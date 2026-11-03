Remedy se félicite du lancement de Control Resonant, qui marque « une étape décisive » pour le studio

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Avec tous les jeux sortis en septembre, il n’était pas certain de voir Control Resonant trouver son public. Malgré tout, il n’aura fallu que quelques semaines pour que le jeu dépasse le million de ventes et s’impose comme le meilleur lancement d’un jeu Remedy. C’est naturellement lui qui est aujourd’hui au cœur du dernier bilan financier du studio, qui retrouve des couleurs.

Control Resonant // Source : Remedy

Le remake de Max Payne devrait être la prochaine étape

Après l’échec de FBC Firebreak, Remedy avait besoin de se remettre en selle et Control Resonant va grandement l’aider. Dans son dernier bilan, l’entreprise appuie encore un peu plus sur le fait que le jeu a réalisé le meilleur lancement d’une production Remedy, ce qui l’aide à enregistrer une hausse de 226 % dans son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. De quoi l’aider à repasser dans le vert avec des profits estimés à 600 000 euros, alors que l’année passée, à la même période, le groupe perdait 16,4 millions d’euros.

Jean-Charles Gaudechon, PDG de Remedy, déclare que ce lancement marque « une étape décisive » pour le studio dans la mesure où il s’agit là du premier jeu de cette ampleur auto-édité par le groupe. On notera que le jeu a connu un succès un peu plus international grâce à une forte réception en Asie et en Amérique latine, même si les États-Unis restent le marché le plus important avec la moitié des ventes réalisées sur ce territoire. Autre fait intéressant, celui concernant la part des personnes qui n’ont pas joué au premier jeu Control. Selon Remedy, la moitié des personnes qui ont acheté Control Resonant n’ont pas joué au premier épisode.

Remedy prévoit maintenant de capitaliser sur les ventes du jeu durant plusieurs années, comme le premier Control. En ce qui concerne ses futurs projets, le remake de Max Payne 1 & 2 est toujours en phase de production intensive, tandis qu’un autre projet secret se prépare quant à lui à entrer en production.

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Date de sortie : 24/09/2026

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