Wolfenstein 3 est officiellement annoncé par MachineGames, deux personnages sont déjà confirmés

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En pleine célébration des 25 ans de Xbox, tout est bon pour glisser sous le tapis les décisions destructrices. Parmi les annonces allant dans ce sens, MachineGames nous annonce révèle officiellement l’existence de Wolfenstein 3, actuellement en production. Une bonne nouvelle, il est vrai, qui n’a certes rien d’étonnant malgré quelques miettes à se mettre sous la dent au sujet des personnages que nous rencontrerons.

Test Wolfenstein II The New Colossus
Wolfenstein II: The New Colossus // Source : Bethesda

Blazko n’en a pas fini avec les nazis

Il est toujours bon de rappeler quelle est la place des nazis, surtout dans le climat mondial actuel, et heureusement, MachineGames va s’en occuper. Sur ses réseaux, le studio annonce officiellement Wolfenstein 3. Pas de trailer, mais simplement deux images pour habiller l’annonce.

L’une d’elles montre Brian Bloom, acteur incarnant le héros principal William « B. J. » Blazkowicz, et Debra Wilson, derrière le rôle de Grace Walker. La présence des deux personnages est donc confirmée sans trop de surprises. Sur l’autre image, on voit le début du script du premier chapitre du jeu, « Nazitraz ». Il y est décrit une scène d’interrogatoire menée par Blazko et son camarade Fergus Reid, bien décidé à malmener un certain Otto.

Et c’est tout ce que l’on peut dire actuellement du jeu. Rappelons quand même la présence éventuelle d’une jeune fille survivante nommée Sofiya, révélée par une annonce de casting, que William devrait prendre sous son aile.

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