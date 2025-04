Tous les accessoires pour la Nintendo Switch 2, voici où les précommander

La Switch 2 et ses accessoires

On va commencer par faire quelques rappels évidents : la Nintendo Switch 2, c’est la nouvelle génération de console de Nintendo qui vient d’être présentée. Elle sortira le 5 juin 2025 au prix de 469€ seule ou à 509€ en étant accompagnée de Mario Kart World. Et surprise, elle est déjà disponible en précommande chez la plupart des revendeurs.

Cette Switch 2 accueillera des améliorations techniques, avec la possibilité d’afficher de la 4K en mode docké et du 1080p en portable, avec un framerate pouvant aller jusqu’à du 120 fps sur certains titres compatibles. Quant aux jeux, ils vont tous signer une augmentation de tarif, jusqu’à 89.99€ pour certaines cartouches physiques. De quoi hérisser quelques poils.

La Caméra Switch 2

Mais si malgré tout, il vous reste un peu de budget, on peut compter sur une petite dizaine d’accessoires officiels. À commencer par la caméra Nintendo Switch 2 : celle-ci se relèvera peut-être un peu gadget si vous ne jouez pas en ligne ou très peu avec des amis, et pourtant, elle permettra plusieurs petites folies.

Il est par exemple possible de passer des appels vidéos via le Game Chat, le nouveau chat vocal de la console, où l’on peut afficher sa bouille dans des parties à plusieurs. Dans certains jeux, elle aura aussi une utilité cosmétique où l’on pourra afficher sa tête en temps réel comme avatar. Dans Super Mario Party Jamboree, elle donne accès à quelques mini-jeux.

Cette caméra est vendue au tarif de 59.99€ et sortira le 5 juin 2025, en même temps que la console. Vous pouvez la précommander :

La Caméra Plante Piranha

Si vous souhaitez une caméra, mais que vous avez un budget plus réduit – ou que vous souhaitez simplement décorer davantage votre meuble TV, sachez qu’une déclinaison Plante Piranha est disponible en précommande. Cette fois-ci, cela nous vient du fabricant Hori, donc pas Nintendo, même si c’est bien un produit sous licence officielle. Cela ne collera pas forcément à la déco de tout le monde, mais ça a le mérite d’être plus original (et moins cher). Reste à voir si cela se ressentira sur la différence de qualité vidéo.

La caméra Plante Piranha sortira le 5 juin 2025 au prix de 39.99€.

La Manette Pro Nintendo Switch 2

On repart sur un classique : la manette pro Nintendo. Pas ou peu de surprises attendues ici ; on reprend la même base que l’ancienne version et on bonifie un peu l’ensemble. L’ergonomie est très similaire, tout comme son coloris noir. On note tout de même l’ajout d’une prise jack, pour faciliter le branchement d’un casque, ainsi que l’intégration de la fameuse Touche C. Comme pour les Joy-Con, celle-ci permet d’accéder au Game Chat.

Notez que le packaging inclut un câble de recharge USB et n’est compatible qu’avec la Switch 2 (ne marche pas sur l’ancienne). On nous parle d’une autonomie de 40 heures pour un temps de recharge estimé à 3,5 heures. La Manette Pro sera commercialisée le 5 juin 2025 et sera vendue au prix de 89.99€.

Support de recharge

Vous ne prenez pas la manette pro, mais vous préférez tout de même le confort d’une maniabilité proche d’un contrôleur classique ? Le support de recharge vous permet de clipser vos deux Joy-Con pour en faire une manette. Mieux encore, ce support permet également de recharger vos Joy-Con, avec la présence d’un port USB-C sur le haut de la façade (et le câble est présent).

Le support de recharge pour Joy-Con sera vendu au tarif de 34.99€ pour une sortie le 5 juin 2025.

La pochette de transport avec protection d’écran

Accessoire indispensable, surtout si vous avez l’habitude de vous balader avec votre machine, la pochette de transport adaptée à la Switch 2 est en précommande. Étant donné la taille plus imposante de l’écran, il sera sans doute nécessaire de repasser à la caisse si votre ancienne sacoche n’est pas assez grande. De toute façon, avoir une protection d’écran est indispensable pour éviter les mésaventures avec votre console.

La pochette de transport avec une protection d’écran est en précommande au prix de 24.99€ et sortira le 5 juin 2025.

Carte micro SD Express

Malgré la forte augmentation du stockage de la console (la Nintendo Switch 2 ayant 256 Go de stockage, contre 32 pour la toute première), il est fort probable que vous finissiez par manquer de place. Déjà parce qu’il semblerait que le constructeur pousse davantage le numérique (en atteste le prix plus élevé du physique) mais aussi parce que pour l’instant, on a aucune idée du poids que peut faire un jeu Switch 2 sur une cartouche – qui sera de toute manière plus élevée que ce qu’on a l’habitude de voir. Pire encore puisque certaines éditions physiques proposent de fausses cartouches qui demanderont un téléchargement supplémentaire.

Quoiqu’il en soit, avoir une carte micro SD de stockage supplémentaire n’est jamais une mauvaise idée, quand bien même il faut y mettre du budget. Pour l’instant, seul le fabricant Lexar a dévoilé ses cartes compatibles avec la Switch 2, puisque pour rappel, seules les microSD Express pourront être utilisées. Si l’on prend l’exemple de Lexar, ces cartes offres des vitesses plus élevées : 900 Mo/s en lecture et 600 Mo/s en écriture.

Nintendo a déjà confirmé qu’il vendrait ses cartes microSD Express, et on peut s’attendre à ce que SanDick ou d’autres marques habituelles viennent enrichir les propositions. Mais si vous voulez vous en procurer une dès maintenant, sachez que la gamme Lexar Play Pro est disponible à l’achat et est bien compatible Switch 2.

Des Joy-Con en plus

Jouer seul, c’est chouette. Jouer à plusieurs, c’est encore mieux, surtout lorsqu’il est question de se rassembler à quatre (ou plus) sur un Mario Party Jamboree ou un Mario Kart. Il est donc possible d’acheter de nouveaux Joy-Con, soit en prenant une nouvelle paire, soit séparément, en prenant un Joy-Con droit de couleur rouge ou un Joy-Con gauche de couleur bleue. Notez que pour l’instant, il n’existe aucune autre variante de coloris.

La paire de Joy-Con est vendue à 89.99€ tandis que un Joy-Con seul est commercialisé à 49.99€.

Paire de volants (pour les jeux de course)

On ne réinvente pas la roue mais qui dit nouveaux Joy-Con, dit également nouvelle paire de volants. Semblable à ce que vous connaissiez déjà sur d’anciennes machines, mais cette fois-ci adaptée pour les nouvelles manettes. On notera que la paire s’accompagne d’un semblable aux Joy-Con.

La paire de volants pour Joy-Con 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 au prix de 19.99€.

Manette GameCube pour Switch 2

Pour accompagner la venue de jeux GameCube sur l’abonnement Nintendo Switch Online, une manette GameCube, compatible Switch 2, a été annoncée. Cependant, comme pour les précédentes manettes de ce programme, elle est uniquement réservée aux abonnés via le site officiel.

Adaptateur secteur

Puisque légalement, les fabricants ne rajoutent plus systématiquement de chargeur avec leur nouveau produit, il est possible d’acheter l’adaptateur secteur brandé Nintendo à côté. Bien sûr, si vous en disposez déjà d’un, ce n’est pas forcément la priorité, mais si vous n’avez pas d’adaptateur pour USB-C, sachez que celui-ci est vendu au prix de 29.99€ pour une commercialisation également en juin.

Paire de dragonnes Joy-Con 2

Si jamais il vous faut une nouvelle paire de dragonnes pour vos nouveaux Joy-Con, sachez que celles-ci sont vendues au prix de 12.99€ et seront aussi commercialisées au lancement de la console.

Voici pour tous les accessoires prévus au lancement de la Nintendo Switch 2. On actualisera cet article au fur et à mesure des nouveautés, notamment avec ce qui arrivera chez fabricants tiers sous licence officielle.