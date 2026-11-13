Attack on Titan 3 vous invitera à prendre le thé avec vos personnages préférés entre deux charcutages de titans

Quand c’est l’heure du thé, les titans peuvent attendre

Koei Tecmo va sortir plusieurs vidéos de gameplay dans le mois à venir pour mieux présenter Attack on Titan 3 avant sa sortie, et cela commence par 10 minutes de gameplay qui se concentrent d’abord sur les interactions que vous pourrez avoir avec certains personnages. Quand vous ne serez pas en mission, votre avatar pourra par exemple aller boire un coup en compagnie de Livai pour en apprendre plus sur lui et pour gagner ses faveurs. Vous pourrez aussi dîner en compagnie des autres membres du casting avec un système de plats qui va booster vos caractéristiques.

Tout pour servir le fan service donc, mais viendra forcément le moment de repartir en dehors des murs pour aller chasser du titan. On peut ici voir quelques combats mettant en évidence le système de déplacement tridimensionnel, tandis que l’on nous présente des cartes grandement ouvertes avec pas mal de choses à aller collecter.

Si vous souhaitez vraiment en savoir un peu plus sur cet Attack on Titan 3, on vous redirige vers notre dernier aperçu complet ainsi que vers notre interview de Hideo Suzuki, producteur sur le jeu. Attack on Titan est attendu pour le 10 décembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.