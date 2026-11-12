Des anciens du studio id Software (DOOM) se rejoignent pour fonder Hidden Horses, avec un premier FPS en préparation

Une campagne Kickstarter se prépare

Pour le moment, Hidden Horses regroupe une vingtaine de rescapés d’id Software, qui ont pour but de travailler sur un premier jeu. Sans surprise étant donné le CV de ces personnes, il s’agira d’un FPS solo, intitulé Danger Pay. Il s’agit là d’un projet inspiré par The Running Man ou encore Smash TV, dépeignant un jeu TV mortel dans lequel une IA dangereuse tire les ficelles. Une première vidéo regroupant les témoignages des fondateurs permet de faire le point sur les ambitions de ce nouveau studio.

Le hic, c’est que financer un studio, ça coûte bonbon. Pour que ce projet devienne viable, Hidden Horses va passer par la case du financement participatif avec une campagne Kickstarter qui sera bientôt lancée :

« Nous cherchons à réunir des fonds pour financer notre premier projet. Nous sommes convaincus que la communauté qui aime ce type de jeux que nous avons contribué à développer est suffisante et nous invitons donc tous nos soutiens à se joindre à nous pour créer quelque chose d’unique. Ces fonds serviront à couvrir les besoins essentiels au lancement d’une entreprise et au développement d’un jeu : licences, matériel, couverture santé, etc. Notre objectif est défini en fonction du calendrier de notre premier projet et des coûts qui y sont liés. »

Une affaire qui mérite donc d’être suivie de près dès que la campagne sera mise en marche.