Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection signe le retour en 2027 des aventures rétro du célèbre héros de BD

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Les retours sous forme de compilations rétros ont le vent en poupe. Atari est le principal acteur de cette mode, en témoigne l’existence de Rayman: 30th Anniversary Edition, Bubsy in: The Purrfect Collection ou tout simplement les récents Toy Story: Retro Roundup! et Barbie Rewind. Argent facile ? Oui. Mais nostalgie titillée via une disponibilité facilitée d’une petite pile de titres ? Également. La prochaine licence à recevoir un tel traitement est une BD particulièrement célèbre. Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection s’annonce en effet pour remettre sur le devant de la scène celui qui tire plus vite son ombre.

Lucky Luke: The Lonsome Cowboy Collection // Source : Atari

Atari dégaine une nouvelle compil’

À moins que vous soyez relativement jeune, impossible d’être passé à côté de la vision d’une case d’une BD Lucky Luke, d’une référence glissée ici ou là dans la culture populaire, ou d’une de ses adaptations. Le personnage créé par le dessinateur belge Morris a évidemment pénétré le marché du jeu vidéo jadis, et Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection va se charger de célébrer cette période.

Derrière ce retour, on retrouve évidemment Atari et son label d’édition Infogrames, initialement derrière tous les titres compris dans la compilation, justement. Ce projet est développé par Graphite Labs avec le soutien d’Implicit Conversions, habitué à mettre les mains dans le rétro. Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection va donc regrouper les titres sortis entre 1996 et 2001, dont voici la liste :

  • Lucky Luke (Game Boy, 1996)
  • Lucky Luke (SNES, 1997)
  • Lucky Luke : Sur la piste des Dalton (PlayStation, 1998)
  • Lucky Luke : Le Train des Desperados (Game Boy Color, 2000)
  • Lucky Luke : La Fièvre de l’Ouest (PlayStation, 2001)
  • Lucky Luke : Wanted! (Game Boy Advance, 2001)

À voir les dates des jeux, le lien est totalement fait avec la période durant laquelle Infogrames enchaînait entre les adaptations des Looney Tunes, de Tintin ou encore des Schtroumpfs. Cela donne donc aussi un indice sur la qualité des jeux, assez… variable, malgré la nostalgie qu’apporteront peut-être les opus PS1. Pour rappel, avec cette compilation, on se situe globalement du côté de l’action-plateforme.

En ce qui concerne les nouveautés embarquées ici, c’est du classique. Des améliorations de qualité de vie, des graphismes améliorés, des filtres visuels, des cadres, des points de sauvegarde ou encore des contrôles personnalisés, on coche toutes les cases de la compil’ rétro.

Idem avec le menu « Expérience de la frontière », qui se charge d’être le musée virtuel de ce cher Lucky Luke, en comprenant des fiches sur des personnages ainsi que des couvertures d’album. Ce bonus prend la forme d’un petit FPS avec des mini-jeux de tir, des galeries photo à visiter et autres lieux emblématiques à explorer.

Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection sortira le 13 janvier 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.

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