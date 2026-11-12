Resident Evil Requiem remporte le trophée de meilleur jeu aux Golden Joystick Awards, voici le palmarès

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La saison des cérémonies a officiellement débuté, avant même les Game Awards qui auront lieu dans un mois. Chaque année, c’est GamesRadar qui prend les devants avec les Golden Joystick Awards, une cérémonie qui réunit le gratin de l’industrie afin de récompenser les meilleurs jeux sortis ces douze derniers mois. Une cérémonie qui esquive donc toutes les sorties de novembre (qui sont comptabilisées pour l’année suivante), ce qui a permis à Capcom de faire carton plein.

Resident Evil Requiem // Source : Capcom

En l’absence de Zelda et GTA, Capcom domine 2026

C’est sans surprise Resident Evil Requiem qui a été plébiscité cette année, en obtenant plusieurs récompenses importantes dont la meilleure d’entre toutes, celle de l’ultime jeu de l’année (parce qu’il faut bien des superlatifs pour se démarquer). Capcom peut même se féliciter de voir Pragmata et le dernier Onimusha ne pas repartir les mains vides, tandis qu’il gagne même la récompense du meilleur studio, rien que ça.

Voici la liste des gagnants dans chaque catégorie des Golden Joystick Awards :

  • Meilleure narration : Dispatch
  • Meilleur design audio : Onimusha: Way of the Sword
  • Meilleur jeu multijoueur : Meccha Chameleon
  • Meilleure extension : DOOM: The Dark Age – Revelations
  • Meilleur jeu indépendant autopublié : Meccha Chameleon
  • Meilleur jeu indépendant : Valheim
  • Meilleur hardware : Steam Controller
  • Studio de l’année : Capcom
  • Meilleur accès anticipé : Subnautica 2
  • Meilleure bande-son : Dispatch
  • Meilleur jeu service mobile : Balatro
  • Meilleur jeu service : Minecraft
  • Choix des streamers : Meccha Chameleon
  • Meilleure bande-annonce : Resident Evil Requiem
  • Meilleur remaster/remake : The Witcher 3
  • Choix des développeurs : Meccha Chameleon
  • Meilleure adaptation : Iron Lung
  • Meilleur second rôle : Grace Saif – Pragmata
  • Meilleur premier rôle : Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem
  • Meilleur jeu PC : Crimson Desert
  • Meilleur jeu console : Resident Evil Requiem
  • Jeu le plus attendu : The Witcher 4
  • Ultime jeu de l’année : Resident Evil Requiem
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Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Date de sortie : 27/02/2026

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