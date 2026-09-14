Où trouver toutes les bouteilles de whisky dans Marvel’s Wolverine ?

À consommer avec modération, voire pas du tout c’est encore mieux, l’alcool est une gourmandise pour Logan, et plus précisément le whisky. Dans Marvel’s Wolverine, on peut donc trouver sur notre passage des bouteilles remplies de ce liquide un peu partout. Il est particulièrement intéressant de les ramasser puisque cela donne des points d’adaptation qui, par palier, débloquent des brins d’ADN afin d’activer des bonus passifs dans le menu dédié.

Au total, 20 bouteilles de whisky peuvent être dénichées. Vous trouverez le suivi de votre récolte du niveau en cours via le menu pause, et un suivi global au sein de la sélection de chapitres, disponible dans la cabane, en vous couchant sur le lit de Logan. Voici la liste et l’emplacement de toutes les bouteilles de whisky :

Étrange whisky

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Retour au bercail

: Retour au bercail Emplacement : La toute première bouteille doit obligatoirement être bue. Elle se trouve dans la chambre de Logan à l’étage.

Incredible 181

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Celle qui a fui

: Celle qui a fui Emplacement : Lorsque vous aurez quitté le bâtiment au début du chapitre, vous devrez pister la « rouquine ». À un moment, vous devrez suivre une traînée bleue et courir sur un poteau puis faire un peu de plateforme pour atteindre la suite du niveau. Au lieu de faire cela, allez au bout à droite de la zone pour suivre une autre traînée bleue. Elle vous mènera à un panneau en bois. Brisez le panneau pour arriver dans un garage. La bouteille est au fond à gauche, sur un meuble.

Cold Lake

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Un avant-goût de l’enfer

: Un avant-goût de l’enfer Emplacement : Au cours du niveau, vous devrez rejoindre l’intérieur d’une raffinerie. À un moment, vous retournerez dehors, dans une zone remplie conteneurs et au sein de laquelle se cache la porte cauchemardesque du chapitre. Dès votre arrivée dans la zone, allez directement sur la gauche.

Une traînée bleue vous mènera jusqu’à une porte jaune. Ouvrez la porte et ramassez la bouteille de whisky posée sur un générateur.

Blood Debt

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Errance

: Errance Emplacement : Tandis que vous cherchez des indices pour découvrir le mot de passe de Sangsue, entrez dans le laboratoire de Walter. Allez vers le fond de la salle pour trouver, sur la droite et près d’un lit, la bouteille de whisky.

Not Dead Yet

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Quelque chose de plus fort

: Quelque chose de plus fort Emplacement : Avancez dans la nature jusqu’à apercevoir au loin l’onde sonore d’un loup à secourir. Avant d’aller le secourir, une traînée bleue sur la droite vous emmènera à l’intérieur d’une grotte. Allez-y et, une fois à l’intérieur, grimpez sur les rochers pour rejoindre la bouteille.

Tenth Man

Zone : Madripoor – Partie 1

: Madripoor – Partie 1 Chapitre : Toc toc

: Toc toc Emplacement : Lorsque vous aurez explosé la centrale électrique et fait une lourde chute au sol, Dents-de-Sabre viendra vous relever. Au lieu d’aller tout droit, tournez légèrement la tête sur la droite pour apercevoir une traînée bleue. Suivez-la et grimpez pour arriver à l’intérieur d’un bâtiment. La bouteille vous attend sur une table.

Fist of Legend

Zone : Madripoor – Partie 1

: Madripoor – Partie 1 Chapitre : Mutant détecté

: Mutant détecté Emplacement : Après avoir survécu au tunnel de propulseur activé par Bolivar Trask, poursuivez et suivez une traînée bleue jusqu’à arriver dans un grand hangar. Au lieu de continuer à suivre la traînée bleue, allez sur la gauche et dépassez un transpalette pour débarquer devant une porte verrouillée par un code. Brisez la caisse qui vous gêne et tapez le code « 5413 » pour entrer dans une nouvelle pièce.

Allez tout au fond pour apercevoir une nouvelle traînée bleue. Suivez-la et ouvrez la grille au sol pour passer dans un conduit. Faites quelques pas supplémentaires et ouvrez une nouvelle grille pour débarquer dans la salle où se trouve la bouteille, sur un bureau.

The Old Man

Zone : Madripoor – Partie 1

: Madripoor – Partie 1 Chapitre : Une dernière mission

: Une dernière mission Emplacement : Au début du chapitre, montez à l’étage du bar et suivez la traînée bleue qui mène sur le balcon extérieur. Vous y retrouverez Dents-de-Sabre. Parlez-lui, faites un bras de fer et, une fois celui-ci parti en colère, vous pourrez récupérer la bouteille posée sur la rambarde.

Le Borgne

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Énerve-toi

: Énerve-toi Emplacement : À un moment, vous entrerez dans un bar et Logan parlera japonais avec des clients. Vous descendrez ensuite dans la cave avec Jean, et elle vous attendra devant une porte à ouvrir, sur la gauche. Allez plutôt à droite et suivez une traînée bleue menant à une petite pièce. Ici, interagissez avec le masque sur le mur

Attendez ensuite qu’un masque géant sur rail vienne vous faire un bisou, puis se mette à reculer. À présent vous avez accès à la bouteille posée à côté d’un autre masque. Vous débloquerez aussi par la même occasion le trophée 🏆 Baiser de Poséidon.

Fatal Attractions

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Rancœur

: Rancœur Emplacement : Vers le début de votre ascension jusqu’à l’appartement de Shiro, vous débarquerez dans une zone de chantier. Après avoir découpé une porte, Jean s’envolera sur votre gauche pour continuer. Ne la suivez pas et suivez plutôt la traînée bleue sur la droite. Brisez la cache pour passer et laissez-vous tomber en contrebas au niveau d’une caisse de matériaux.

Continuez de suivre la traînée et bondissez sur le mur pour revenir au niveau supérieur. En haut, la bouteille vous attend droit devant vous.

Best There Is

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Sur les toits de Shinjuku, pendant que vous détruisez tour à tour les détecteurs, un assassin de la Main vous prendra par surprise. Tuez-le et vous aurez, un peu plus loin et en hauteur, un nouveau détecteur qui vous attend. Marchez en direction de ce détecteur pour vous laisser tomber d’un cran, et vous verrez une traînée bleue à vos pieds. Suivez-la, sautez sur le toit d’en face. La bouteille vous attendra sur une petite table.

Berserker Brew

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Quand vous aurez retrouvé de Jean, vous infiltrerez une soirée privée. Vous devrez vous mêler aux invités pour obtenir des informations dans une salle éclairée en rouge. Allez directement sur la gauche et vous verrez une traînée bleue. Suivez-la pour arriver à une table où se trouve la bouteille.

Hand of God

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : La mort appelle la mort

: La mort appelle la mort Emplacement : Vers le début du chapitre, vous aurez à disputer un premier combat avec la Main dans le coin bar de la Tour botanique Harada. Une fois le calme revenu, passez derrière le comptoir, direction les cuisines, pour suivre une traînée bleue. En plus de vous mener à la suite du niveau, elle vous dirigera surtout sur la bouteille, visible en plein milieu du passage, juste avant de passer à travers le plafond.

Revolto

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : On se trompait

: On se trompait Emplacement : Au terme de la conversation avec Essex, Jean et Logan partent pour pister le Mutant de la Main traînant avec lui le catalyseur. Suivez les traces de pas bleues au sol jusqu’à arriver à une intersection. La suite se déroule sur la droite, mais sur la gauche, vous verrez une traînée bleue. Suivez-la pour tomber sur une bouteille posée sur un agglo.

Itsu Single Malt

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Et l’enfer le suivait

: Et l’enfer le suivait Emplacement : Durant une séquence d’escalade sous le tir des archers de la Main, Jean vous aidera à grimper en amenant près de vous des rochers grâce à ses pouvoirs. Hissez-vous grâce à eux et sautez ensuite vers une autre terrasse.

Allez au bout de la terrasse et, au lieu de continuer sur la gauche vers la suite du niveau, allez sur la droite en suivant une traînée bleue. Enjambez la barrière pour passer au niveau inférieur et faites quelques pas supplémentaires pour mettre la main sur le whisky japonais.

Wild Canadian Whisky

Zone : Madripoor – Partie 2

: Madripoor – Partie 2 Chapitre : Au plus bas

: Au plus bas Emplacement : Durant la quête de libération des civils, la situation dégénère et un civil décède. Jean va alors foncer vers la station de radio et des snipers vont vous prendre en chasse. Courez immédiatement vers le mur devant vous et propulsez vous jusqu’au toit suivant grâce à une corde.

Arrivé au niveau du sniper que Jean aura sans doute tué, n’avancez pas plus et remarquez sur votre gauche une traînée bleue. Remontez la piste jusqu’à tomber sur la bouteille.

Little Uncle

Zone : Madripoor – Partie 2

: Madripoor – Partie 2 Chapitre : Au plus bas

: Au plus bas Emplacement : Une fois sur le toit de la porte cauchemardesque du niveau, allez sur la droite pour bondir sur le toit d’en face. Dès votre atterrissage, remarquez la traînée bleue qui descend les escaliers. Elle vous mènera à la deuxième et dernière bouteille de whisky du niveau.

Blood & Bourbon

Zone : Madripoor – Partie 2

: Madripoor – Partie 2 Chapitre : Les jeux sont faits

: Les jeux sont faits Emplacement : Au début du chapitre, Jean vous attendra pour danser. N’allez pas encore la rejoindre et montez à l’étage derrière elle grâce aux escaliers. Une fois en haut, faites le tour jusqu’à arriver à un bar. Interagissez avec la serveuse et Logan repartira avec la bouteille.

Captain Terror

Zone : Madripoor – Partie 2

: Madripoor – Partie 2 Chapitre : Phase de test

: Phase de test Emplacement : À un moment, en poursuivant une Sentinelle, vous serez renversé par une voiture. En vous relevant, vous devrez battre une vagues de Sentinelles puis sortir par la porte située à l’étage. À peine sorti, une traînée bleue vous amène à une bouteille juste sur votre gauche.

Ol’ Canucklehead

Zone : Madripoor – Partie 3

: Madripoor – Partie 3 Chapitre : Toujours debout

: Toujours debout Emplacement : Une fois Logan ressuscité, votre premier combat sera contre une Sentinelle Mk.2. Celle-ci détruite, suivez le chemin jusqu’à des débris à briser pour basculer dans la prochaine zone. Allez à gauche et progresser jusqu’à tomber nez-à-nez avec une Sentinelle. Détruisez-la puis pénétrer dans le bâtiment aux murs rouges juste à côté.

Il s’agit tout simplement des ruines du Princess Bar. Dès que vous êtes à l’intérieur, tournez la tête sur la gauche pour voir une traînée bleue mener à l’étage. Suivez-la et vous tomberez sur la dernière bouteille de whisky du jeu.

Pour toute autre information au sujet de Marvel’s Wolverine, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet.