Dans la lignée des titres Marvel’s Spider-Man, la liste des achievements de Marvel’s Wolverine est tout à fait accessible, puisque l’aventure peut être parcourue dans n’importe quelle difficulté sans conséquence sur les trophées. Une bonne poignée s’obtiendra d’ailleurs naturellement, même si certains liés aux collectibles et surtout aux actions spécifiques demanderont un peu plus d’attention.

Et puis, sur une note plus accessoire, soulignons quand même un joli travail de localisation avec des noms de trophées inspirés. Nous voici en tout cas devant un total de 42 trophées dont 1 Platine, 4 Or, 9 Argent et 28 Bronze. Pour le détail, consultez la liste ci-dessous, remplie de spoilers.

Sommaire Toggle Platine

Or

Argent

Bronze

Platine

Le meilleur dans mon domaine

Obtenir tous les trophées

Or

Une histoire de plus

Terminer l’histoire principale

Terminer l’histoire principale Armurerie en adamantium

Fabriquer suffisamment de tenues pour améliorer votre santé au maximum

Fabriquer suffisamment de tenues pour améliorer votre santé au maximum Mutations secondaires

Atteindre le niveau d’adaptation 10

Atteindre le niveau d’adaptation 10 Souvenirs refoulés

Déverrouiller le souvenir caché dans les Cauchemars

Argent

Raide mort

Vaincre Oméga Red

Vaincre Oméga Red Tas de ferraille

Vaincre le prototype de Sentinelle

Vaincre le prototype de Sentinelle Mise à mort

Vaincre Deathstrike

Vaincre Deathstrike Rage de dents

Vaincre Dents-de-Sabre

Vaincre Dents-de-Sabre Une fin sinistre

Vaincre Essex

Vaincre Essex Prédateur ultime

Atteindre le niveau de joueur 36

Atteindre le niveau de joueur 36 Sans en faire des caisses

Trouver toutes les caisses de matériaux

Trouver toutes les caisses de matériaux Fin connaisseur

Trouver toutes les bouteilles de whisky

Trouver toutes les bouteilles de whisky Les voies de l’esprit

Découvrir toutes les Portes cauchemardesques

Bronze

Sang chaud

Passer au niveau de rage 3

Passer au niveau de rage 3 Rapide et furieux

Terminer la course poursuite sur les routes canadiennes

Terminer la course poursuite sur les routes canadiennes De fond en comble

Détruire la raffinerie

Détruire la raffinerie Rage primitive

Entrer en rage de berserker

Entrer en rage de berserker Main dans la main

Rencontrer la Main

Rencontrer la Main Atterrissage forcé

Survivre au crash de l’avion

Survivre au crash de l’avion Attention à ce que vous souhaitez

Sauver « Walter »

Sauver « Walter » Mon monstre intérieur

Survivre au catalyseur Helix

Survivre au catalyseur Helix Incognito

Porter la tenue du Borgne

Porter la tenue du Borgne Dans une autre vie

Apprendre la vérité sur votre passé

Apprendre la vérité sur votre passé Acte de miséricorde

Libérer Walter

Libérer Walter En tenue

Fabriquer votre première tenue

Fabriquer votre première tenue Juste un doigt

Trouver votre première bouteille de whisky

Trouver votre première bouteille de whisky Tout le monde descend

Pousser 3 ennemis hors de l’avion

Pousser 3 ennemis hors de l’avion Tout aussi tranchantes

Tuer 100 ennemis avec les Griffes Helix

Tuer 100 ennemis avec les Griffes Helix C’est de la triche

Libérer les animaux en peluche des machines à pincer

Libérer les animaux en peluche des machines à pincer Baiser de Poséidon

Activer la machine à bisou dans les toilettes du bar à Tokyo

Activer la machine à bisou dans les toilettes du bar à Tokyo Elles ne sont plus cachées

Détruire 100 caches d’XP

Détruire 100 caches d’XP Parades parfaites

Réaliser 500 parades

Réaliser 500 parades Cours d’astronomie

Faire tomber Saturne sur la Main au Japon

Faire tomber Saturne sur la Main au Japon Cauchemar éveillé

Découvrir une Porte cauchemardesque « dans la nature »

Découvrir une Porte cauchemardesque « dans la nature » Rêves d’adamantium

Atteindre le rang Adamantium dans n’importe quel cauchemar

Atteindre le rang Adamantium dans n’importe quel cauchemar Spirale tranchante

Tuer 75 ennemis avec Tourbillon acéré

Tuer 75 ennemis avec Tourbillon acéré Attaque-surprise

Éliminer furtivement 10 ennemis aveuglés par Jean

Éliminer furtivement 10 ennemis aveuglés par Jean Mes beaux choux !

Détruire tous les étals de marchands pendant le combat de boss contre Dents-de-Sabre

Détruire tous les étals de marchands pendant le combat de boss contre Dents-de-Sabre Chiche-kébab

Empaler un ennemi sur des éléments du décor

Empaler un ennemi sur des éléments du décor Pensées intimes

Lire le journal de Callisto dans son garage à Vancouver

Lire le journal de Callisto dans son garage à Vancouver Recyclage

« Vaincre » un Reaver à l’aide de métal en fusion

Retrouvez dans notre guide complet de Marvel’s Wolverine d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.