Far Cry : Un opus ambitieux entrerait en développement tandis qu’un extraction shooter semble avoir été annulé

Projet Maverick, l’extraction shooter abandonné

Bien qu’ils aient cultivé une formule efficace depuis le troisième opus, les patterns des jeux Far Cry finissent un peu par se répéter, et avec un Far Cry 6 symptomatique d’une certaine lassitude ressentie par le public, Ubisoft a cherché à dynamiser sa licence.

Au départ, il était pressenti que le multi prendrait davantage de place dans les prochains épisodes. Un cap évoqué à l’époque par Yves Guillemot lui-même, déclarant quelques mois plus tard que deux jeux Far Cry étaient en développement. Une situation possiblement éclaircie par un nouvel article d’Insider Gaming.

Via Tom Henderson, l’article livre l’état de deux projets. Le premier, au nom de code « Maverick », aurait tout simplement été annulé en interne, en raison de multiples difficultés rencontrées durant le développement. Il concernait un extraction shooter, lui-même reboot d’un spin-off multijoueur avorté.

Un autre Far Cry qui ne serait donc pas Far Cry 7

Une annulation au profit de l’autre projet, nommé « Kodiak », construit sur les bases de Maverick et sur lequel mise désormais Vantage Studios. On parlerait ici d’un FPS en monde ouvert très ambitieux, où « les histoires façonnées par les joueurs et leurs interactions occuperont une place centrale ». Un projet qui ne verrait pas le jour avant plusieurs années.

Mais attention, il ne faut pas le confondre avec le nom de code « Blackbird », le fameux Far Cry 7 qui, toujours selon Henderson, serait à présent sur le bon chemin malgré, là encore, pas mal de difficultés et de reports en interne. Celui-ci serait doté d’une dimension multijoueur approfondie, par rapport aux opus précédents, permettant à plus de deux joueurs et joueuses de traverser son monde.

On rappelle la volonté pour Ubi de sortir un Far Cry avant mars 2029, objectif qui reviendrait donc à ce septième opus, si les choses se déroulent comme prévu.