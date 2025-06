La Nintendo Switch 2 sort cette semaine, où la trouver au meilleur prix ?

Cette semaine promet d’être l’une des plus importantes de l’industrie cette année, et même de la décennie, puisqu’en plus des habituelles conférences estivales du Summer Game Fest toujours riches en annonces, on assistera également au lancement d’une nouvelle console Nintendo. La Nintendo Switch 2 est maintenant à nos portes et malgré tous les débats à son sujet, elle devrait se vendre comme des petits pains, du moins si tout le monde à la chance de pouvoir réserver son exemplaire sans être gêné par les scalpers. Voici où précommander la Nintendo Switch 2 au meilleur prix.