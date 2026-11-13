Sonic fête ses 35 ans avec un superbe court-métrage d’animation à destination des fans du hérisson bleu et sa bande

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C’est en 1991 que le monde a pu découvrir Sonic, et 35 ans plus tard, le hérisson bleu est peut-être plus poulaire que jamais. D’accord, ces derniers temps, il doit surtout cette popularité à ses films plutôt qu’à ses jeux, mais il n’empêche que la mascotte de SEGA court toujours et semble avoir un bel avenir devant elle. Dans le cadre de cet anniversaire, l’éditeur tenait à rendre hmmage à ce personnage ainsi qu’aux autres qui gravitent autour de lui via un court-métrage pour le moins réussi.

Image tirée du court-métrage Sonic the Hedgehog: Memories and Beyond // Source : SEGA

Un avant-goût du quatrième film ?

Dans ce génial court-métrage dédié à Sonic (long de 13 minutes), on retrouve notre hérisson et sa bande au sein du repaire de Dr. Robotnik, pour y affronter le terrible Metal Sonic. Tails, Amy et Shadow ne sont pas de trop pour aider Sonic (avec Roger Craig Smith qui reprend du service) à faire face à cette menace, tandis que Rouge rejoint aussi l’affrontement histoire d’apporter un coup de pouce supplémentaire.

Il est aussi amusant de constater que l’on tient là presque une scène du prochain film en live-action, qui verra tous ces personnages ou presque se réunir contre Metal Sonic. Plutôt malin. On parie cependant que ce sera moins bien animé puisque le travail de GXS Productions est à souligner. Ce n’est pas la première fois que le studio collabore avec l’éditeur, notamment sur la saga Sonic puisqu’il avait aussi signé la bande-annonce animée de Sonic Racing CrossWorlds.

Ce court métrage se termine par un message de SEGA à destination de tous les fans :

« Merci pour ces 35 ans remplis de souvenirs. Courons ensemble vers l’avenir pour en créer encore d’autres. »

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