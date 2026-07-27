Guide d’achat ATK ZERO Series : quelle souris gaming choisir selon votre profil ?

Pourquoi le choix d’une souris gaming est important

Aux côtés du clavier, la souris reste le périphérique avec lequel on interagit le plus en jouant. Son poids, sa forme ou encore la qualité de son capteur influencent directement le confort et la précision. Les amateurs de FPS compétitifs privilégient généralement des modèles légers afin de multiplier les mouvements rapides sans se fatiguer. À l’inverse, les joueurs de MMO ou de jeux de stratégie accordent davantage d’importance à l’ergonomie et au confort sur plusieurs heures.

Plusieurs critères méritent aujourd’hui d’être pris en compte lors d’un guide d’achat de souris gaming :

Le poids : qui joue sur la maniabilité

La forme et le type de prise en main (claw, fingertip ou palm grip)

La qualité du capteur optique

La latence et le taux d’interrogation (ou polling rate)

L’autonomie de la batterie

La connectivité : filaire, sans fil ou les deux à la fois

Les possibilités de personnalisation via le logiciel constructeur.

L’objectif n’est donc pas de choisir la souris la plus performante sur le papier, mais celle qui correspond le mieux à sa manière de jouer.

La gamme ATK ZERO en quelques mots

La série ATK ZERO s’inscrit dans la tendance actuelle des souris gaming ultra-légères. Tous les modèles reposent sur une coque symétrique dépourvue de perforations, avec un traitement nano destiné à améliorer l’adhérence lors des longues sessions de jeu. La souris affiche seulement 39 g dans sa version standard (44 g pour la ZERO Extreme).

Les deux modèles partagent également plusieurs éléments techniques :

Un capteur PixArt PAW3950 Ultra : il assure un suivi précis des mouvements, même lors des déplacements rapides dans les jeux compétitifs dynamiques.

Un polling rate réglable jusqu’à 8 000 Hz : il réduit le délai entre chaque information envoyée au PC lorsque vous effectuez un mouvement, ce qui améliore la réactivité, notamment sur les écrans à haut taux de rafraîchissement.

Des switches optiques propriétaires : ils sont conçus pour offrir un clic rapide et limiter les doubles clics involontaires au fil du temps.

Un encodeur TTC Gold pour la molette : il apporte une molette plus régulière et plus durable.

Une connexion USB-C filaire ou sans fil 2,4 GHz : cela vous permet de jouer librement avec une faible latence tout en conservant la possibilité d’utiliser votre souris en mode filaire pendant la recharge.

Une batterie de 300mAh : elle offre jusqu’à 130 heures d’autonomie (à 1 000 Hz), de quoi couvrir plusieurs sessions de jeu avant de devoir la recharger

Un logiciel ATK HUB disponible sur PC ainsi qu’en version web pour gérer les profils : il vous permet de personnaliser les DPI, le polling rate, les macros ou encore de créer différents profils selon les jeux que vous lancez. .

Avec la gamme ZERO, ATK entend concurrencer les références haut de gamme du marché en misant sur des caractéristiques techniques ambitieuses (capteur de dernière génération, poids plume ou encore polling rate très élevé) sans pour autant adopter les tarifs généralement pratiqués par les marques classiques. Les différents modèles restent ainsi proposés sous la barre des 100 €, ce qui en fait une alternative intéressante pour les joueurs à la recherche d’une souris performante et financièrement abordable.

À quels joueurs s’adresse la série ZERO ?

Grâce à son format compact et son poids réduit, la gamme ZERO vise d’abord les joueurs de FPS compétitifs. Dans des titres comme Counter-Strike 2, Valorant, Battlefield 6 ou Apex Legends, la légèreté facilite les mouvements rapides et les ajustements précis de votre AIM. Les amateurs de MOBA y trouveront également leur compte. Dans League of Legends ou Dota 2, la précision du capteur et la faible latence contribuent à rendre les déplacements et les sélections plus réactifs. On pense notamment aux ADC et autres champions à distance.

Pour les joueurs polyvalents alternant entre jeux d’action, RPG et stratégie, la forme symétrique de la souris permet une prise en main assez universelle et particulièrement adaptée aux grips fingertip (une prise en main du bout des doigs), claw ou claw hybride (une prise en main en forme de griffes).

En revanche, les adeptes de MMO qui recherchent avant tout de nombreux boutons programmables devront plutôt se tourner vers des souris spécialisées. En effet, la philosophie de la ZERO restent clairement orientée vers la performance plutôt que la multiplication des commandes.

Pourquoi passer d’une ATK A9 à une ZERO ?

La série A9 occupe déjà une place importante dans le catalogue d’ATK, mais la ZERO adopte une approche différente. Le premier changement concerne le poids. Avec seulement 39 g pour la version standard, la ZERO figure parmi les souris gaming sans fil les plus légères de sa catégorie.

La nouvelle plateforme matérielle constitue également une évolution. Les modèles ZERO utilisent une architecture reposant sur la nouvelle génération de microcontrôleurs Nordic 54 Series, associée au capteur PAW3950 Ultra et à un polling rate pouvant atteindre 8 000 Hz. ATK a également revu son revêtement avec un traitement nano destiné à améliorer l’adhérence. En outre, le logiciel ATK HUB permet une gestion centralisée des profils, des performances et des réglages directement depuis une application dédiée ou un navigateur internet.

Pour quelqu’un déjà satisfait de son A9, la mise à niveau sera surtout pertinente si l’objectif est de gagner en légèreté ou de bénéficier des dernières optimisations matérielles pour passer au niveau supérieur en matière d’exigence compétitive.

ZERO ou ZERO Extreme : quelles différences ?

Comme évoqué précédemment, la série ATK ZERO se décline en deux versions. Les deux modèles partagent le même capteur PAW3950 Ultra, la même conception générale ainsi que les mêmes switches optiques. Les différences concernent principalement la plateforme électronique et les accessoires fournis.

La ZERO utilise un microcontrôleur Nordic 54L15, tandis que la ZERO Extreme embarque un Nordic 54H20 plus performant. ATK annonce également une latence légèrement inférieure sur la version Extreme (0,163 ms contre 0,181 ms). La ZERO standard offre une autonomie annoncée jusqu’à 200 heures à 1 000 Hz, contre 150 heures pour la ZERO Extreme, bien que cela s’explique avec une focalisation sur la performance optimale.

Enfin, la version Extreme bénéficie d’un bundle plus complet comprenant notamment un second dongle Nano 8K, une housse de transport et un tapis de souris dédié. Dans la pratique, la ZERO constitue un excellent choix pour la majorité des joueurs. La ZERO Extreme s’adresse davantage aux utilisateurs les plus exigeants ou aux compétiteurs souhaitant profiter des toutes dernières optimisations matérielles et d’un pack d’accessoires plus fourni.

Pour finir, il y a la question du prix. Nous avons ainsi pour les deux modèles :

ATK ZERO : 64,75€

ATK ZERO Extreme : 100,95€

Dans les deux cas, on reste sur un bon rapport qualité/prix au vu des performances, toutefois même les budgets les plus serrés pourront s’y retrouver avec la ATK ZERO.

Quelle souris choisir selon votre façon de jouer ?

Selon votre profil et les jeux auxquels vous jouez le plus souvent, voici le modèle qui nous semble le plus adapté :

Atk tableau comparatif // Source : ActuGaming

Évidemment, le choix de la souris dépend avant tout de votre utilisation. Les joueurs axés sur la compétition pourront se tourner vers la ZERO Extreme, qui profite d’une électronique optimisée, d’une latence réduite et d’un pack d’accessoires plus fourni. Ces améliorations ne changent pas radicalement l’expérience pour tout le monde, mais elles peuvent faire la différence pour ceux qui recherchent les meilleures performances possibles dans les FPS compétitifs

Pour un joueur polyvalent qui alterne entre plusieurs genres, la ZERO représente probablement le meilleur équilibre entre performances, autonomie et budget. Les créateurs de contenu ou ceux passant de nombreuses heures devant leur PC apprécieront la légèreté de la gamme, qui contribue à limiter la fatigue au fil de la journée.

Les joueurs plus occasionnels profiteront également des qualités de la ZERO sans nécessairement avoir besoin des raffinements proposés par la version Extreme. Enfin, pour les amateurs de jeux particulièrement rapides où chaque milliseconde compte, les deux modèles disposent déjà d’un capteur haut de gamme et d’un polling rate pouvant atteindre 8 000 Hz. Le choix dépendra donc davantage du budget et des accessoires recherchés que d’un écart majeur de performances.

Avec la série ATK ZERO, le constructeur propose une famille de souris gaming sans fil clairement pensée pour les joueurs qui recherchent un outil léger, moderne et performant. Les deux modèles reposent sur une base technique solide avec un capteur PixArt PAW3950 Ultra, une connectivité sans fil à faible latence, des switches optiques et une personnalisation complète via le ATK HUB. La ZERO apparaît comme le modèle offrant le meilleur équilibre entre prix, autonomie et performances pour la majorité des profils. La ZERO Extreme ajoute quelques optimisations matérielles et un bundle plus généreux qui séduiront surtout les joueurs compétitifs les plus exigeants. Comme souvent en matière de périphériques gaming, votre type de jeux, votre prise en main, vos habitudes et votre budget restent les critères les plus importants.

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