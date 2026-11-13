Fable : 4 minutes de gameplay pour le prochain épisode qui ne montre finalement presque rien

Sur les traces de la grande méchante

C’est un curieux choix que Xbox a fait ici avec cette vidéo de gameplay pour Fable, puisqu’elle offre un rythme assez lent et contemplatif, malgré un paysage qui ne s’y prête pas forcément. On suit les traces d’Isabel, antagoniste de cet épisode, et pour mener l’enquête, notre avatar est accompagné par Arden, une héroïne du coin d’Oakshire.

Le but était de présenter un bout de quête avec l’apparition d’une menace en toute fin qui fait un clin d’œil aux précédents épisodes, mais à part voir notre personnage marcher au ralenti et assister à un combat qui ne servait qu’à illustrer la palette de sorts disponibles (sans aucun challenge), cette vidéo ne nous apprendra rien de plus. Au moins, la présentation reste propre même si elle tourne sur PC avec une configuration bien boostée. Notre dernier aperçu du jeu nous aura au moins permis de voir que même sur une configuration moyenne, Fable tourne tout de même convenablement, donc attendez-vous à un résultat pas si éloigné que ce que vous voyez ici.

Fable est toujours prévu pour le 23 février sur PC, PS5 et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate.