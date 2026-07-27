Final Fantasy XIV: Evercold se dévoile davantage, la version Switch 2 du MMO arrivera le 4 août

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La mouture européenne du Final Fantasy XIV Fan Festival a eu lieu le weekend dernier. La grand-messe autour d’un opus au parcours particulier, aujourd’hui profondément aimé, durant laquelle nous apprenons notamment de nouvelles informations à son sujet. L’extension Final Fantasy XIV: Evercold est évidemment au centre de ces news, et entre des détails supplémentaires sur son contenu, ou encore la date de sortie du MMO sur Switch 2, voici ce que l’on a pu apprendre.

Final Fantasy XIV: Evercold // Source : Square Enix

Des détails de gameplay dévoilés, dont le job Bastion

C’était durant le mois d’avril de cette année que Final Fantasy XIV: Evercold s’est dévoilé pour la première fois, et nous vous en avions déjà fait un récapitulatif sur les principales annonces de cette nouvelle extension. Il subsistait bien sûr toujours quelques ombres au tableau, en particulier les deux jobs inédits révélés, les nouveautés de gameplay, ou encore la sortie Switch 2.

Un de ces jobs sera donc le Bastion, un tank qui manie deux boucliers, des skyltborg, uniquement contrôlable en mode Evolution et qui démarre au niveau 90. On peut le voir en action dans un trailer dédié, en attendant de connaître l’existence du deuxième job, que l’on rappelle davantage tourné DPS physique à distance, et qui sera détaillé à Tokyo fin octobre.

On apprend également des éléments liés aux changements de la structure narrative, permettant aux joueurs et joueuses d’être plus libres dans la manière d’explorer telle zone plutôt qu’une autre parmi les itinéraires du scénario principal.

Pour épauler cette liberté, « l’Auto Content Balancing » se chargera d’ajuster le niveau des ennemis et le scale de difficulté en fonction de la route que vous aurez choisie.

Des informations ont aussi été apportées au niveau de la personnalisation. Les « Character Action Skins », par exemple, permettront d’assigner des animations alternatives pour certaines actions, tandis que les personnages profiteront aussi d’éléments de customisation supplémentaire, notamment au niveau de la couleur ou de nouvelles possibilités pour les yeux et les lèvres.

Enfin ce fut aussi l’occasion de sortir une version étendue du teaser trailer annonçant l’extension, l’occasion de profiter de cette belle cinématique avec de nouveaux éléments.

Les collaborations Evangelion et Final Fantasy VII Remake

Concernant la petite friandise lâchée en avril dernier, la collaboration avec Evangelion n’a pas donné davantage de détails du point de vue du gameplay. En revanche, elle a bien refait parler d’elle en révélant un teaser trailer et en accueillant pour sa réalisation Mahiro Maeda en tant que « Special Guest Artist & Designer ». Le concept artist et designer sur Mad Max: Fury Road et doté de multiples casquettes sur Evangelion:3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time apportera son talent sur cette collab’.

Et puisque l’on parle de collaboration, Final Fantasy XIV: Evercold va aussi s’offrir un crossover avec la trilogie Final Fantasy VII Remake, intitulée « Beyond the Lifestream ». Le principe : une série de raids jouables à huit avec notamment des décors tirés du septième opus.

Terminons par l’information importante pour le public Nintendo : Final Fantasy XIV a précisé son arrivée sur Switch 2, et ce sera le 4 août.

Final Fantasy XIV: Evercold est attendu pour janvier 2027 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, Switch 2 et PS4, et on vous laisse ci-dessous avec trois trailers reprenant les nouvelles régions Naglfar et Hringhorni, ainsi que la ville inédite Fargarth.

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