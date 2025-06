Quel type de carte SD choisir pour la Switch 2 ?

Pour cette Switch 2, Nintendo n’a pas facilité la vie des consommateurs. Beaucoup s’attendaient simplement à reprendre leurs cartes microSD de la première Switch pour la passer sur Switch 2, mais toutes ne seront pas forcément compatibles. Nintendo a fait le choix de resserrer les possibilités puisque seules les cartes microsSD Express sont compatibles avec la Switch 2.

Ce qui limite forcément le choix, tout en augmentant également le budget étant donné que ces cartes sont un peu plus onéreuses. En jetant un œil du côté de la boutique officielle de Nintendo, le constructeur en propose un modèle à 59,99 € pour 256 Go de stockage, soit pour doubler la taille disponible pour votre console. Peut-on cependant trouver moins cher ?

Où trouver une carte microSD Express pour Switch 2 au meilleur prix ?

Il existe plusieurs options de cartes microSD Express à choisir pour votre Switch 2, même si la sélection n’est pas bien large en raison des restrictions imposées par Nintendo.

Carte microSD Express Samsung 256 Go

On commence avec la carte microSD Express de base vendue par Nintendo, qui s’est associé à Samsung pour produire une carte aux couleurs de Mario. Celle-ci ne dispose que de cela pour la démarquer, mais il s’agit d’une carte standard plutôt efficace qui fera bien le boulot. On la retrouve donc à 59,99 € chez la plupart des revendeurs.

Carte microSD Express Sandisk 256 Go

Sandisk est l’un des leaders sur le marché des cartes microSD et est naturellement présent pour le lancement de la Switch 2. Là encore, on retrouve une carte microSD qui est à l’image de Mario, et qui est affichée au même prix, soit 59,99 €. On en retrouve une sans les couleurs de Nintendo, de 128 Go, à 54,99 €, ce qui en fait un investissement moins intéressant, même si l’on suspecte que cette version baissera rapidement son prix.

Comment installer sa carte microSD sur Switch 2 ?

Pour installer votre carte microSD Express dans votre Switch 2, rien de plus simple. Comme sur la première Switch, il vous suffit de lever le socle de la machine (derrière l’écran) puis d’insérer votre carte à l’intérieur de la console, le logo vers l’extérieur. Si vous entendez la carte se clipser, il ne vous reste plus qu’à rabattre le socle et profiter de votre nouvel espace de stockage.

Est-il nécessaire d’acheter une carte microSD pour la Switch 2 ?

Puisque la Nintendo Switch 2 dispose d’un espace de stockage de 256 Go, vous n’aurez pas forcément besoin d’une carte microSD dès le départ, sauf si vous jouez à beaucoup de jeux dématérialisés. Mais attention : même les jeux en support physique vous demanderont parfois de télécharger des données supplémentaires. C’est ce que l’on appelle des « game-key cards », c’est-à-dire des cartouches qui ne contiennent pas l’intégralité du jeu et qui demandent de télécharger le reste. Parmi les jeux du genre, on retrouve le portage de Street Fighter 6 ou encore le remaster de Bravely Default.

Autrement dit, même les amoureux du physique pourront avoir besoin d’un peu de place sur leur console, à terme. Les premiers jeux exclusifs Nintendo ne prendront quant à eux que peu de place sur votre machine :

Vous pourrez donc en stocker en masse sur votre console, mais avoir un peu d’espace reste un luxe appréciable si vous ne souhaitez pas faire constamment le tri dans vos données.