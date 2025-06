Unboxing Nintendo Switch 2 : Déballage de la console avec nos photos maison

Unboxing de la Nintendo Switch 2

C’est ce mercredi que sort la Switch 2, nouvelle console de Nintendo, au prix de lancement de 469.99€. Si vous avez sans doute déjà aperçu de nombreux visuels depuis son annonce, nous vous partageons quelques photos prises dans la matinée pour l’inspecter sous toutes les coutures. Dans cet unboxing, on vous détaille le contenu de la boîte, les caractéristiques physiques de la console, les innovations des Joy-Con 2, ainsi que les ports et connectiques disponibles.

Contenu de la boîte

À l’ouverture de la boîte, on découvre :

La console Nintendo Switch 2

Deux Joy-Con 2 (gauche et droit)

La station d’accueil (dock)

Un adaptateur secteur USB-C

Un câble HDMI

Des dragonnes pour les Joy-Con

Un guide de démarrage rapide

Console, dock et connectiques

La Nintendo Switch 2 est dans la continuité de la première Switch et conserve la philosophie hybride que l’on connaissait déjà. On retrouve un écran LCD de 7,9 pouces avec une résolution de 1080p en mode portable, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Le support arrière a été élargi et semble plus solide, ce qui permet un angle d’inclinaison ajustable jusqu’à 150°.

Pour la connectique, on retrouve deux ports USB-C sur la machine : un en bas pour faciliter la charge et la connexion au dock, un en haut pour les accessoires. Le port carte microSD Express est situé sous le support arrière, tout comme le slot pour les cartouches de jeu. Ajoutons la prise jack 3,5 mm pour connecter des écouteurs ou un casque et la présence d’un microphone mono avec suppression du bruit.

Sur le dock, on a un design un peu plus épuré et davantage en rondeurs sur celui de la première génération. Peu de grand changement pour le reste avec deux ports USB 2.0 pour connecter des accessoires, un port HDMI pour la sortie vidéo, un port Ethernet pour se connecter en filaire et une ventilation intégrée pour assurer le refroidissement lors des sessions prolongées.

Les Joy-Con 2

Ici aussi, peu de véritable révolution par rapport à la Switch première génération. On retrouve les deux Joy-Con qui font office de manette, que l’on peut connecter pour jouer en portable ou déclipser pour jouer sur la TV ou en mode table. C’est dans les détails que l’on trouve des subtilités : tout d’abord, on a maintenant une fixation magnétique, ce qui permet une connexion plus rapide et sécurisée.

Sur le Joy-Con droit, on y trouve un nouveau bouton « C », dédié au GameChat, la nouvelle fonctionnalité de chat rapide. Enfin, l’ajout de capteurs optiques permettent d’utiliser les Joy-Con comme une souris sur une surface plane, ce qui permettra de jouer dans une nouvelle configuration (c’est le cas sur certains FPS comme Metroid Prime 4 mais cela va aussi faciliter certains genres de jeux, à l’instar de Civilization VII Ou Nobunaga’s Ambition).

A quoi ressemblent les boîtes et cartouches de jeu ?

Si vous aviez en votre possession une Switch première génération, l’évolution ne vous frappera pas. On retrouve une boîte de jeu très similaire sur sa forme, si ce n’est qu’elle est entièrement rouge. Cette couleur se voit sur les côtés ainsi que sur le bord supérieur où est orné le logo Nintendo Switch 2.

Quant aux cartouches, il s’agit des mêmes mais en déclinaison rouge : même taille, même épaisseur, même format (et logique puisque le lecteur de cartouches de la Switch 2 est le même, permettant de lire les jeux Switch 1). Et si vous vous demandiez si les cartouches ont toujours un goût infect, on a testé pour vous : oui, elles sont toujours enveloppées benzoate de dénatonium pour dissuader les plus jeunes de les mettre en bouche.

Notez que pour Mario Kart World, la jaquette propose une illustration alternative sur sa face arrière à l’intérieur de la boîte (que vous pouvez donc retourner). On y retrouve quelques photos de nos pilotes avec différents stickers, notamment notre vache nationale.

