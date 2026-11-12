Combien de Go fait GTA 6 ? Place nécessaire et comment libérer de l’espace sur PS5 et Xbox

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GTA 6 pèse jusqu’à 212 Go sur PS5 et Xbox Series X|S. C’est plus du double de GTA V sur PS5, ce qui veut dire que sur une console FAT, Grand Theft Auto VI occupe près d’un tiers de l’espace disponible, et plus de la moitié sur une Xbox Series S. Voici la place restante sur chaque console et les solutions pour faire de la place avant la sortie du 19 novembre 2026.

GTA VI // Source : Rockstar Games

Combien de Go fait GTA 6 sur PS5 et Xbox Series ?

Rockstar l’avait annoncé plus tôt dans le mois pour le préchargement, il faut compter jusqu’à 212 Go « selon votre appareil ». Pour comparer avec les précédents jeux du studio :

  • GTA V sur PS5 : environ 95 Go
  • Red Dead Redemption 2 sur PS4 : environ 110 Go
  • GTA 6 sur PS5 et Xbox Series : jusqu’à 212 Go

Ma console a-t-elle assez de place pour GTA 6 ?

Le stockage annoncé sur la boîte n’est pas entièrement disponible : le système en occupe une partie. Voici l’espace réellement utilisable sur les principales consoles :

  • PS5 standard (SSD de 825 Go) : environ 667 Go utilisables, GTA 6 en prend près d’un tiers
  • Xbox Series X (SSD de 1 To) : environ 802 Go utilisables
  • Xbox Series S (SSD de 512 Go) : environ 364 Go utilisables, soit plus de la moitié pour GTA 6

Les modèles plus récents (PS5 Slim, PS5 Pro, Xbox Series S de 1 To) offrent davantage d’espace. Sur une Xbox Series S de 512 Go, il restera peu de place pour d’autres gros jeux une fois GTA 6 installé.

Comment libérer de la place sur PS5 pour GTA 6 ?

Gta 6 26 1

Gta 6 (26) // Source : ActuGaming

  1. Ouvrez les Paramètres, puis Stockage et « Stockage de la console ».
  2. Sélectionnez « Jeux et applications » : les jeux sont classés par taille.
  3. Supprimez ceux auxquels vous ne jouez plus. Les sauvegardes restent sur la console et dans le cloud avec PlayStation Plus.
  4. Videz la Galerie multimédia : les vidéos de jeu enregistrées prennent vite plusieurs dizaines de Go.
  5. Si vous avez un disque dur USB, déplacez-y vos jeux PS5 pour les garder sans les retélécharger. Les jeux PS4 peuvent même se lancer directement depuis ce disque.

Comment libérer de la place sur Xbox Series X|S pour GTA 6 ?

  1. Ouvrez Mes jeux et applications, puis la section « Gérer ».
  2. Affichez les jeux installés par taille et désinstallez ceux dont vous n’avez plus besoin. Les sauvegardes sont conservées dans le cloud.
  3. Pour un jeu que vous gardez, retirez les modules facultatifs (modes multijoueur, packs de textures, langues) quand le jeu le permet.
  4. Si vous avez un disque dur USB, déplacez-y vos jeux Xbox Series pour les stocker. Les jeux Xbox One et rétrocompatibles peuvent même s’y lancer directement.

Faut-il acheter un SSD pour jouer à GTA 6 ?

Gta 6 official screenshot aout 2026 7 2

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Ce n’est pas obligatoire si vous pouvez libérer 212 Go. En revanche, un disque dur externe en USB ne permet pas de jouer à GTA 6 : il sert seulement à stocker les jeux PS5 et Xbox Series. Pour lancer le jeu depuis un stockage supplémentaire, il faut :

  • Sur PS5 : un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 compatible, installé dans l’emplacement d’extension de la console. Sony recommande une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s et un dissipateur thermique.
  • Sur Xbox Series X|S : une carte d’extension de stockage officielle, qui se branche à l’arrière de la console.

Une capacité de 1 To laisse de la marge pour GTA 6 et plusieurs autres jeux. Mais si vous voulez tout de même un SSD pour votre PS5, on a mis à jour notre guide d’achat.

Combien de temps faut-il pour télécharger GTA 6 ?

Pour 212 Go, les durées théoriques sont les suivantes :

  • 30 Mb/s : environ 16 heures
  • 100 Mb/s : environ 4 h 45
  • 300 Mb/s : environ 1 h 35
  • 1 Gb/s : environ 30 minutes

GTA 6 devient donc l’un des jeux les plus lourds des consoles actuelles. Vous pouvez dès à présent précharger le jeu sur votre console, mais il faudra attendre le 19 novembre pour y jouer.

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Date de sortie : 19/11/2026

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