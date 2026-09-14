Où trouver les portes cauchemardesques de Marvel’s Wolverine ?

Très tôt dans l’histoire principale de Marvel’s Wolverine, vous serez initié au principe des Portes cauchemardesques. Il s’agit de portes dimensionnelles menant à la cabane de Logan et proposant à chaque fois un défi différent. Combat avec des objectifs précis, survie face à des vagues d’ennemis ou encore parkour, 14 défis sont à retrouver derrière autant de Portes cauchemardesques.

Vous saurez assez facilement lorsqu’une Porte cauchemardesque se trouve à proximité puisque des racines cauchemardesques viendront jusqu’à vous. Ensuite, interagissez avec la relique violette pour lancer le défi. Des points d’adaptation sont à gagner pour chaque rang obtenu à la fin du défi : Bronze, Argent, Or et Adamantium, et trois défis vous permettront de rassembler les pièces de deux costumes bonus. Ces Portes cauchemardesques doivent donc attirer votre attention. Voici où les trouver :

L’ennemi de mon ennemi

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Retour au bercail

: Retour au bercail Emplacement : Vous franchissez automatiquement cette porte au cours d’une cinématique avec Essex.

Poursuivi par le passé

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Celle qui a fui

: Celle qui a fui Emplacement : Vous tomberez sur les racines de cette porte au moment de traverser une rivière. Suivez les racines sur la gauche en descendant la rivière pour tomber sur la porte.

Le chasseur chassé

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Un avant-goût de l’enfer

: Un avant-goût de l’enfer Emplacement : Après une première petite visite à l’intérieur de la raffinerie, vous retournerez à l’extérieur dans une zone remplie de conteneurs. Avancez droit devant pour que les racines apparaissent au sol. Suivez-les pour tomber sur la porte cachée entre deux rangées de conteneurs.

Des temps difficiles

Zone : Canada

: Canada Chapitre : Quelque chose de plus fort

: Quelque chose de plus fort Emplacement : Durant votre expédition, vous allez à un moment libérer un loup coincé. Une fois celui-ci reparti dans la nature, avancez de quelques pas pour qu’une racine cauchemardesque apparaisse à vos pieds. Au lieu d’aller à gauche, suivez donc ces racines sur la droite pour arriver jusqu’à la porte.

Sans inhibitions

Zone : Madripoor – Partie 1

: Madripoor – Partie 1 Chapitre : Mutant détecté

: Mutant détecté Emplacement : Lorsque vous aurez survécu au tunnel de propulseur, vous vous retrouverez dans une salle en flammes. Quittez-la en sortant par la porte devant vous, sur la droite, et au lieu de suivre la traînée bleue, remarquez la porte verrouillée sur votre gauche. Ouvrez-la en examinant le PC situé devant. Entrez et progressez jusqu’à arriver à la porte cauchemardesque.

Baroud d’honneur à Cold Pines

Zone : Madripoor – Partie 1

: Madripoor – Partie 1 Chapitre : Une dernière mission

: Une dernière mission Emplacement : Vous devrez à un moment quitter le Princess Bar pour partir à la recherche de Jean. Progressez dans la rue en suivant la traînée bleue jusqu’à ce que des racines apparaissent à vos pieds. Remontez ces racines jusqu’à arriver à la porte située au fond d’une ruelle.

Mille coupures

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Énerve-toi

: Énerve-toi Emplacement : Lorsque vous aurez tué le télépathe de la Main et mis fin à l’illusion, la porte cauchemardesque apparaîtra tout simplement à quelques pas de vous.

Shuffle à Shinjuku

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Rancœur

: Rancœur Emplacement : Après une séquence de combat contre la Main dans un marché, quand vous reprendrez le contrôle de Logan après une brève cinématique, une racine cauchemardesque va apparaître à vos pieds. Suivez-la à la trace en grimpant sur le mur blanc en face, afin d’arriver sur une terrasse. Continuez de remonter la racine jusqu’à pénétrer dans une serre, où se trouve la porte cauchemardesque.

Coup de blues

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : La mort appelle la mort

: La mort appelle la mort Emplacement : Juste après avoir vu des images de surveillance montrant le catalyseur hélix, sortez de la pièce et descendez des escaliers. Juste après avoir passé une porte en ferraille, les racines violettes menant à la porte cauchemardesque apparaîtront devant vous.

Torrent de larmes

Zone : Japon – Partie 1

: Japon – Partie 1 Chapitre : Sinistres augures

: Sinistres augures Emplacement : Au tout début du chapitre, les racines violettes menant à cette porte cauchemardesque apparaîtront littéralement devant vous au bout de quelques pas. La porte vous attend ensuite sur la terrasse de l’appartement de Shiro.

Du sang dans la jungle

Zone : Madripoor – Partie 2

: Madripoor – Partie 2 Chapitre : Au plus bas

: Au plus bas Emplacement : Juste après le message diffusé par Jean à la tour radio, vous allez pouvoir rejoindre les toits en descendant une longue tyrolienne. Les racines cauchemardesques vont tout simplement apparaître à vos pieds, à l’atterrissage. Grimpez un petit coup pour vous retrouver sur le toit où vous attend la porte.

Cartes sur table

Zone : Madripoor – Partie 2

: Madripoor – Partie 2 Chapitre : Les jeux sont faits

: Les jeux sont faits Emplacement : Après votre long combat contre les Reavers au début du chapitre, Jean vous attendra devant l’ascenseur. Les racines violettes apparaîtront sous vos pieds, et il vous suffira d’aller sur la gauche de l’ascenseur pour débusquer la porte cauchemardesque.

Le fil de la lame

Zone : Madripoor – Partie 3

: Madripoor – Partie 3 Chapitre : Toujours debout

: Toujours debout Emplacement : Une fois que vous aurez retrouvé Mystique, vous aurez à nettoyer une zone avec des Sentinelles Mk 1 et Mk 2. Quand ce sera fait, et en vous dirigeant vers la porte qui mène à la suite, des racines violettes vont apparaître sous vos pieds. Elles vous mèneront, sur la droite, à une porte cauchemardesque.

Confrontation bestiale

Zone : Madripoor – Partie 1

: Madripoor – Partie 1 Chapitre : C’était notre rêve

: C’était notre rêve Emplacement : À la fin du gros affrontement de début de chapitre contre les Reavers, les racines violettes apparaîtront au centre de la zone de combat.

Le Meilleur

Zone : Cabane

: Cabane Emplacement : Cet ultime défi et souvenir est accessible après avoir fini le jeu et déverrouillé toutes les autres portes cauchemardesques. Rendez-vous dans la cabane et examinez la rangée de souvenirs pour pouvoir lancer ce cauchemar, fort logiquement le plus dur du jeu.

Pour toute autre information au sujet de Marvel’s Wolverine, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet.