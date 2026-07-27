Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)

Les sorties de la semaine

Le Master Chief mène la danse dans cette nouvelle semaine de jeu vidéo. Le remake Halo: Campaign Evolved arrive demain, avec sa refonte graphique de qualité mais aussi le poids de son âge et l’affaire de la VF, venue ternir le tableau. Notre test du jeu arrive d’ailleurs prochainement.

Notons aussi la version Switch 2 Xenoblade Chronicles 2, permettant de (re)vivre dans les meilleures conditions techniques, et avec du contenu bonus, les aventures de Rex.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

28 juillet

Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series)

Go North (PC, Xbox Series)

29 juillet

30 juillet

Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition (Switch 2)

Kusan: City of Wolves (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Blue Reflection Quartet (PC, PS5, Switch, Switch 2)

Leafy Corner (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)

31 juillet