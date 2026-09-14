Marvel’s Wolverine | Guide Complet

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Après avoir exploré l’univers de Spider-Man au cours de trois aventures, Insomniac Games nous propose cette fois une adaptation des aventures de Logan avec Marvel’s Wolverine. Sur le papier, il s’agit d’une grosse cartouche pour PlayStation, déjà parce qu’elle ambitionne de faire ressentir manette en main tout la bestialité du bonhomme, mais aussi car elle a fait l’objet d’un traitement digne d’un AAA, entre une production grandiloquente et un marketing appuyé. Retrouvez dans cette page complète tout ce qu’il faut savoir sur le jeu, entre guides, astuces et FAQ.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

Guide Marvel’s Wolverine

Vous trouverez ici nos divers guides, soluces et astuces sur Marvel’s Wolverine. Notez que cette partie sera mise à jour régulièrement donc n’hésitez surtout pas à revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

Collectibles

Trophées

FAQ Marvel’s Wolverine

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à Marvel’s Wolverine. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine est le quatrième jeu Marvel développé par Insomniac Games et met en scène, comme son nom l’indique, le mutant du même nom. On retrouve en effet Logan alors qu’il réintègre la Team X quelques années après l’avoir quittée. Tourmenté par un passé brumeux, il aide ses coéquipiers à retrouver les mutants cachés à travers le monde, persécutés par Bolivar Trask et ses forces armées.

Le titre prend la forme d’un jeu action-aventure linéaire séparé en chapitres. La progression est rythmée entre combats violents, phases de plateforme et séquences d’infiltration, avec quelques boss en point d’orgue de certaines missions. Un arbre de compétences et une fonctionnalité de bonus passifs servent à rendre plus puissant Wolverine, et le jeu comporte des défis ainsi que des collectibles avec comme principal intérêt d’obtenir des costumes et des points utiles pour améliorer notre héros.

Quand et où sort Marvel’s Wolverine ?

Marvel’s Wolverine sort le 15 septembre 2026 en exclusivité PlayStation 5.

Marvel’s Wolverine est-il lié aux jeux Marvel’s Spider-Man ?

Tout à fait, Marvel’s Wolverine se déroule dans l’univers Terre-1048, le même que celui qui abrite les trois aventures des araignées version Insomniac Games. Mais comme l’a annoncé le studio en amont de la sortie du jeu, l’histoire se déroule en marge de ce qu’il s’est passé jusque-là, même si chronologiquement située après Marvel’s Spider-Man 2. De plus, les Tisseurs n’apparaissent pas à l’écran et ne sont pas directement évoqués.

Marvel’s Wolverine propose-t-il différents modes de difficulté ?

Oui, cinq difficultés sont proposées :

  • L’Homme (Mode Histoire)
  • Le Chasseur (Mode Facile)
  • Le Mutant (Mode Normal)
  • L’Arme (Mode Difficile)
  • Le Meilleur (Mode Très Difficile)

Insomniac nous permet également de modifier un peu à la carte le challenge sur des points précis. La santé des adversaires, les dégâts subis, la sensibilité ennemie à la furtivité peuvent être indépendamment réglés sur l’un des modes de difficulté, et d’autres paramètres comme la largeur de la fenêtre de parade ou la vitesse de jeu sont modifiables.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

L’histoire de Marvel’s Wolverine se termine entre 12 et 15 heures tandis que le 100% et le trophée Platine mettent un peu plus de temps. Plus de détails sont à retrouver dans notre article consacré :

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Comme les dernières productions du studio américain, Marvel’s Wolverine dispose en effet d’un mode New Game +. Les améliorations de Logan sont conservées et un nouveau niveau maximum permet de devenir encore plus puissant, tout comme la possibilité de déverrouiller des bonus passifs supplémentaires.

Marvel’s Wolverine est-il optimisé pour la PS5 Pro ?

Oui, le jeu d’Insomniac Games est optimisé PS5 Pro. Sur la machine, on dispose de deux modes d’affichage :

  • Fidélité Pro : Un mode qui vise les 30 fps et qui utilise le PSSR pour améliorer la qualité d’image (jusqu’à 1800p d’après Digital Foundry) et embarque un mode Ray Tracing avancé pour des effets supplémentaires
  • Performance Pro : Un mode qui vise les 60 fps et qui utilise le PSSR pour obtenir la qualité d’image du mode Fidélité standard (jusqu’à 1440p d’après Digital Foundry).

Marvel’s Wolverine dispose-t-il d’une version française ?

Oui, comme pour les Marvel’s Spider-Man, une version française intégrale est prévue. Le doublage VF est activé par défaut mais une option dans les menus permet de basculer sur les voix anglaises, au cas où.

Le jeu comporte-t-il des DLC ?

Au lancement, aucun DLC n’est prévu pour Marvel’s Wolverine. Vous trouverez seulement sur le PlayStation Store un upgrade à 10 € vers l’édition Deluxe numérique, si vous ne la possédez pas déjà.

Où acheter Marvel’s Wolverine et ses accessoires au meilleur prix ?

Quelles sont les différentes éditions du jeu ?

Marvel’s Wolverine prévoit une édition Standard physique et numérique ainsi qu’une Digital Deluxe Edition.

Bonus de précommande

  • Déverrouillage anticipé de la tenue Marron classique
  • Déverrouillage anticipé des Griffes réfléchissantes
  • 1 point de technique supplémentaire
  • 4 avatars PS

Édition Standard (physique ou numérique) – 79,99€

  • Jeu Marvel’s Wolverine
  • Tous les bonus de précommande (si précommande)

Édition Deluxe numérique – 89,99€

Marvels wolverine digital 1

L’édition Deluxe numérique de Marvel’s Wolverine // Source : ActuGaming

  • Jeu Marvel’s Wolverine au format numérique
  • Tous les bonus de précommande (si précommande)
  • 5 tenues exclusives
    • Incroyable
    • Bestial
    • Ère d’Apocalypse
    • Chasse nocturne
    • Nouveau cuir
  • 5 griffes exclusives
    • Griffes lisses
    • Griffes creuses
    • Griffes épaisses
    • Griffes en échine dentelée
    • Griffes effilées
  • 3 points de technique supplémentaires

En bref

  • Marvel’s Wolverine
  • Développeur : Insomniac Games
  • Éditeur : Sony Interactive Entertainment
  • Genre : Action-aventure
  • Prix : 79,99€ ou 89,99€ selon l’édition
  • Plateformes : PS5
  • Date de sortie : 15 septembre 2026
  • PEGI 18
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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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