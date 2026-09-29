GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante

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À quelques semaines de sa sortie, Grand Theft Auto VI continue de dévoiler certains des systèmes imaginés par Rockstar Games pour donner vie à Leonida. Dans son dossier consacré au jeu, le magazine Game Informer s’est intéressé plus spécifiquement à la météo du monde ouvert. Inspirée du climat tropical de la Floride, on apprend que celle-ci ne se contentera pas d’alterner entre un ciel ensoleillé et des averses puisque Rockstar confirme notamment la présence d’orages localisés et même d’ouragans.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Il pourra pleuvoir à quelques kilomètres alors que vous êtes en plein soleil

Rockstar Games semble avoir particulièrement travaillé la manière dont la météo évoluera à travers Leonida. Red Dead Redemption 2 impressionnait déjà sur ce terrain, mais le prochain blockbuster vidéoludique va vraisemblablement monter d’un cran dans le réalisme. Le studio explique que GTA 6 disposera de formations nuageuses dynamiques traversant progressivement le ciel et permettant de passer d’un temps parfaitement dégagé à des journées beaucoup plus couvertes.

Plus intéressant encore, les intempéries seront localisées. Il sera donc possible de se trouver dans une zone parfaitement sèche et ensoleillée tout en apercevant un orage frappant une autre partie de la carte au loin. En rejoignant ensuite la région concernée une fois l’averse terminée, les traces de son passage devraient toujours être visibles.

Rockstar évoque notamment la présence de flaques persistantes et de surfaces encore humides après la pluie. Sous certaines conditions d’éclairage, il sera même possible d’apercevoir un arc-en-ciel après une averse. Autant de détails qui vont faire du jeu une nouvelle vitrine technique fabuleuse (mais aussi un élément de comparaison démesuré pour les futurs titres de l’industrie).

Des tempêtes tropicales et des ouragans confirmés dans Leonida

Gta 6 official screenshot aout 2026 2 1

GTA 6 // Source : Rockstar Games

La Floride est un État assez capricieux en matière de météo, une occasion pour Rockstar de pousser encore davantage l’immersion avec des averses typiques du climat local. Leonida pourra ainsi être frappée par des phénomènes météorologiques beaucoup plus violents. Les tempêtes tropicales seront ainsi présentes dans GTA 6, tout comme les ouragans saisonniers qui touchent régulièrement la « vraie » Floride.

L’article ne détaille ni le nombre de phénomènes météorologiques ni leur fonctionnement. On ignore notamment à quelle fréquence ils se produiront et jusqu’à quel point la météo pourra affecter directement le gameplay. Rien ne permet non plus d’affirmer, pour le moment, que les ouragans auront une importance particulière dans l’histoire ou seront associés à certaines missions, même s’il y a de fortes chances que ce soit le cas.

Le titre n’a sans doute pas fini de montrer les muscles avec son souci du détail, comme en témoignent les informations que l’on a apprises sur la faune dans le dossier de Game Informer.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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