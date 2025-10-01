Ubisoft dévoile sa nouvelle filiale, Vantage Studios, qui reprend les licences Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six

Un renouveau pas si nouveau

C’est désormais acté, Ubisoft commence aujourd’hui à se diviser. Cette filiale Vantage Studios n’est pas détenue à 100% par Ubisoft, puisqu’elle reçoit également le soutien de Tencent à hauteur de 25%. L’éditeur chinois sera donc aussi aux manettes de cette entreprise, qui doit développer les licences Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Sur le papier, elle devrait être autonome, avec sa propre direction et ses propres finances, selon Le Figaro.

Mais ça, c’est sur le papier. Derrière les investisseurs que sont Ubisoft et Tencent, on retrouve aussi deux dirigeants qui ne sont pas des petits nouveaux. Elle sera codirigée par Christophe Derennes, un vétéran d’Ubisoft qui a travaillé durant plus de trois décennies dans l’entreprise, ainsi que par Charlie Guillemot. Un nom de famille que vous reconnaitrez sans doute, puisqu’il s’agit là du fils d’Yves Guillemot. Autant dire que question indépendance, on repassera.

Vantage Studios embarque plusieurs studios pour l’occasion, comme les locaux de Montréal, Sherbrooke, Sofia ou encore Barcelone. Au total, ce sont plus de 2 300 personnes qui travailleront pour Vantage Studios et sur ces licences. Attendez-vous à voir un nouveau logo apparaitre sur les prochains jeux, et en dehors de cela, il faudra voir si cette nouvelle organisation va vraiment changer les choses pour les équipes ou non.