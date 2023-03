Nobunaga’s Ambition: Awakening

Nobunaga's Ambition: Awakening est un jeu de stratégie à mi-chemin entre le tour par tour et le temps réel. Il vous plonge dans le Japon féodal alors qu'Oda Nobunaga est sur le point d'unifier le pays du soleil levant. Avec un large casting d'officiers (plus de 2.200 personnages), le jeu se veut très complet et propose de nombreux scénarios différents dans lesquels le joueur peut réaliser des objectifs historiques, tout en tentant d'unifier le pays sous une seule et même bannière. Série déjà forte de plusieurs opus, Nobunaga's Ambition: Awakening promet de nombreuses améliorations qui devraient ravir les fans de la franchise.