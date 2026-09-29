Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux

Moins de studios, moins de talents, mais attention : de beaux succès

Ces succès sont pour l’instant réservés aux membres Xbox Insider, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils n’arrivent chez tout le monde. Ces nouveaux succès se débloqueront lorsque vous aurez déjà collecté tous les succès d’un jeu, sans ceux qui ont été rajoutés après la sortie avec de potentiels DLC. Sur votre page de profil, ces succès seront affichés bien en évidence, aux côtés de votre Gamerscore. Vous verrez également votre progression au sein des succès pour obtenir cette récompense suprême sur chaque jeu.

Xbox a également eu la politesse de rendre tout cela rétroactif. C’est-à-dire que si vous avez déjà les succès d’un jeu, même des jeux issus de l’ère 360, vous débloquerez automatiquement le succès Mythique une fois que ce nouveau système sera mis en place.

On ignore encore quand cela sera disponible pour tout le monde, mais on imagine que la fonctionnalité ne devrait pas trop tarder. Si vous êtes membre Xbox Insider, vous pouvez en profiter dès aujourd’hui.