La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Pearl Abyss a su nous impressionner avec la rapidité avec laquelle il a sorti de multiples mises à jour conséquentes pour Crimson Desert. On ne s’étonnait donc qu’à moitié de voir un premier DLC majeur arriver dès cette année. Malheureusement, Charting the Unknown demandera un peu plus de temps de travail que prévu, et si le studio nous a habitués à sortir du contenu rapidement, pas question pour autant de bâcler les choses ici.

Crimson Desert: Charting the Unknown // Source : Pearl Abyss

Deux semaines de retard pour le DLC

Avec ce report, on en viendrait presque à croire que les leçons du lancement de Crimson Desert ont été retenues. À sa sortie, le jeu demandait encore de nombreux ajustements (la presse en a fait les frais avant le patch day one), et un report de quelques jours ne lui aurait clairement pas fait de mal. Pour ce premier DLC, Pearl Abyss a donc décidé de ne pas se précipiter.

On attendait Charting the Unknown pour le 15 octobre prochain, mais sa sortie est finalement repoussée au 29 octobre à 23 heures (heure de Paris) :

« Nous travaillons d’arrache-pied sur Crimson Desert Enhanced : Charting the Unknown afin de vous proposer de nouvelles aventures à Pywel. Nous avons toutefois constaté qu’un temps de développement supplémentaire était nécessaire pour vous offrir une expérience de jeu plus peaufinée et plus stable. Nous avons donc décidé de repousser la sortie du DLC de deux semaines, au 29 octobre (GMT/PT). Nous savons que vous êtes nombreux à attendre avec impatience de retrouver le jeu, et nous vous présentons nos sincères excuses pour ce délai supplémentaire. Nous mettrons ce temps à profit pour peaufiner davantage le contenu et ferons tout notre possible pour vous offrir la meilleure expérience possible. »

Un léger retard qui évitera peut-être d’enchaîner avec une mise à jour trop conséquente dès la sortie. Pas de quoi se plaindre donc, surtout avec tout le contenu que le jeu a déjà à proposer en l’état.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Chambre de la Pierre draconique Crimson Desert : comment résoudre son énigme ?

pc ps5 xbox series
Chambre de la Pierre draconique Crimson Desert : comment résoudre son énigme ?

Sanctuaire de la tempérance Crimson Desert : comment le purifier ?

pc ps5 xbox series
Sanctuaire de la tempérance Crimson Desert : comment le purifier ?

Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain

pc ps5 xbox series
Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain

State of Play : Le résumé complet des 31 annonces (Final Fantasy VII Revelation, Maneater 2, DLC Crimson Desert…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet des 31 annonces (Final Fantasy VII Revelation, Maneater 2, DLC Crimson Desert…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
ps5 xbox series
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
ps5 xbox series
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
xbox series
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team
Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026
Stranger Than Heaven nous fait visiter la ville de Kokura en 1915 avec une nouvelle vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven nous fait visiter la ville de Kokura en 1915 avec une nouvelle vidéo de gameplay
Monster Hunter Outlanders nous invitera à chasser des monstres sur mobiles dès la fin du mois d’octobre
ios android
Monster Hunter Outlanders nous invitera à chasser des monstres sur mobiles dès la fin du mois d’octobre
Deux nouveaux projets The Last of Us sont en préparation chez Naughty Dog, mais ne les attendez pas avant longtemps
pc ps5 ps4
Deux nouveaux projets The Last of Us sont en préparation chez Naughty Dog, mais ne les attendez pas avant longtemps
Intergalactic: The Heretic Prophet ne se montrera pas avant 2027, mais un nouvel artwork a été révélé
ps5
Intergalactic: The Heretic Prophet ne se montrera pas avant 2027, mais un nouvel artwork a été révélé
Strange Scaffold (I Am Your Beast) vous demande de ranger une bibliothèque très angoissante dans son prochain jeu
pc
Strange Scaffold (I Am Your Beast) vous demande de ranger une bibliothèque très angoissante dans son prochain jeu
Voici la liste complète de toutes les nouveautés de The Witcher 3: Remastered
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Voici la liste complète de toutes les nouveautés de The Witcher 3: Remastered
The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu
The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu
Nocturnal 2 : Le metroidvania nous donne enfin rendez-vous pour le mois de novembre
pc switch
Nocturnal 2 : Le metroidvania nous donne enfin rendez-vous pour le mois de novembre
Sony dévoile un brevet qui transforme votre manette en lecteur de carte bleue pour payer plus facilement
ps5
Sony dévoile un brevet qui transforme votre manette en lecteur de carte bleue pour payer plus facilement
God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées
ps5
God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées