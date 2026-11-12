Resident Evil Requiem remporte le trophée de meilleur jeu aux Golden Joystick Awards, voici le palmarès

En l’absence de Zelda et GTA, Capcom domine 2026

C’est sans surprise Resident Evil Requiem qui a été plébiscité cette année, en obtenant plusieurs récompenses importantes dont la meilleure d’entre toutes, celle de l’ultime jeu de l’année (parce qu’il faut bien des superlatifs pour se démarquer). Capcom peut même se féliciter de voir Pragmata et le dernier Onimusha ne pas repartir les mains vides, tandis qu’il gagne même la récompense du meilleur studio, rien que ça.

Voici la liste des gagnants dans chaque catégorie des Golden Joystick Awards :