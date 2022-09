Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars est un remaster des deux premiers épisodes de la saga de JRPG Suikoden. Cette nouvelle version met en place des arrière-plans en HD, avec une bande-son réorchestrée. Plusieurs nouveautés de gameplay ont été ajoutées pour rendre l'expérience plus moderne, comme une sauvegarde automatique et la possibilité d'accélérer les combats.