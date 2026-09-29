La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team

Le hérisson a encore de l’énergie à revendre

Dans une interview accordée à Continue (traduite par VGC), le directeur de Sonic Team évoque le fait que Sonic doit viser encore plus haut en matière de popularité, et n’aurait pas encore réalisé son plein potentiel :

« Pour être honnête, nous pensons que Sonic n’a atteint que la moitié de son potentiel. Lorsque nous avons créé le premier jeu, l’équipe de développement de l’époque visait le niveau de popularité d’un Disney. À mon arrivée chez Sega, on m’a aussi encouragé à rêver en grand… avec des idées folles comme de surpasser Disney ou d’avoir un parc d’attractions. Trente-cinq ans plus tard, nous n’y sommes pas encore tout à fait. Maintenant que nous avons produit les films, nous voulons faire découvrir l’univers de Sonic à un public encore plus large, notamment à ceux qui n’ont jamais joué aux jeux de la série. »

En somme, Sonic veut être Mario, ce qui ne date pas d’hier. SEGA met aujourd’hui le paquet sur les projets hors-jeu vidéo autour de Sonic, puisqu’il sait que l’on est désormais dans une ère où l’on peut capter le grand public via de multiples adaptations. Et ce public, le directeur créatif Kazuyuki Hoshino pense qu’il se situe notamment en Asie, où la popularité de la mascotte est plutôt conséquente :

« Jusqu’à présent, nous n’avions pas vraiment conscience à quel point Sonic était connu et bien implanté dans des pays comme la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie. En Thaïlande et en Corée du Sud par exemple, on remarque un grand nombre de jeunes fans qui ont découvert Sonic grâce aux films Sonic. À Taïwan, en revanche, ce qui m’a frappé, c’est le nombre de fans présents depuis l’époque de la Mega Drive. »

Alex Gomez, vice-président des marques chez SEGA, ajoute chez License Global que la licence Sonic est encore perçue comme une série principalement tournée vers un public masculin, même si les films et les autres adaptations ont changé cela. Il reste cependant encore tout un public plus féminin à aller trouver selon Gomez.

Tout cela ne nous permet pas de savoir quand un nouveau jeu verra le jour, mais en tout cas, Sonic a encore de beaux jours devant lui.