invitera à chasser des monstres sur mobiles dès la fin du mois d’octobre

Pour patienter jusqu’à Ascendance

Pour les besoins de Monster Hunter Outlanders, Capcom est allé demander un peu d’aide à TiMi Studio Group, une équipe qui connaît bien le secteur puisqu’elle a produit de nombreux jeux à licences pour le compte de Tencent, dont Call of Duty Mobile ou encore Pokémon Unite. Ce spin-off free-to-play vous proposera de partir à l’aventure dans un monde ouvert sur l’île d’Aesoland, qui cache plusieurs ressources très rares, mais aussi beaucoup d’espèces très dangereuses.

Vous pourrez ici jouer en solo ou en groupe dans la pure tradition des autres jeux de la saga, en retrouvant certaines armes iconiques. Le jeu proposera cependant un système de classes pour mieux délimiter les rôles.

Dong Huang, qui est le chef du projet, a publié une nouvelle vidéo pour remercier toutes les personnes ayant participé à la troisième bêta du jeu. Celle-ci a permis de mettre en place les derniers correctifs avant la sortie de Monster Hunter Outlanders, qui est désormais calée au 29 octobre partout dans le monde (sauf en Chine où le jeu sortira en 2027). Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire sur les plateformes Google Play et App Store.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, on vous résume tout ce qu’il y a à savoir sur Monster Hunter Outlanders dans un article complet.