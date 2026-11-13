Le QSSR de la PS5 s’invite aussi dans Marvel’s Spider-Man 2, Control Resonant, No Man’s Sky ou encore ARC Raiders

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La technologie PSSR de la PS5 Pro a maintenant une petite sœur avec la QSSR (Quick Spectral Super Resolution) de la PS5, ce qui rend ironiquement l’achat de la machine la plus coûteuse de Sony encore un peu plus dispensable. Tant mieux après tout, puisque ce QSSR permet d’améliorer gratuitement certains jeux déjà mis sur le marché, comme Ghost of Yotei et Marvel’s Wolverine, qui étaient les premiers cobayes de PlayStation. Cette technologie s’apprête à toucher davantage de jeux.

Marvel's Spider-Man 2 // Source : ActuGaming

Pour une toile plus lisse

Il faut s’attendre à ce que le QSSR soit ajouté dans les jeux PS5 au compte-goutte, et pas à grande échelle. PlayStation et les studios concernés doivent retravailler ensemble pour améliorer les jeux déjà mis sur le marché, et heureusement, cela ne se limitera pas qu’aux jeux PlayStation Studios. Même si l’on retrouve l’un d’entre eux dans la nouvelle vague de jeux compatibles QSSR, les éditeurs tiers pourront eux aussi en bénéficier.

Le jeu PlayStation Studios qui est concerné n’est autre que Marvel’s Spider-Man 2, qui aura bientôt droit à une mise à jour. Rien de plus logique puisque Insomniac Games a fait ses armes avec le QSSR sur son jeu Wolverine, et peut donc appliquer les leçons apprises sur le jeu des deux Tisseurs.

Remedy peut aussi en profiter et va l’appliquer sur son Control Resonant. Comme d’habitude, il faut grandement plisser les yeux pour voir de vrais changements, mais en se concentrant par exemple sur la barbe de Dylan ou sur certaines choses en arrière-plan, on peut y déceler une petite amélioration.

C’est peut-être plus visible sur ARC Raiders, puisque le jeu d’Embark Studios sera lui aussi mis à jour, comme The Finals. Avec la végétation, on remarque les changements, au même titre que sur les conteneurs au fond de l’image.

Parmi les autres jeux à noter, cette liste est complétée par l’increvable No Man’s Sky et par Hell Let Loose: Vietnam. Les mises à jour liées au QSSR pour ces différents jeux seront déployées progressivement dans les prochaines semaines, sans date précise.

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Control: Resonant
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Date de sortie : 24/09/2026

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