Marvel’s Wolverine | Guide Complet

Guide Marvel’s Wolverine

Vous trouverez ici nos divers guides, soluces et astuces sur Marvel’s Wolverine. Notez que cette partie sera mise à jour régulièrement donc n’hésitez surtout pas à revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

Collectibles

Trophées

FAQ Marvel’s Wolverine

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à Marvel’s Wolverine. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine est le quatrième jeu Marvel développé par Insomniac Games et met en scène, comme son nom l’indique, le mutant du même nom. On retrouve en effet Logan alors qu’il réintègre la Team X quelques années après l’avoir quittée. Tourmenté par un passé brumeux, il aide ses coéquipiers à retrouver les mutants cachés à travers le monde, persécutés par Bolivar Trask et ses forces armées.

Le titre prend la forme d’un jeu action-aventure linéaire séparé en chapitres. La progression est rythmée entre combats violents, phases de plateforme et séquences d’infiltration, avec quelques boss en point d’orgue de certaines missions. Un arbre de compétences et une fonctionnalité de bonus passifs servent à rendre plus puissant Wolverine, et le jeu comporte des défis ainsi que des collectibles avec comme principal intérêt d’obtenir des costumes et des points utiles pour améliorer notre héros.

Quand et où sort Marvel’s Wolverine ?

Marvel’s Wolverine sort le 15 septembre 2026 en exclusivité PlayStation 5.

Marvel’s Wolverine est-il lié aux jeux Marvel’s Spider-Man ?

Tout à fait, Marvel’s Wolverine se déroule dans l’univers Terre-1048, le même que celui qui abrite les trois aventures des araignées version Insomniac Games. Mais comme l’a annoncé le studio en amont de la sortie du jeu, l’histoire se déroule en marge de ce qu’il s’est passé jusque-là, même si chronologiquement située après Marvel’s Spider-Man 2. De plus, les Tisseurs n’apparaissent pas à l’écran et ne sont pas directement évoqués.

Marvel’s Wolverine propose-t-il différents modes de difficulté ?

Oui, cinq difficultés sont proposées :

L’Homme (Mode Histoire)

Le Chasseur (Mode Facile)

Le Mutant (Mode Normal)

L’Arme (Mode Difficile)

Le Meilleur (Mode Très Difficile)

Insomniac nous permet également de modifier un peu à la carte le challenge sur des points précis. La santé des adversaires, les dégâts subis, la sensibilité ennemie à la furtivité peuvent être indépendamment réglés sur l’un des modes de difficulté, et d’autres paramètres comme la largeur de la fenêtre de parade ou la vitesse de jeu sont modifiables.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

L’histoire de Marvel’s Wolverine se termine entre 12 et 15 heures tandis que le 100% et le trophée Platine mettent un peu plus de temps. Plus de détails sont à retrouver dans notre article consacré :

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Comme les dernières productions du studio américain, Marvel’s Wolverine dispose en effet d’un mode New Game +. Les améliorations de Logan sont conservées et un nouveau niveau maximum permet de devenir encore plus puissant, tout comme la possibilité de déverrouiller des bonus passifs supplémentaires.

Marvel’s Wolverine est-il optimisé pour la PS5 Pro ?

Oui, le jeu d’Insomniac Games est optimisé PS5 Pro. Sur la machine, on dispose de deux modes d’affichage :

Fidélité Pro : Un mode qui vise les 30 fps et qui utilise le PSSR pour améliorer la qualité d’image (jusqu’à 1800p d’après Digital Foundry) et embarque un mode Ray Tracing avancé pour des effets supplémentaires

: Un mode qui vise les 30 fps et qui utilise le PSSR pour améliorer la qualité d’image (jusqu’à 1800p d’après Digital Foundry) et embarque un mode Ray Tracing avancé pour des effets supplémentaires Performance Pro : Un mode qui vise les 60 fps et qui utilise le PSSR pour obtenir la qualité d’image du mode Fidélité standard (jusqu’à 1440p d’après Digital Foundry).

Marvel’s Wolverine dispose-t-il d’une version française ?

Oui, comme pour les Marvel’s Spider-Man, une version française intégrale est prévue. Le doublage VF est activé par défaut mais une option dans les menus permet de basculer sur les voix anglaises, au cas où.

Le jeu comporte-t-il des DLC ?

Au lancement, aucun DLC n’est prévu pour Marvel’s Wolverine. Vous trouverez seulement sur le PlayStation Store un upgrade à 10 € vers l’édition Deluxe numérique, si vous ne la possédez pas déjà.

Où acheter Marvel’s Wolverine et ses accessoires au meilleur prix ?

Quelles sont les différentes éditions du jeu ?

Marvel’s Wolverine prévoit une édition Standard physique et numérique ainsi qu’une Digital Deluxe Edition.

Bonus de précommande

Déverrouillage anticipé de la tenue Marron classique

Déverrouillage anticipé des Griffes réfléchissantes

1 point de technique supplémentaire

4 avatars PS

Édition Standard (physique ou numérique) – 79,99€

Jeu Marvel’s Wolverine

Tous les bonus de précommande (si précommande)

Édition Deluxe numérique – 89,99€

Jeu Marvel’s Wolverine au format numérique

Tous les bonus de précommande (si précommande)

5 tenues exclusives Incroyable Bestial Ère d’Apocalypse Chasse nocturne Nouveau cuir

5 griffes exclusives Griffes lisses Griffes creuses Griffes épaisses Griffes en échine dentelée Griffes effilées

3 points de technique supplémentaires

En bref