EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la troisième Team Of The Week. Comme chaque année, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Troisième TOTW !
- Le gardien : Tzolakis (81).
- La défense : Carpenter (86), Kayode (83), Mwene (80) et Mbemba (80).
- Le milieu de terrain : Chawinga (90), Odegaard (87), Modric (86), Alex Baena (84), Joao Felix (84), Shaw (82), Charles (80), Namaso (80), Sara Ortega (80) et Berhalter (80).
- L’attaque : Gyokeres (87), Son (83), Schröder (82), Martin (80), Ueda (80), Meerdink (80), Iloski (80) et Amdouni (80).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.