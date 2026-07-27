Dan Houser défend le maintien des jeux physiques : « Si les gens le veulent, les entreprises doivent les proposer »

4

Le débat autour de la disparition progressive des jeux physiques continue d’agiter l’industrie. Alors que Sony a annoncé l’arrêt des jeux sur disque pour les consoles PlayStation à partir de janvier 2028, Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games donne son avis sur la question. Pour lui, les entreprises devraient maintenir cette option aussi longtemps que les joueurs la demandent.

Pour l’ancien patron de Rockstar, on doit avoir le choix

Après l’annonce fracassante de Sony, il y a quelques semaines, concernant le support des jeux physiques, les réactions négatives sur les réseaux sociaux sont toujours aussi virulentes. A chaque publication, quel que soit le sujet, les réponses sont submergées de personnes réclamant le maintien des versions physiques.

L’ancien dirigeant de Rockstar s’est exprimé lors du Comic-Con de San Diego où il présentait les activités de sa nouvelle société, Absurd Ventures. Interrogé par IGN sur l’avenir du support physique, il a reconnu ne pas être personnellement très attaché aux jeux sur disque. Il considère néanmoins que les éditeurs doivent respecter les attentes du public.

Je ne sais pas si cela m’importe personnellement, mais si les gens le veulent, je pense que les entreprises doivent le proposer

Les prises de parole de Dan Houser restent très suivies étant donné qu’il a occupé une place majeure dans l’histoire de Rockstar Games. Cofondateur du studio, il a participé à l’écriture et à la production de ses plus grands succès. Il a notamment travaillé sur Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Bully et Max Payne 3.

Dan Houser ne rejette toutefois pas les avantages du numérique. Il souligne notamment que les mises à jour ont permis aux studios de corriger des problèmes après le lancement et d’améliorer la qualité globale de certains jeux. Il estime que cette souplesse technique a été utile au développement moderne.

Le support physique reste valorisé dans d’autres médias

Présent à ses côtés, Lazlow Jones a partagé une position tout aussi nuancée. Ancien scénariste et animateur des stations de radio de Grand Theft Auto, il a quitté Rockstar en 2020 avant de rejoindre Dan Houser chez Absurd Ventures. Il a reconnu l’attachement particulier du support physique. Recevoir une boîte, insérer le disque dans la console et conserver la jaquette sur une étagère restent des gestes chargés en émotions.

Il apprécie pourtant aussi la commodité du numérique. Il donne l’exemple du côté pratique de pouvoir télécharger rapidement plusieurs jeux sur un Steam Deck avant un long trajet d’avion.

La discussion a également dérivé vers les autres activités d’Absurd Ventures. La société travaille notamment sur un monde ouvert AAA et la série de comics American Caper. Après des années passées à créer des œuvres principalement numériques, Jones explique que la fabrication d’une bande dessinée physique procure une satisfaction différente. Pouvoir tenir le résultat final entre ses mains et montrer concrètement ce qui a été créé représente, selon lui, une expérience particulièrement gratifiante.

L’entretien est toutefois resté assez succinct et nous aurions apprécié que le débat dépasse la simple question de la nostalgie. Notamment d’autres enjeux majeurs, comme la préservation des jeux vidéo ou le contrôle que les consommateurs conservent réellement sur les œuvres qu’ils achètent.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Un remake de Final Fantasy VI nécessiterait 4 ou 5 jeux selon Naoki Yoshida

pc ps5 xbox series ps4 ps3 switch 2
Un remake de Final Fantasy VI nécessiterait 4 ou 5 jeux selon Naoki Yoshida

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Far Cry : Un opus ambitieux entrerait en développement tandis qu’un extraction shooter semble avoir été annulé

Far Cry : Un opus ambitieux entrerait en développement tandis qu’un extraction shooter semble avoir été annulé

Final Fantasy XIV: Evercold se dévoile davantage, la version Switch 2 du MMO arrivera le 4 août

pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Final Fantasy XIV: Evercold se dévoile davantage, la version Switch 2 du MMO arrivera le 4 août
S'abonner
Me notifier des
guest
4 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Dragon Age pourrait rester en sommeil pendant longtemps selon l’ancien producteur de la série
pc ps5 xbox series ps4 xbox one ps3 xbox 360
Dragon Age pourrait rester en sommeil pendant longtemps selon l’ancien producteur de la série
Guide d’achat ATK ZERO Series : quelle souris gaming choisir selon votre profil ?
Guide d’achat ATK ZERO Series : quelle souris gaming choisir selon votre profil ?
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)
Débrief’ : God of War, EA Sports FC 27, Kingdom Come et Wrecreation 2
Débrief’ : God of War, EA Sports FC 27, Kingdom Come et Wrecreation 2
« Donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent » : Team Empreintes nous en dit plus sur The Granny Detective Society
pc
« Donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent » : Team Empreintes nous en dit plus sur The Granny Detective Society
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties
God of War: Laufey sortira en février 2027 et le prochain God of War avec Kratos est aussi en développement
God of War: Laufey sortira en février 2027 et le prochain God of War avec Kratos est aussi en développement
La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service
pc ps5 xbox series switch 2
La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service
[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique
pc ps5 xbox series
[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique
Le PSN est à nouveau en panne dans le monde entier, Sony n’a pas encore réagit
ps5 ps4
psn
Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios
pc ps5 xbox series
Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios
Xenoblade Chronicles 2 présente toutes les nouveautés de son portage Switch 2
switch switch 2
Xenoblade Chronicles 2 présente toutes les nouveautés de son portage Switch 2
Un mod impressionnant pour Final Fantasy VII Rebirth vient corriger l’un des plus gros défauts du jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Un mod impressionnant pour Final Fantasy VII Rebirth vient corriger l’un des plus gros défauts du jeu
Jouez les détectives aux côtés du Chevalier Noir dans Batman: Caped Crusader – Chronicles, uniquement sur Amazon Luna
Jouez les détectives aux côtés du Chevalier Noir dans Batman: Caped Crusader – Chronicles, uniquement sur Amazon Luna
Yves Guillemot (Ubisoft) ne s’inquiète pas de la disparition du marché physique, et pense que cela fera baisser le prix des consoles
Yves Guillemot (Ubisoft) ne s’inquiète pas de la disparition du marché physique, et pense que cela fera baisser le prix des consoles
Assassin’s Creed Black Flag Resynced se vend bien mieux que ce qu’avait espéré Ubisoft
pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced se vend bien mieux que ce qu’avait espéré Ubisoft
La bêta de Marvel Tokon est ouverte, et on connait maintenant l’identité du premier DLC
pc ps5
La bêta de Marvel Tokon est ouverte, et on connait maintenant l’identité du premier DLC
Marvel’s Wolverine tranche dans le vif dans son nouveau trailer, qui met aussi en avant Jean Grey
ps5
Marvel’s Wolverine tranche dans le vif dans son nouveau trailer, qui met aussi en avant Jean Grey
L’extension de Dragon Ball Sparking Zero sortira la semaine prochaine avec une trentaine de nouveaux personnages
pc ps5 xbox series
L’extension de Dragon Ball Sparking Zero sortira la semaine prochaine avec une trentaine de nouveaux personnages
Xbox teste un nouveau service qui vous laisse streamer vos jeux gratuitement, mais avec des pubs
Xbox teste un nouveau service qui vous laisse streamer vos jeux gratuitement, mais avec des pubs
EA Sports FC 27 : Voici les premières images de cette nouvelle version, qui sortira en septembre avec quelques nouveautés
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 : Voici les premières images de cette nouvelle version, qui sortira en septembre avec quelques nouveautés
Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante
Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante
Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août
pc ps5 xbox series
Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août
Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?
Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?