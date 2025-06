Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 juin (Nintendo Switch 2, Mario Kart World, Cyberpunk 2077 Switch 2….)

CD Projekt Red va reparler de The Witcher IV à l’occasion d’une présentation du moteur Unreal Engine le 3 juin

L’ancien réalisateur des Star Wars Jedi travaille sur un nouveau jeu Donjons et Dragons à venir sur PC et consoles

Hell is Us : nous avons joué plusieurs heures à ce jeu d’action-aventure prenant, mais qui ne vous prend pas par la main

Tango Gameworks est de retour avec un nouveau logo et recrute pour un jeu d’action non-annoncé

