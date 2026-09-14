Liste des Trophées – Marvel’s Wolverine
Après avoir livré sa version des aventures de Spider-Man, et en guise de pause en attendant le troisième jeu, Insomniac Games s’est frotté au plus célèbre des mutants avec Marvel’s Wolverine. Un titre dans lequel on voit du pays tout en décapitant tout ce qui bouge, mais plus linéaire que les jeux mettant en scène les araignées. La durée de vie est donc forcément plus courte, mais celles et ceux souhaitant prolonger l’expérience pourront toujours chasser le Platine. On vous détaille la liste des trophées dans cet article, et bien sûr, attention aux spoilers droit devant.
Dans la lignée des titres Marvel’s Spider-Man, la liste des achievements de Marvel’s Wolverine est tout à fait accessible, puisque l’aventure peut être parcourue dans n’importe quelle difficulté sans conséquence sur les trophées. Une bonne poignée s’obtiendra d’ailleurs naturellement, même si certains liés aux collectibles et surtout aux actions spécifiques demanderont un peu plus d’attention.
Et puis, sur une note plus accessoire, soulignons quand même un joli travail de localisation avec des noms de trophées inspirés. Nous voici en tout cas devant un total de 42 trophées dont 1 Platine, 4 Or, 9 Argent et 28 Bronze. Pour le détail, consultez la liste ci-dessous, remplie de spoilers.
Platine
- Le meilleur dans mon domaine
Obtenir tous les trophées
Or
- Une histoire de plus
Terminer l’histoire principale
- Armurerie en adamantium
Fabriquer suffisamment de tenues pour améliorer votre santé au maximum
- Mutations secondaires
Atteindre le niveau d’adaptation 10
- Souvenirs refoulés
Déverrouiller le souvenir caché dans les Cauchemars
Argent
- Raide mort
Vaincre Oméga Red
- Tas de ferraille
Vaincre le prototype de Sentinelle
- Mise à mort
Vaincre Deathstrike
- Rage de dents
Vaincre Dents-de-Sabre
- Une fin sinistre
Vaincre Essex
- Prédateur ultime
Atteindre le niveau de joueur 36
- Sans en faire des caisses
Trouver toutes les caisses de matériaux
- Fin connaisseur
Trouver toutes les bouteilles de whisky
- Les voies de l’esprit
Découvrir toutes les Portes cauchemardesques
Bronze
- Sang chaud
Passer au niveau de rage 3
- Rapide et furieux
Terminer la course poursuite sur les routes canadiennes
- De fond en comble
Détruire la raffinerie
- Rage primitive
Entrer en rage de berserker
- Main dans la main
Rencontrer la Main
- Atterrissage forcé
Survivre au crash de l’avion
- Attention à ce que vous souhaitez
Sauver « Walter »
- Mon monstre intérieur
Survivre au catalyseur Helix
- Incognito
Porter la tenue du Borgne
- Dans une autre vie
Apprendre la vérité sur votre passé
- Acte de miséricorde
Libérer Walter
- En tenue
Fabriquer votre première tenue
- Juste un doigt
Trouver votre première bouteille de whisky
- Tout le monde descend
Pousser 3 ennemis hors de l’avion
- Tout aussi tranchantes
Tuer 100 ennemis avec les Griffes Helix
- C’est de la triche
Libérer les animaux en peluche des machines à pincer
- Baiser de Poséidon
Activer la machine à bisou dans les toilettes du bar à Tokyo
- Elles ne sont plus cachées
Détruire 100 caches d’XP
- Parades parfaites
Réaliser 500 parades
- Cours d’astronomie
Faire tomber Saturne sur la Main au Japon
- Cauchemar éveillé
Découvrir une Porte cauchemardesque « dans la nature »
- Rêves d’adamantium
Atteindre le rang Adamantium dans n’importe quel cauchemar
- Spirale tranchante
Tuer 75 ennemis avec Tourbillon acéré
- Attaque-surprise
Éliminer furtivement 10 ennemis aveuglés par Jean
- Mes beaux choux !
Détruire tous les étals de marchands pendant le combat de boss contre Dents-de-Sabre
- Chiche-kébab
Empaler un ennemi sur des éléments du décor
- Pensées intimes
Lire le journal de Callisto dans son garage à Vancouver
- Recyclage
« Vaincre » un Reaver à l’aide de métal en fusion
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