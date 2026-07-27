Dragon Age pourrait rester en sommeil pendant longtemps selon l’ancien producteur de la série

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L’avenir de Dragon Age paraît plus incertain que jamais. Mark Darrah, vétéran de BioWare et ancien producteur exécutif de la série, ne pense pas qu’un nouvel épisode puisse être approuvé prochainement par Electronic Arts. Selon lui, la difficulté ne viendrait pas seulement des priorités actuelles du studio, mais aussi du processus interne utilisé par l’éditeur pour valider les projets qui concernent ses licences historiques.

Dragon Age The Veilguard - screenshot // Source : EA

BioWare se concentre actuellement sur le prochain Mass Effect

Dans un entretien accordé à FRVR, l’ancien responsable de la licence a exprimé une vision assez pessimiste concernant le futur de la licence.

Pour Mark Darrah, Dragon Age aurait probablement été placé au second plan pendant que BioWare travaille sur le prochain jeu Mass Effect. Ce projet, annoncé en décembre 2020, reste actuellement la principale production connue du studio. A l’avenir, qui pourrait proposer un nouveau Dragon Age dans les prochaines années ? Darrah explique qu’il ne voit pas quelle personne, au sein de BioWare ou d’Electronic Arts, serait aujourd’hui en mesure de défendre un tel projet.

Il rappelle d’ailleurs, à juste titre, que l’éditeur possède un nombre important de licences actuellement inactives. Le problème ne serait donc pas seulement de trouver une équipe disponible. Il faudrait également qu’un responsable accepte de porter le projet, de le défendre face aux différentes divisions de l’entreprise et d’obtenir l’approbation nécessaire pour lancer la production.

Un processus de validation particulièrement compliqué

L’autre problème est que, selon ses déclarations, plusieurs personnes peuvent estimer avoir un droit de regard sur une même licence. Lorsqu’un développeur tente de proposer un nouveau jeu d’une licence existante, différentes équipes ou responsables pourraient alors intervenir pour contester le projet. Darrah décrit un système dans lequel les personnes à l’origine d’une proposition risquent d’être en difficulté avant même que le développement ne commence réellement.

D’après ce que j’ai entendu, si vous décidez de développer [un jeu basé sur une licence]… au moment même où vous êtes sur le point de vous lancer, trois personnes différentes, chacune persuadée d’en avoir le contrôle, sortent soudainement de nulle part et vous tombent dessus, vous mettent en pièces, vous mâchent et vous recrachent.

En théorie, BioWare serait le studio le mieux placé pour proposer un nouvel épisode, mais il est également possible qu’une équipe différente au sein d’Electronic Arts tente de reprendre le flmabeau. Là encore, Darrah se montre pessimiste. Il pense qu’une personne liée à BioWare pourrait alors s’opposer à cette proposition, notamment pour protéger l’identité de la série ou conserver une forme de contrôle créatif sur la marque.

Ces déclarations corroborent plus ou moins l’analyse de David Gaider, ancien scénariste principal de la saga, il y a quelques semaines. Celui-ci estime que la licence est enterré, Electronics Art préférant largement Mass Effect au RPG héroic-fantasy. Après l’échec commercial de Dragon Age: The Veilguard (sorti en 2024) et la réduction des effectifs survenue l’année dernière, il est effectivement peu probable de voir l’émergence d’un nouvel opus de sitôt.

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Date de sortie : 31/10/2024

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