Dan Houser défend le maintien des jeux physiques : « Si les gens le veulent, les entreprises doivent les proposer »

Pour l’ancien patron de Rockstar, on doit avoir le choix

Après l’annonce fracassante de Sony, il y a quelques semaines, concernant le support des jeux physiques, les réactions négatives sur les réseaux sociaux sont toujours aussi virulentes. A chaque publication, quel que soit le sujet, les réponses sont submergées de personnes réclamant le maintien des versions physiques.

L’ancien dirigeant de Rockstar s’est exprimé lors du Comic-Con de San Diego où il présentait les activités de sa nouvelle société, Absurd Ventures. Interrogé par IGN sur l’avenir du support physique, il a reconnu ne pas être personnellement très attaché aux jeux sur disque. Il considère néanmoins que les éditeurs doivent respecter les attentes du public.

Je ne sais pas si cela m’importe personnellement, mais si les gens le veulent, je pense que les entreprises doivent le proposer

Les prises de parole de Dan Houser restent très suivies étant donné qu’il a occupé une place majeure dans l’histoire de Rockstar Games. Cofondateur du studio, il a participé à l’écriture et à la production de ses plus grands succès. Il a notamment travaillé sur Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Bully et Max Payne 3.

Dan Houser ne rejette toutefois pas les avantages du numérique. Il souligne notamment que les mises à jour ont permis aux studios de corriger des problèmes après le lancement et d’améliorer la qualité globale de certains jeux. Il estime que cette souplesse technique a été utile au développement moderne.

Le support physique reste valorisé dans d’autres médias

Présent à ses côtés, Lazlow Jones a partagé une position tout aussi nuancée. Ancien scénariste et animateur des stations de radio de Grand Theft Auto, il a quitté Rockstar en 2020 avant de rejoindre Dan Houser chez Absurd Ventures. Il a reconnu l’attachement particulier du support physique. Recevoir une boîte, insérer le disque dans la console et conserver la jaquette sur une étagère restent des gestes chargés en émotions.

Il apprécie pourtant aussi la commodité du numérique. Il donne l’exemple du côté pratique de pouvoir télécharger rapidement plusieurs jeux sur un Steam Deck avant un long trajet d’avion.

La discussion a également dérivé vers les autres activités d’Absurd Ventures. La société travaille notamment sur un monde ouvert AAA et la série de comics American Caper. Après des années passées à créer des œuvres principalement numériques, Jones explique que la fabrication d’une bande dessinée physique procure une satisfaction différente. Pouvoir tenir le résultat final entre ses mains et montrer concrètement ce qui a été créé représente, selon lui, une expérience particulièrement gratifiante.

L’entretien est toutefois resté assez succinct et nous aurions apprécié que le débat dépasse la simple question de la nostalgie. Notamment d’autres enjeux majeurs, comme la préservation des jeux vidéo ou le contrôle que les consommateurs conservent réellement sur les œuvres qu’ils achètent.