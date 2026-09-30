La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours

Deux semaines de retard pour le DLC

Avec ce report, on en viendrait presque à croire que les leçons du lancement de Crimson Desert ont été retenues. À sa sortie, le jeu demandait encore de nombreux ajustements (la presse en a fait les frais avant le patch day one), et un report de quelques jours ne lui aurait clairement pas fait de mal. Pour ce premier DLC, Pearl Abyss a donc décidé de ne pas se précipiter.

On attendait Charting the Unknown pour le 15 octobre prochain, mais sa sortie est finalement repoussée au 29 octobre à 23 heures (heure de Paris) :

« Nous travaillons d’arrache-pied sur Crimson Desert Enhanced : Charting the Unknown afin de vous proposer de nouvelles aventures à Pywel. Nous avons toutefois constaté qu’un temps de développement supplémentaire était nécessaire pour vous offrir une expérience de jeu plus peaufinée et plus stable. Nous avons donc décidé de repousser la sortie du DLC de deux semaines, au 29 octobre (GMT/PT). Nous savons que vous êtes nombreux à attendre avec impatience de retrouver le jeu, et nous vous présentons nos sincères excuses pour ce délai supplémentaire. Nous mettrons ce temps à profit pour peaufiner davantage le contenu et ferons tout notre possible pour vous offrir la meilleure expérience possible. »

Un léger retard qui évitera peut-être d’enchaîner avec une mise à jour trop conséquente dès la sortie. Pas de quoi se plaindre donc, surtout avec tout le contenu que le jeu a déjà à proposer en l’état.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.