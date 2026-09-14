Où trouver toutes les caisses de matériaux dans Marvel’s Wolverine ?

Il faut avouer qu’une des attractions les plus délicieuses dans les jeux de super-héros, c’est la possibilité de revêtir tout un tas de costumes. Marvel’s Wolverine ne déroge pas à la règle, mais pour avoir le droit de compléter sa garde-robe, il faut deux conditions. La première, c’est d’avancer suffisamment dans l’histoire, et la deuxième, c’est de disposer de suffisamment de matériaux.

Ça tombe bien, des caisses sont à retrouver aux quatre coins du monde et contiennent ce qu’il faut. Répondant à un total de 68, les caisses de matériaux sont identifiables grâce à une onde sonore bleue, émise lorsque vous passez à proximité. Grâce à notre listing complet à consulter ci-dessous, ne manquez aucune caisse de matériaux. Notez que trouver toutes les caisses vous donnera les trophées « Sans en faire des caisses » et, par extension, « Armurerie en Adamantium ».

Canada

Vous trouverez un total de 15 caisses de matériaux dans la zone Canada.

Caisse de matériaux #1

Chapitre : Retour au bercail

: Retour au bercail Emplacement : Lorsque Walter bricolera le nouveau costume de Logan, il lui demandera d’aller chercher des matériaux. La première caisse se trouve dans le laboratoire, dans la réserve au fond à gauche.

Caisse de matériaux #2

Chapitre : Retour au bercail

: Retour au bercail Emplacement : Après avoir donné les premiers matériaux à Walter, il vous indiquera que la deuxième caisse se trouve dans la chambre de Dents-de-Sabre. Allez à l’étage et suivez la traînée bleue pour la trouver. Une fois à l’intérieur, allez dans la salle de bain.

Caisse de matériaux #3

Chapitre : Celle qui a fui

: Celle qui a fui Emplacement : Tandis que vous pistez la « rouquine », vous arriverez dans une zone avec deux ennemis et des tas de bois. Tuez les deux ennemis et soyez attentif à l’onde émise par une caisse de matériaux tout près. Brisez la grande caisse qui la cache pour y avoir accès.

Caisse de matériaux #4

Chapitre : Celle qui a fui

: Celle qui a fui Emplacement : Depuis la caisse précédente, continuez de progresser jusqu’à arriver sur un toit avec un ennemi en contrebas. Tuez-le en tombant dessus en passant à travers une vitre, puis laissez-vous tomber au niveau inférieur. Tournez-vous pour apercevoir une sorte de cachette. La caisse de matériaux vous attend à l’intérieur.

Caisse de matériaux #5

Chapitre : Celle qui a fui

: Celle qui a fui Emplacement : Lorsque vous tomberez sur les racines qui vous mènent à la porte cauchemardesque du niveau, au lieu d’aller à gauche pour rejoindre la porte, suivez le sentier sur la droite pour trouver, au bout et après être passé sous un tronc d’arbre, la caisse de matériaux près d’une peinture.

Caisse de matériaux #6

Chapitre : Celle qui a fui

: Celle qui a fui Emplacement : Quand vous devrez fouiller des camions sur un chantier naval, tuez tout le monde pour être tranquille. Avant de fouiller le deuxième camion, dirigez-vous sur des conteneurs orange/marrons Trask Industries, dans un coin de la zone. Une fois sur les conteneurs, saisissez une corde pour vous propulser en haut d’une plateforme.

Une fois en haut, la caisse de matériaux se trouve en face, et pour la rejoindre, vous pouvez marcher sur l’espèce de grue entre les deux OU vous servir de la tyrolienne.

Caisse de matériaux #7

Chapitre : Un avant-goût de l’enfer

: Un avant-goût de l’enfer Emplacement : Au début du chapitre, vous aurez à progresser discrètement dans la forêt. Rejoignez la deuxième partie de la forêt en sautant par-dessus le vide, où d’autres ennemis vous attendent. Dès lors que vous vous retrouvez de l’autre côté, longez le bord de la falaise sur la gauche pour apercevoir puis atteindre la caisse de matériaux.

Caisse de matériaux #8

Chapitre : Un avant-goût de l’enfer

: Un avant-goût de l’enfer Emplacement : Toujours dans la deuxième partie de la forêt du début, remontez le cours d’eau et allez vers le fond de la zone pour accéder à la caisse, dans un renfoncement.

Caisse de matériaux #9

Chapitre : Un avant-goût de l’enfer

: Un avant-goût de l’enfer Emplacement : Une fois arrivé devant l’entrée de la raffinerie, vous aurez un premier groupe d’ennemis à battre. Tuez-les, et avant d’entrer dans la raffinerie grâce au tapis roulant, retournez-vous, dépassez les camions Trask et rejoignez le coin de la zone pour tomber sur la caisse, collée à une réserve d’eau.

Caisse de matériaux #10

Chapitre : Un avant-goût de l’enfer

: Un avant-goût de l’enfer Emplacement : Après un premier passage à l’intérieur de la raffinerie, vous rejoindrez de nouveau l’extérieur, au milieu d’une zone remplie de conteneurs où se trouve également la porte cauchemardesque du chapitre. Avancez tout droit jusqu’à atteindre un camion Trask. La caisse est chargée à l’arrière.

Caisse de matériaux #11

Chapitre : Errance

: Errance Emplacement : Pendant votre recherche des indices visant à découvrir le mot de passe de Sangsue, vous devrez suivre une traînée bleue qui commence dans la cuisine. Suivez-la et vous débarquerez dans le couloir principal. Immédiatement sur votre droite, la caisse à matériaux vous attend près du râtelier d’armes à feu.

Caisse de matériaux #12

Chapitre : Quelque chose de plus fort

: Quelque chose de plus fort Emplacement : Depuis le début du niveau, avancez dans la nature jusqu’à arriver à un petit cours d’eau. Les pieds dans l’eau, allez au fond à droite pour tomber sur un arbre mort au sommet duquel vous pouvez grimper. Une fois perché, sautez vers le petit renfoncement dont émane l’onde de la caisse, et allez l’ouvrir.

Caisse de matériaux #13

Chapitre : Quelque chose de plus fort

: Quelque chose de plus fort Emplacement : Après avoir libéré le loup coincé vous avez deux chemins possibles. À droite, il y a une porte cauchemardesque, et à gauche, la suite du niveau. Prenez sur la gauche et continuez jusqu’à tomber sur une cible et un arbre couché, faisant un pont. Au lieu de franchir le pont, vous trouverez une caisse sur un petit ilot.

Caisse de matériaux #14

Chapitre : Quelque chose de plus fort

: Quelque chose de plus fort Emplacement : Depuis la caisse précédente, reprenez votre route et marchez sur l’arbre couché pour traverser. Faites quelques pas de plus pour arriver devant deux chemins, un qui monte à gauche, et un qui descend à droite. Prenez celui de droite et vous verrez une caisse posée devant une sorte de cabane de pêcheur.

Caisse de matériaux #15

Chapitre : Quelque chose de plus fort

: Quelque chose de plus fort Emplacement : Une fois arrivé à la cabane de Logan, au lieu d’entrer à l’intérieur, allez au bout du petit chemin sur la droite pour tomber sur la dernière caisse du niveau.

Madripoor

Vous trouverez un total de 9 caisses de matériaux dans la première partie de la zone Madripoor.

Caisse de matériaux #1

Chapitre : Toc toc

: Toc toc Emplacement : Une fois la première séquence de combat du chapitre terminée, Dents-de-Sabre vous attendra à côté d’une grosse brèche dans le mur d’un bâtiment. Passez à travers pour arriver dans l’accueil du bâtiment en question. La caisse de matériaux se cache derrière le bureau de l’accueil.

Caisse de matériaux #2

Chapitre : Toc toc

: Toc toc Emplacement : Vous finirez par vous battre contre plusieurs ennemis dans une salle avec beaucoup de serveurs. Quand tout le monde sera mort, Dents-de Sabre ira ensuite vous attendre devant une porte verrouillée. Ne le rejoignez pas tout de suite et tournez la tête sur la droite pour apercevoir une grille d’aération. Découpez-la et passez à travers pour trouver une caisse de matériaux de l’autre côté.

Caisse de matériaux #3

Chapitre : Mutant détecté

: Mutant détecté Emplacement : Dès le début du chapitre, allez tout droit et passez derrière le bureau de la réception pour tomber sur la caisse.

Caisse de matériaux #4

Chapitre : Mutant détecté

: Mutant détecté Emplacement : Au terme de votre premier affrontement contre des ennemis, dans une salle circulaire, Mystique se déguisera en Bolivar Trask afin d’ouvrir une porte. Passez celle-ci et allez directement sur la droite pour mettre la main sur la caisse, placée juste à côté d’autres caisses bien plus grosses.

Caisse de matériaux #5

Chapitre : Mutant détecté

: Mutant détecté Emplacement : En face d’une nouvelle porte verrouillée, Mystique va cette fois se changer en Wolverine pour éclater la serrure. Avancez dans le couloir suivant et serrez à gauche pour débarquer devant une porte verrouillée par un code. Entrez le code « 0291 » et vous trouverez la caisse de matériaux à l’intérieur.

Caisse de matériaux #6

Chapitre : Mutant détecté

: Mutant détecté Emplacement : Après avoir survécu au brûlures du tunnel de propulseur activé par Trask, vous voilà dans une salle en flammes. Allez sur votre gauche pour rejoindre l’autre côté de la salle et tomber sur une nouvelle caisse de matériaux.

Caisse de matériaux #7

Chapitre : Une dernière mission

: Une dernière mission Emplacement : Dès que vous prenez contrôle de Logan, contournez le bar par la droite pour traverser un rideau et atteindre la caisse posée dans un coin.

Caisse de matériaux #8

Chapitre : Une dernière mission

: Une dernière mission Emplacement : Pendant que vous remontez la piste de Jean dans les rues de Madripoor, la traînée bleue vous demandera à un moment de monter les escaliers menant à l’hôtel. Ne montez pas les marches et descendez plutôt celle sur votre gauche. La caisse vous attendra tout en bas des escaliers, près de corbeilles de fruits.

Caisse de matériaux #9

Chapitre : Une dernière mission

: Une dernière mission Emplacement : Au cours d’une course-poursuite durant laquelle vous avez tenté de sauver Walter, vous disputerez un combat contre des assassins de la Main, sur les quais, après être passé à travers une fenêtre. Une fois ce combat terminé, et avant de continuer vers la suite du niveau, allez ouvrir une caisse qui se situe au bord de l’eau, au bout d’un cul-de-sac.

Japon

Vous trouverez un total de 29 caisses de matériaux dans la zone Japon.

Caisse de matériaux #1

Chapitre : Énerve-toi

: Énerve-toi Emplacement : Désormais en plein Tokyo, vous devez retrouver Jean en pistant les différentes salles d’arcade du jeu. Suivez les empreintes de pas au sol et continuez jusqu’à apercevoir, sur votre gauche, une ruelle très étroite avec un panneau bleu « Tickled Fancy » au-dessus son entrée. Pénétrez dans la ruelle et vous tomberez sur la caisse de matériaux après quelques pas.

Caisse de matériaux #2

Chapitre : Énerve-toi

: Énerve-toi Emplacement : En pistant Walter avec Jean, vous explorerez le sous-sol d’un bar. Après être descendu grâce à un premier ascenseur, allez sur votre droite pour tomber sur une caisse.

Caisse de matériaux #3

Chapitre : Énerve-toi

: Énerve-toi Emplacement : Dans la planque des souterrains de la Main, vous aurez à détruire une statue à encens qui provoque une illusion faisant que vous tournez en rond. Une fois que c’est fait, sortez et, au lieu de descendre les escaliers devant vous, allez dans le cul-de-sac de droite pour y trouver une caisse de matériaux.

Caisse de matériaux #4

Chapitre : Énerve-toi

: Énerve-toi Emplacement : Au terme d’une séquence de plateforme dans la caverne durant laquelle vous avez sauté d’une barre horizontale à une autre, vous parviendrez à vous hisser au sommet d’une plateforme métallique. Jean vous ouvre le passage devant vous, mais ne la suivez pas, retournez-vous et traversez la plateforme métallique pour mettre la main sur une nouvelle caisse.

Caisse de matériaux #5

Chapitre : Énerve-toi

: Énerve-toi Emplacement : Après avoir quitté les souterrains de la Main en ayant remonté grâce à un ascenseur, vous traverserez juste après une salle remplie d’étagères. Découpez-les avec vos griffes pour avoir accès à la dernière caisse de matériaux du niveau.

Caisse de matériaux #6

Chapitre : Rancœur

: Rancœur Emplacement : Au début du chapitre, vous passerez par les toits avec Jean pour progresser. Après avoir pris une tyrolienne et grimpé quelques murs supplémentaires, vous arriverez dans une zone de chantier où la caisse de matériaux résonnera droit devant vous. Détruisez les caisses en bois qui la cachent afin de pouvoir l’ouvrir.

Caisse de matériaux #7

Chapitre : Rancœur

: Rancœur Emplacement : Quand vous aurez retrouvé Jean devant l’immeuble de Shiro, Logan décidera de grimper jusqu’au penthouse. Une caisse de matériaux se trouve juste au-dessus de votre tête, sur un échafaudage. Grimpez droit devant vous, marchez sur une planche en équilibre et retournez-vous pour vous hisser au niveau de la caisse.

Caisse de matériaux #8

Chapitre : Rancœur

: Rancœur Emplacement : Vers le début de votre ascension jusqu’à l’appartement de Shiro, vous débarquerez dans une zone de chantier. Après avoir découpé une porte, Jean s’envolera sur votre gauche pour continuer. Ne la suivez pas et suivez plutôt la traînée bleue sur la droite. Brisez la cache pour passer et apercevoir en contrebas la caisse.

Caisse de matériaux #9

Chapitre : Rancœur

: Rancœur Emplacement : Presque à la fin de l’ascension jusqu’à l’appartement de Shiro, après avoir été amené devant un mur vitré grâce aux pouvoirs de Jean, ne grimpez pas sur ce mur. Retournez-vous et vous verrez la dernière caisse dans une nouvelle zone de chantier. Laissez-vous tomber et allez jusqu’à la caisse pour en récupérer les matériaux.

Caisse de matériaux #10

Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Au début du chapitre, vous devez explorer une salle d’arcade. Après avoir descendu des escaliers, et juste avant d’entrer dans la salle avec les bornes et les machines à pinces, retournez-vous et descendez d’autres marches pour arriver devant la caisse.

Caisse de matériaux #11

Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Après avoir quitté la salle d’arcade, vous serez libre d’explorer un peu le quartier. Cherchez en hauteur les grands panneaux « Roxxon Power » et « Dr.Fix-It », et vous verrez sur le toit d’en face une onde émise par une caisse de matériaux. Pour accéder au toit, repérez le tuyau blanc et grimpez dessus. Dès que vous êtes sur le toit, tournez la tête à droite et vous verrez la caisse.

Caisse de matériaux #12

Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Durant votre chasse aux détecteurs, vous vous retrouverez sur les toits. Lorsque vous serez surpris par un membre de la Main après avoir détruit un détecteur, tuez-le et vous aurez un nouveau détecteur à détruire dans la foulée. En regardant en direction de ce détecteur, retournez-vous et vous verrez une caisse sur le toit d’en face. Prenez de l’élan et sautez pour aller ouvrir la caisse.

Caisse de matériaux #13

Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Sur les toits, après avoir détruit un détecteur et subi l’assaut surprise d’un ninja de la Main, un autre détecteur vous attend un peu plus loin, en hauteur. En faisant face au détecteur, commencez par faire du parkour avec une barre horizontale.

Dans la foulée, sautez vers la corde sur le mur d’en face pour arriver sur un autre toit. Grimpez enfin sur le mur d’en face pour vous hissez au niveau de la caisse de matériaux.

Caisse de matériaux #14

Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Après avoir pris « un taxi » de force, vous arrivez à un chantier. Détruisez la petite cache d’XP devant vous et, au lieu de continuer tout droit, partez sur la gauche. Au fond, vous tomberez sur une caisse, posée près d’un bulldozer.

Caisse de matériaux #15

Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Quand vous aurez discuté avec les Élus en compagnie de Jean pour avoir des informations, vous devrez trouver un passage secret en touchant le mur. Une fois celui-ci ouvert, continuez pendant quelques instants et vous arriverez dans les souterrains de la Main. Avancez vers la torche au mur et, au lieu d’aller à droite, dirigez-vous plutôt à gauche pour tomber sur la caisse.

Caisse de matériaux #16

Chapitre : Jeu d’ombres

: Jeu d’ombres Emplacement : Vers la fin du chapitre, vous retournerez sur les toits après que Jean ait sauvé Logan de la Main. En partant vers l’appartement de Shiro, vous prendrez une première tyrolienne. À mi-chemin, laissez-vous tomber pour atterrir sur un toit où se trouve la dernière caisse du chapitre.

Caisse de matériaux #17

Chapitre : La mort appelle la mort

: La mort appelle la mort Emplacement : Dès le tout début du chapitre, et avant même de bouger, tournez la caméra vers la gauche pour apercevoir une caisse cachée sur un toit.

Caisse de matériaux #18

Chapitre : La mort appelle la mort

: La mort appelle la mort Emplacement : Juste après avoir vu des images de surveillance montrant le catalyseur hélix, sortez de la pièce et descendez des escaliers. Devant la prochaine porte en ferraille, des racines violettes vous mèneront à une porte cauchemardesque. Au lieu de les suivre, allez sur la droite pour récupérer une caisse après être passé sous un tuyau.

Caisse de matériaux #19

Chapitre : La mort appelle la mort

: La mort appelle la mort Emplacement : À un moment, vous devrez battre une vague d’assassins de la Main dans une pièce avec de la brume. Sortez de la pièce en pistant des griffes bleues au sol jusqu’à arriver devant une cage d’ascenseur. Ne franchissez surtout pas la porte et tournez la tête sur la droite. Vous verrez la caisse placée dans un coin.

Caisse de matériaux #20

Chapitre : On se trompait

: On se trompait Emplacement : Au début du niveau, vous serez en train de remontrer des traces avec Jean dans les rues de Tokyo. En arrivant devant un camion Alchemax blanc et orange, contournez-le par la gauche pour tomber sur une caisse posée à l’arrière du véhicule.

Caisse de matériaux #21

Chapitre : On se trompait

: On se trompait Emplacement : Quand vous aurez terminé votre premier combat du chapitre contre la Main, et avant d’examiner la marque au sol du catalyseur hélix, montez sur le rebord juste à côté de Jean pour débouler devant la caisse.

Caisse de matériaux #22

Chapitre : On se trompait

: On se trompait Emplacement : Pendant que vous traquerez la piste du Mutant de la Main et de son catalyseur hélix, vous arriverez devant une voiture renversée en pleine rue. À partir de cette voiture, prenez la route à gauche et vous arriverez dans un cul-de-sac, zone dans laquelle se trouve une nouvelle caisse de matériaux.

Caisse de matériaux #23

Chapitre : On se trompait

: On se trompait Emplacement : Vers la fin de votre traque du Mutant de la Main, vous passerez à travers un mur défoncé. Jean vous attend un peu plus loin, mais ne la rejoignez pas. À peine le mur dépassé, allez sur la gauche de la zone et contournez un camion garé pour arriver au niveau d’une caisse de matériaux cachée par d’autres caisses en bois.

Caisse de matériaux #24

Chapitre : On se trompait

: On se trompait Emplacement : Après avoir livré bataille contre la Main dans un hangar rempli de tonneaux de saké, passez la porte avec la lumière rouge au-dessus. Suivez les traces de pas en descendant les escaliers et, une fois arrivé en bas des marches, retournez-vous pour voir sur votre gauche une caisse de matériaux dissimulée derrière deux autres petites caisses.

Caisse de matériaux #25

Chapitre : Et l’enfer le suivait

: Et l’enfer le suivait Emplacement : Dès les premiers instants du chapitre, Jean examinera un râtelier. Allez sur sa gauche et contournez la maison de gauche pour tomber sur une caisse de matériaux posée devant deux cibles.

Caisse de matériaux #26

Chapitre : Et l’enfer le suivait

: Et l’enfer le suivait Emplacement : Après avoir examiné l’autel au bout de la première zone du niveau, Jean vous attendra sur la droite pour passer à la suite. Ne la rejoignez pas et allez sur la droite de l’autel. Vous pourrez alors emprunter un escalier. Grimpez-le et, une fois en haut, regardez immédiatement sur votre gauche pour apercevoir la caisse posée dans un coin, près de cibles.

Caisse de matériaux #27

Chapitre : Et l’enfer le suivait

: Et l’enfer le suivait Emplacement : Dans la zone où vous avez pu attaquer discrètement des membres de la Main depuis les arbres, des hautes herbes, et grâce aux pouvoirs de Jean, allez au fond à droite de la zone après avoir tué tout le monde. Une caisse vous attendra à côté d’une cache de la Main (qui porte une lumière rouge).

Caisse de matériaux #28

Chapitre : Et l’enfer le suivait

: Et l’enfer le suivait Emplacement : Au terme d’un combat âpre contre un grand nombre d’assassins de la Main, ponctué par un affrontement contre un invocateur, Jean et Logan s’uniront pour ouvrir une énorme et lourde porte. Entrez et, immédiatement sur votre gauche, vous verrez la caisse.

Caisse de matériaux #29

Chapitre : Sinistres augures

: Sinistres augures Emplacement : Au réveil de votre sieste dans l’appartement de Shiro, faites quelques pas vers le rez-de-chaussée pour que des racines violettes apparaissent à vos pieds. Au lieu de continuer droit devant vous, allez sur la gauche pour rejoindre la salle secrète de Shiro contenant notamment des sabres et autres outils. La caisse de matériaux est ici.

Madripoor 2

Vous trouverez un total de 15 caisses de matériaux dans la deuxième et troisième partie de Madripoor.

Caisse de matériaux #1

Chapitre : Au plus bas

: Au plus bas Emplacement : Après un premier combat contre des Reavers, Jean attendra que vous déverrouilliez l’arrière du camion bloquant l’accès à la suite du quartier. Découpez la serrure, laissez les civils sortir et montez dans le camion pour ouvrir la caisse chargée à l’arrière.

Caisse de matériaux #2

Chapitre : Au plus bas

: Au plus bas Emplacement : Juste après l’obtention de la dernière caisse, Jean aura créé un passage sur la droite du camion. Empruntez-le et allez tout droit pour éliminer un nouveau groupe d’ennemis, près d’un deuxième camion Trask. Faites comme pour le premier : brisez la serrure, libérer les civils et allez ouvrir la caisse posée dans le camion.

Caisse de matériaux #3

Chapitre : Au plus bas

: Au plus bas Emplacement : Même logique que les deux premières caisses de matériaux. Depuis le deuxième camion, allez à l’opposé de la zone pour trouver le troisième camion Trask contenant des matériaux.

Caisse de matériaux #4

Chapitre : Au plus bas

: Au plus bas Emplacement : Vous vous retrouverez sur les toits à vous diriger vers la station de radio, après la mort du civil rebelle. Une fois que vous aurez passé deux snipers, n’allez pas en face pour en tuer un troisième. Tournez légèrement la tête sur la droite pour apercevoir une onde émise par une caisse, sur un toit à proximité. Sautez au-dessus le vide pour allez ouvrir cette caisse.

Caisse de matériaux #5

Chapitre : Les jeux sont faits

: Les jeux sont faits Emplacement : Après votre long combat contre les Reavers au début du chapitre, Jean vous attendra devant l’ascenseur. Allez à droite de l’ascenseur pour récupérer l’unique caisse de ce chapitre.

Caisse de matériaux #6

Chapitre : Phase de test

: Phase de test Emplacement : Avancez dans le niveau jusqu’à visionner une cinématique avec Essex. Dans la foulée, Logan va perdre le contact avec Jean après un tir de missile. Courez droit devant et tournez la tête sur la gauche au bout de quelques foulées pour apercevoir la caisse de matériaux dans une ruelle étroite.

Caisse de matériaux #7

Chapitre : Phase de test

: Phase de test Emplacement : Pendant que vous courez afin de rejoindre Jean, vous arriverez sur une place de marché avec un sniper qui vous prend en joue. Sur la gauche du marché, une caisse vous attend au pied d’un mur.

Caisse de matériaux #8

Chapitre : Toujours debout

: Toujours debout Emplacement : Une fois Logan ressuscité, votre premier combat sera contre une Sentinelle Mk 2. Celle-ci détruite, suivez le chemin jusqu’à des débris à briser pour basculer dans la prochaine zone. Allez ensuite sur la droite et au bout du cul-de-sac pour voir une petite ouverture sur la gauche. Entrez et, à l’intérieur, une caisse patiente, posée dans un coin.

Caisse de matériaux #9

Chapitre : Toujours debout

: Toujours debout Emplacement : Depuis la caisse précédente, continuez de progresser en n’oubliant pas d’aller récupérer la bouteille de whisky Ol’ Canucklehead dans les ruines du Princess Bar (bâtiment aux murs rouges gardés par une Sentinelle Mk 2). Suivez les traces de pas bleues jusqu’à passer près d’une autre Sentinelle Mk 2. Éliminez-la et, au lieu d’aller dans la direction des pas, allez à l’opposé pour trouver une caisse de matériaux dans un cul-de-sac.

Caisse de matériaux #10

Chapitre : Toujours debout

: Toujours debout Emplacement : Avancez dans le niveau jusqu’à suivre une traînée bleue correspondant à une odeur familière à Logan, menant à une porte. N’OUVREZ PAS LA PORTE et retournez-vous. Levez la tête et vous verrez une ouverture que vous pourrez rejoindre en grimpant un peu. Vous débarquerez alors dans une planque où vous attend une caisse.

Caisse de matériaux #11

Chapitre : Toujours debout

: Toujours debout Emplacement : Après avoir retrouvé Mystique, progressez pour arriver incognito dans une zone avec des Sentinelles en patrouille. Depuis le bout d’une poutre, tournez votre regard sur la gauche. Une tyrolienne vous mène pile au-dessus l’une de ces Sentinelles. Prenez-la et éliminez le robot depuis les airs. Ensuite, retournez-vous, descendez l’escalier et, en bas, la caisse vous attendra derrière un mur sur votre gauche.

Caisse de matériaux #12

Chapitre : Toujours debout

: Toujours debout Emplacement : Vers la fin du chapitre, vous verrez Logan apercevoir où se trouve Jean. Sautez ensuite dans la rue remplie de civils figés en cendres et, au lieu de rejoindre le toit du bâtiment d’en face grâce à une corde, allez au bout de la rue. Tuez les Reavers en patrouille et allez récupérer le contenu de la caisse située au pied d’une voiture.

Caisse de matériaux #13

Chapitre : C’était notre rêve

: C’était notre rêve Emplacement : Au terme du premier gros combat contre les Reavers, hissez-vous au niveau supérieur de la zone grâce à une corde. Vous ferez tomber des ennemis et Logan bondira sur un Reaver avant que Jean ne supprime les deux autres. En reprenant le contrôle de notre héros, regardez simplement à droite pour apercevoir la caisse de matériaux.

Caisse de matériaux #14

Chapitre : C’était notre rêve

: C’était notre rêve Emplacement : À un moment, Logan aura une vision du Princess Bar qui se terminera après avoir frappé Essex. Dans la foulée, Jean ouvrira l’accès à une salle de recherche. Passez à travers la vitre et la caisse se trouvera sur votre gauche.

Caisse de matériaux #15

Chapitre : C’était notre rêve

: C’était notre rêve Emplacement : Attendez de vivre une nouvelle vision de l’ancien repaire de la Team X où Essex fera souffrir Logan. De retour à la réalité, suivez Jean dans une nouvelle salle. Ne la rejoignez pas tout de suite et tournez la tête sur la gauche pour remarquer la présence d’un escalier. Empruntez-le et vous arriverez à la dernière caisse de matériaux du jeu.

Marvel’s Wolverine est disponible sur PS5. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.