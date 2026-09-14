Toutes les portes cauchemardesques – Marvel’s Wolverine
Un des axes principaux de Marvel’s Wolverine se situe autour de l’intrigue et notamment du côté du passé de Logan. Au début de l’aventure, on ne sait pas vraiment où en est le mutant dans sa vie, mais au fur et à mesure de la progression, les choses s’éclaircissent. Des lieux mystérieux appelés Portes cauchemardesques participent notablement à faire la lumière sur sa longue vie, en plus de proposer des défis dont la réussite boostent les capacités de notre héros. On vous indique dans cet article à quel moment vous rencontrerez chacune de ces portes.
Où trouver les portes cauchemardesques de Marvel’s Wolverine ?
Très tôt dans l’histoire principale de Marvel’s Wolverine, vous serez initié au principe des Portes cauchemardesques. Il s’agit de portes dimensionnelles menant à la cabane de Logan et proposant à chaque fois un défi différent. Combat avec des objectifs précis, survie face à des vagues d’ennemis ou encore parkour, 14 défis sont à retrouver derrière autant de Portes cauchemardesques.
Vous saurez assez facilement lorsqu’une Porte cauchemardesque se trouve à proximité puisque des racines cauchemardesques viendront jusqu’à vous. Ensuite, interagissez avec la relique violette pour lancer le défi. Des points d’adaptation sont à gagner pour chaque rang obtenu à la fin du défi : Bronze, Argent, Or et Adamantium, et trois défis vous permettront de rassembler les pièces de deux costumes bonus. Ces Portes cauchemardesques doivent donc attirer votre attention. Voici où les trouver :
L’ennemi de mon ennemi
- Zone : Canada
- Chapitre : Retour au bercail
- Emplacement : Vous franchissez automatiquement cette porte au cours d’une cinématique avec Essex.
Poursuivi par le passé
- Zone : Canada
- Chapitre : Celle qui a fui
- Emplacement : Vous tomberez sur les racines de cette porte au moment de traverser une rivière. Suivez les racines sur la gauche en descendant la rivière pour tomber sur la porte.
Le chasseur chassé
- Zone : Canada
- Chapitre : Un avant-goût de l’enfer
- Emplacement : Après une première petite visite à l’intérieur de la raffinerie, vous retournerez à l’extérieur dans une zone remplie de conteneurs. Avancez droit devant pour que les racines apparaissent au sol. Suivez-les pour tomber sur la porte cachée entre deux rangées de conteneurs.
Des temps difficiles
- Zone : Canada
- Chapitre : Quelque chose de plus fort
- Emplacement : Durant votre expédition, vous allez à un moment libérer un loup coincé. Une fois celui-ci reparti dans la nature, avancez de quelques pas pour qu’une racine cauchemardesque apparaisse à vos pieds. Au lieu d’aller à gauche, suivez donc ces racines sur la droite pour arriver jusqu’à la porte.
Sans inhibitions
- Zone : Madripoor – Partie 1
- Chapitre : Mutant détecté
- Emplacement : Lorsque vous aurez survécu au tunnel de propulseur, vous vous retrouverez dans une salle en flammes. Quittez-la en sortant par la porte devant vous, sur la droite, et au lieu de suivre la traînée bleue, remarquez la porte verrouillée sur votre gauche. Ouvrez-la en examinant le PC situé devant. Entrez et progressez jusqu’à arriver à la porte cauchemardesque.
Baroud d’honneur à Cold Pines
- Zone : Madripoor – Partie 1
- Chapitre : Une dernière mission
- Emplacement : Vous devrez à un moment quitter le Princess Bar pour partir à la recherche de Jean. Progressez dans la rue en suivant la traînée bleue jusqu’à ce que des racines apparaissent à vos pieds. Remontez ces racines jusqu’à arriver à la porte située au fond d’une ruelle.
Mille coupures
- Zone : Japon – Partie 1
- Chapitre : Énerve-toi
- Emplacement : Lorsque vous aurez tué le télépathe de la Main et mis fin à l’illusion, la porte cauchemardesque apparaîtra tout simplement à quelques pas de vous.
Shuffle à Shinjuku
- Zone : Japon – Partie 1
- Chapitre : Rancœur
- Emplacement : Après une séquence de combat contre la Main dans un marché, quand vous reprendrez le contrôle de Logan après une brève cinématique, une racine cauchemardesque va apparaître à vos pieds. Suivez-la à la trace en grimpant sur le mur blanc en face, afin d’arriver sur une terrasse. Continuez de remonter la racine jusqu’à pénétrer dans une serre, où se trouve la porte cauchemardesque.
Coup de blues
- Zone : Japon – Partie 1
- Chapitre : La mort appelle la mort
- Emplacement : Juste après avoir vu des images de surveillance montrant le catalyseur hélix, sortez de la pièce et descendez des escaliers. Juste après avoir passé une porte en ferraille, les racines violettes menant à la porte cauchemardesque apparaîtront devant vous.
Torrent de larmes
- Zone : Japon – Partie 1
- Chapitre : Sinistres augures
- Emplacement : Au tout début du chapitre, les racines violettes menant à cette porte cauchemardesque apparaîtront littéralement devant vous au bout de quelques pas. La porte vous attend ensuite sur la terrasse de l’appartement de Shiro.
Du sang dans la jungle
- Zone : Madripoor – Partie 2
- Chapitre : Au plus bas
- Emplacement : Juste après le message diffusé par Jean à la tour radio, vous allez pouvoir rejoindre les toits en descendant une longue tyrolienne. Les racines cauchemardesques vont tout simplement apparaître à vos pieds, à l’atterrissage. Grimpez un petit coup pour vous retrouver sur le toit où vous attend la porte.
Cartes sur table
- Zone : Madripoor – Partie 2
- Chapitre : Les jeux sont faits
- Emplacement : Après votre long combat contre les Reavers au début du chapitre, Jean vous attendra devant l’ascenseur. Les racines violettes apparaîtront sous vos pieds, et il vous suffira d’aller sur la gauche de l’ascenseur pour débusquer la porte cauchemardesque.
Le fil de la lame
- Zone : Madripoor – Partie 3
- Chapitre : Toujours debout
- Emplacement : Une fois que vous aurez retrouvé Mystique, vous aurez à nettoyer une zone avec des Sentinelles Mk 1 et Mk 2. Quand ce sera fait, et en vous dirigeant vers la porte qui mène à la suite, des racines violettes vont apparaître sous vos pieds. Elles vous mèneront, sur la droite, à une porte cauchemardesque.
Confrontation bestiale
- Zone : Madripoor – Partie 1
- Chapitre : C’était notre rêve
- Emplacement : À la fin du gros affrontement de début de chapitre contre les Reavers, les racines violettes apparaîtront au centre de la zone de combat.
Le Meilleur
- Zone : Cabane
- Emplacement : Cet ultime défi et souvenir est accessible après avoir fini le jeu et déverrouillé toutes les autres portes cauchemardesques. Rendez-vous dans la cabane et examinez la rangée de souvenirs pour pouvoir lancer ce cauchemar, fort logiquement le plus dur du jeu.
Pour toute autre information au sujet de Marvel’s Wolverine, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet.