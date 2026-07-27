Débrief’ : God of War, EA Sports FC 27, Kingdom Come et Wrecreation 2
Une nouvelle semaine est entamée, ce qui veut dire qu’un débrief’ est venu clôturer la précédente. Comme vous en avez l’habitude maintenant, on vous propose de faire le point sur l’actualité des derniers jours, dans une vidéo de moins de dix minutes, histoire d’être paré pour ce qui arrive.
Ce nouveau débrief’ est principalement marqué par les annonces autour de God of War (avec la date de sortie de Laufey et la préparation du futur jeu avec Kratos) et l’officialisation de EA Sports FC 27. On revient également sur la présentation de Wreckreation 2, qui a décidément tout d’un successeur spirituel à Burnout mais aussi des annonces liées à Tomb Raider ou Xbox.
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