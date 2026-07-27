Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)
Cette nouvelle semaine devrait signer le retour de fortes chaleurs, une météo qui, dans la mesure du possible, invite à rester à l’intérieur pour éviter la fournaise. Et dans ce cas-là, quoi de mieux que de flâner devant son PC ou sa console ? Les sorties jeux vidéo de la semaine vous y inciteront peut-être davantage, surtout qu’elles nous offrent le remake d’un FPS culte et le remaster Switch 2 d’un opus d’une grande saga de RPG.
Les sorties de la semaine
Le Master Chief mène la danse dans cette nouvelle semaine de jeu vidéo. Le remake Halo: Campaign Evolved arrive demain, avec sa refonte graphique de qualité mais aussi le poids de son âge et l’affaire de la VF, venue ternir le tableau. Notre test du jeu arrive d’ailleurs prochainement.
Notons aussi la version Switch 2 Xenoblade Chronicles 2, permettant de (re)vivre dans les meilleures conditions techniques, et avec du contenu bonus, les aventures de Rex.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
28 juillet
- Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series)
- Go North (PC, Xbox Series)
29 juillet
- Truck-kun is Supporting Me from Another World?! (PC)
- Mistfall Hunter (PC, PS5)
30 juillet
- Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition (Switch 2)
- Kusan: City of Wolves (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Blue Reflection Quartet (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Leafy Corner (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)
31 juillet
- The Relic: First Guardian (PC, PS5)
- Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)