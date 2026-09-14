Liste des Trophées – Marvel’s Wolverine

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Après avoir livré sa version des aventures de Spider-Man, et en guise de pause en attendant le troisième jeu, Insomniac Games s’est frotté au plus célèbre des mutants avec Marvel’s Wolverine. Un titre dans lequel on voit du pays tout en décapitant tout ce qui bouge, mais plus linéaire que les jeux mettant en scène les araignées. La durée de vie est donc forcément plus courte, mais celles et ceux souhaitant prolonger l’expérience pourront toujours chasser le Platine. On vous détaille la liste des trophées dans cet article, et bien sûr, attention aux spoilers droit devant.

Marvel's Wolverine // Source : ActuGaming

Dans la lignée des titres Marvel’s Spider-Man, la liste des achievements de Marvel’s Wolverine est tout à fait accessible, puisque l’aventure peut être parcourue dans n’importe quelle difficulté sans conséquence sur les trophées. Une bonne poignée s’obtiendra d’ailleurs naturellement, même si certains liés aux collectibles et surtout aux actions spécifiques demanderont un peu plus d’attention.

Et puis, sur une note plus accessoire, soulignons quand même un joli travail de localisation avec des noms de trophées inspirés. Nous voici en tout cas devant un total de 42 trophées dont 1 Platine, 4 Or, 9 Argent et 28 Bronze. Pour le détail, consultez la liste ci-dessous, remplie de spoilers.

Platine

  • Le meilleur dans mon domaine
    Obtenir tous les trophées

Or

  • Une histoire de plus
    Terminer l’histoire principale
  • Armurerie en adamantium
    Fabriquer suffisamment de tenues pour améliorer votre santé au maximum
  • Mutations secondaires
    Atteindre le niveau d’adaptation 10
  • Souvenirs refoulés
    Déverrouiller le souvenir caché dans les Cauchemars

Argent

  • Raide mort
    Vaincre Oméga Red
  • Tas de ferraille
    Vaincre le prototype de Sentinelle
  • Mise à mort
    Vaincre Deathstrike
  • Rage de dents
    Vaincre Dents-de-Sabre
  • Une fin sinistre
    Vaincre Essex
  • Prédateur ultime
    Atteindre le niveau de joueur 36
  • Sans en faire des caisses
    Trouver toutes les caisses de matériaux
  • Fin connaisseur
    Trouver toutes les bouteilles de whisky
  • Les voies de l’esprit
    Découvrir toutes les Portes cauchemardesques

Bronze

  • Sang chaud
    Passer au niveau de rage 3
  • Rapide et furieux
    Terminer la course poursuite sur les routes canadiennes
  • De fond en comble
    Détruire la raffinerie
  • Rage primitive
    Entrer en rage de berserker
  • Main dans la main
    Rencontrer la Main
  • Atterrissage forcé
    Survivre au crash de l’avion
  • Attention à ce que vous souhaitez
    Sauver « Walter »
  • Mon monstre intérieur
    Survivre au catalyseur Helix
  • Incognito
    Porter la tenue du Borgne
  • Dans une autre vie
    Apprendre la vérité sur votre passé
  • Acte de miséricorde
    Libérer Walter
  • En tenue
    Fabriquer votre première tenue
  • Juste un doigt
    Trouver votre première bouteille de whisky
  • Tout le monde descend
    Pousser 3 ennemis hors de l’avion
  • Tout aussi tranchantes
    Tuer 100 ennemis avec les Griffes Helix
  • C’est de la triche
    Libérer les animaux en peluche des machines à pincer
  • Baiser de Poséidon
    Activer la machine à bisou dans les toilettes du bar à Tokyo
  • Elles ne sont plus cachées
    Détruire 100 caches d’XP
  • Parades parfaites
    Réaliser 500 parades
  • Cours d’astronomie
    Faire tomber Saturne sur la Main au Japon
  • Cauchemar éveillé
    Découvrir une Porte cauchemardesque « dans la nature »
  • Rêves d’adamantium
    Atteindre le rang Adamantium dans n’importe quel cauchemar
  • Spirale tranchante
    Tuer 75 ennemis avec Tourbillon acéré
  • Attaque-surprise
    Éliminer furtivement 10 ennemis aveuglés par Jean
  • Mes beaux choux !
    Détruire tous les étals de marchands pendant le combat de boss contre Dents-de-Sabre
  • Chiche-kébab
    Empaler un ennemi sur des éléments du décor
  • Pensées intimes
    Lire le journal de Callisto dans son garage à Vancouver
  • Recyclage
    « Vaincre » un Reaver à l’aide de métal en fusion

Retrouvez dans notre guide complet de Marvel’s Wolverine d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
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Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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