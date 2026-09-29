GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante

Il pourra pleuvoir à quelques kilomètres alors que vous êtes en plein soleil

Rockstar Games semble avoir particulièrement travaillé la manière dont la météo évoluera à travers Leonida. Red Dead Redemption 2 impressionnait déjà sur ce terrain, mais le prochain blockbuster vidéoludique va vraisemblablement monter d’un cran dans le réalisme. Le studio explique que GTA 6 disposera de formations nuageuses dynamiques traversant progressivement le ciel et permettant de passer d’un temps parfaitement dégagé à des journées beaucoup plus couvertes.

Plus intéressant encore, les intempéries seront localisées. Il sera donc possible de se trouver dans une zone parfaitement sèche et ensoleillée tout en apercevant un orage frappant une autre partie de la carte au loin. En rejoignant ensuite la région concernée une fois l’averse terminée, les traces de son passage devraient toujours être visibles.

Rockstar évoque notamment la présence de flaques persistantes et de surfaces encore humides après la pluie. Sous certaines conditions d’éclairage, il sera même possible d’apercevoir un arc-en-ciel après une averse. Autant de détails qui vont faire du jeu une nouvelle vitrine technique fabuleuse (mais aussi un élément de comparaison démesuré pour les futurs titres de l’industrie).

Des tempêtes tropicales et des ouragans confirmés dans Leonida

La Floride est un État assez capricieux en matière de météo, une occasion pour Rockstar de pousser encore davantage l’immersion avec des averses typiques du climat local. Leonida pourra ainsi être frappée par des phénomènes météorologiques beaucoup plus violents. Les tempêtes tropicales seront ainsi présentes dans GTA 6, tout comme les ouragans saisonniers qui touchent régulièrement la « vraie » Floride.

L’article ne détaille ni le nombre de phénomènes météorologiques ni leur fonctionnement. On ignore notamment à quelle fréquence ils se produiront et jusqu’à quel point la météo pourra affecter directement le gameplay. Rien ne permet non plus d’affirmer, pour le moment, que les ouragans auront une importance particulière dans l’histoire ou seront associés à certaines missions, même s’il y a de fortes chances que ce soit le cas.

Le titre n’a sans doute pas fini de montrer les muscles avec son souci du détail, comme en témoignent les informations que l’on a apprises sur la faune dans le dossier de Game Informer.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.