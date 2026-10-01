La PS5 de base dispose maintenant du QSSR, une nouvelle technologie similaire au PSSR pour améliorer le rendu grâce à l’IA

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L’une des fonctionnalités phares de la PS5 Pro est son PSSR, autrement dit son PlayStation Spectral Super Resolution, une technologie d’upscaling par IA qui permet d’améliorer le niveau de détails affiché à l’écran. La PS5 Standard compte désormais imiter sa grande sœur avec le QSSR (Quick Spectral Super Resolution), qui fonctionne à peu près sur le même principe.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

Deux jeux peuvent déjà en profiter

Le QSSR de la PS5 est donc une version moins performante du PSSR de la PS5, mais il a le même but. Il ne s’agit pas de quelque chose qui s’activera sur tous les jeux de manière automatique, mais d’une technologie que les studios pourront utiliser pour améliorer le rendu et la stabilité de l’image.

Daniel Craig – non, pas l’acteur de James Bond, mais un ingénieur important chez PlayStation – présente le QSSR de la PS5 via deux exemples, avec Marvel’s Wolverine et Ghost of Yotei, les deux premiers jeux qui bénéficient d’une compatibilité avec la technologie. Pour y voir quelque chose, il faut vraiment zoomer sur l’image, mais effectivement, on se rend compte que l’image gagne en netteté sur les éléments du décor les plus lointains. Pas de révolution majeure donc, car après tout, il faut bien vendre des PS5 Pro, n’est-ce pas ?

Il est précisé que le QSSR sera mis à disposition de plusieurs studios, notamment ceux chez PlayStation, donc la technologie devrait commencer à se démocratiser. On en vient presque à se demander si PlayStation est réellement prêt à passer à la nouvelle génération dès l’année prochaine, s’il est prêt à faire autant d’efforts pour améliorer sa machine vieille de six ans.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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