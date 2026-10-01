La PS5 de base dispose maintenant du QSSR, une nouvelle technologie similaire au PSSR pour améliorer le rendu grâce à l’IA

Deux jeux peuvent déjà en profiter

Le QSSR de la PS5 est donc une version moins performante du PSSR de la PS5, mais il a le même but. Il ne s’agit pas de quelque chose qui s’activera sur tous les jeux de manière automatique, mais d’une technologie que les studios pourront utiliser pour améliorer le rendu et la stabilité de l’image.

Daniel Craig – non, pas l’acteur de James Bond, mais un ingénieur important chez PlayStation – présente le QSSR de la PS5 via deux exemples, avec Marvel’s Wolverine et Ghost of Yotei, les deux premiers jeux qui bénéficient d’une compatibilité avec la technologie. Pour y voir quelque chose, il faut vraiment zoomer sur l’image, mais effectivement, on se rend compte que l’image gagne en netteté sur les éléments du décor les plus lointains. Pas de révolution majeure donc, car après tout, il faut bien vendre des PS5 Pro, n’est-ce pas ?

Il est précisé que le QSSR sera mis à disposition de plusieurs studios, notamment ceux chez PlayStation, donc la technologie devrait commencer à se démocratiser. On en vient presque à se demander si PlayStation est réellement prêt à passer à la nouvelle génération dès l’année prochaine, s’il est prêt à faire autant d’efforts pour améliorer sa machine vieille de six ans.