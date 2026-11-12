Conan le Barbare se met lui aussi à la mode du roguelite dans un nouveau jeu prévu pour 2027

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

En dehors de Conan Exiles, la licence Conan n’est plus très riche en adaptations ces temps-ci, mais Grindstone veut changer cela. Avec le studio Games Farm, il prépare le retour du barbare dans un roguelite où « l’épée et la magie rencontrent l’horreur cosmique ».

Conan: The Black Pyramid // Source : Grindstone

Conan ramène du renfort

Ce roguelite aura pour nom Conan: The Black Pyramid, et comme son titre l’indique, il nous fera visiter la Pyramide Noire, qui est un endroit tout à fait dangereux qui changera entre chaque run, avec des événements qui vont eux aussi différer d’une partie à l’autre. Conan ne sera pas seul ici puisque vous aurez le choix entre 5 personnages différents, dont Solomon Kane et Agnès de Chastillon, sachant que le titre sera aussi jouable en coopération à deux personnes. On découvre ici une première bande-annonce de gameplay qui illustre bien le concept.

Vous pourrez changer d’armes et trouver d’autres builds au fil de vos expéditions, tandis que vous trouverez des dés qui vous aideront à obtenir un meilleur loot, même s’il faudra les utiliser avec parcimonie. Comme d’autres roguelites qui suivent le chemin de Hades, l’histoire livrera ses secrets petit à petit afin de nous laisser comprendre ce que nos héros font dans cet étrange endroit.

Conan: The Black Pyramid est pour le moment uniquement attendu sur PC via Steam, avec une sortie calée dans le courant de l’année 2027, sans plus de précisions.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Romancing SaGa 3: Destinies United prend un peu d’avance pour éviter la confrontation avec Persona 4 Revival

pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United prend un peu d’avance pour éviter la confrontation avec Persona 4 Revival

Resident Evil Requiem remporte le trophée de meilleur jeu aux Golden Joystick Awards, voici le palmarès

pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Requiem remporte le trophée de meilleur jeu aux Golden Joystick Awards, voici le palmarès

Marvel 1943: Rise of Hydra n’est pas annulé, mais son gameplay serait très limité avec une production chaotique

pc ps5 xbox series
Marvel 1943: Rise of Hydra n’est pas annulé, mais son gameplay serait très limité avec une production chaotique

Combien de Go fait GTA 6 ? Place nécessaire et comment libérer de l’espace sur PS5 et Xbox

ps5 xbox series
Combien de Go fait GTA 6 ? Place nécessaire et comment libérer de l’espace sur PS5 et Xbox
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Mise à jour Aniimo du 12 novembre : arrêt des serveurs et nouveautés, on vous dit tout
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo
Zelda Ocarina of Time : le remake Switch 2 est-il à la hauteur de la légende ? Notre test en vidéo
switch 2
Zelda Ocarina of Time : le remake Switch 2 est-il à la hauteur de la légende ? Notre test en vidéo
EA Sports FC 27 dévoile la neuvième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la neuvième Team Of The Week
La stratégie multiplateforme de Square Enix continue de fonctionner, avec des portages de Final Fantasy VII Rebirth qui marchent bien
pc ps5 xbox series switch 2
La stratégie multiplateforme de Square Enix continue de fonctionner, avec des portages de Final Fantasy VII Rebirth qui marchent bien
GTA 6 : Même Hollywood commence à se préparer pour l’impact que va causer la sortie du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : Même Hollywood commence à se préparer pour l’impact que va causer la sortie du jeu
« J’aimerais que des consoles comme la Xbox Series S ne soient jamais sorties » : Katsuhiro Harada, ex-producteur de Tekken, donne son avis à Xbox
xbox series
Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’est vendu à 5,2 millions d’exemplaires en à peine 4 jours
switch 2
Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’est vendu à 5,2 millions d’exemplaires en à peine 4 jours
Le prochain jeu de Falcom sera la suite de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, prévue pour 2027
pc ps5 switch ps4
Le prochain jeu de Falcom sera la suite de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, prévue pour 2027
The Outer Worlds 2 aura droit à une extension en deux parties, le premier DLC arrive en décembre
pc ps5 xbox series
The Outer Worlds 2 aura droit à une extension en deux parties, le premier DLC arrive en décembre
La PS5 franchit le cap des 100 millions de ventes juste avant son sixième anniversaire
ps5
PS5
Fairgames : Le jeu service de Haven Studios vient d’être annulé par Sony
pc ps5
Fairgames : Le jeu service de Haven Studios vient d’être annulé par Sony
Débrief : The Elder Scrolls VI Sentinel, rachat d’Arkane, ventes Marvel’s Wolverine et Switch 2
Débrief : The Elder Scrolls VI Sentinel, rachat d’Arkane, ventes Marvel’s Wolverine et Switch 2
Le démarrage de Zelda: Ocarina of Time est un carton du côté des ventes physiques
switch 2
Le démarrage de Zelda: Ocarina of Time est un carton du côté des ventes physiques
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en novembre avec Death Stranding 2, Dragon Quest III Remake et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en novembre avec Death Stranding 2, Dragon Quest III Remake et d’autres
GTA 6 est officiellement le jeu le plus précommandé de tous les temps sur le PlayStation Store et le Microsoft Store
ps5 xbox series
GTA 6 est officiellement le jeu le plus précommandé de tous les temps sur le PlayStation Store et le Microsoft Store
Bungie donne un aperçu de Symbiose, prochaine mise à jour majeure d’un Marathon à bout de souffle
pc ps5 xbox series
Bungie donne un aperçu de Symbiose, prochaine mise à jour majeure d’un Marathon à bout de souffle
Big Walk : Le studio House House avoue avoir eu recours à l’IA pour corriger du code
pc ps5 switch 2
Big Walk : Le studio House House avoue avoir eu recours à l’IA pour corriger du code
Shift Up présentera son prochain jeu en 2027 et rassure sur l’état du développement de Stellar Blade: Blood Rain
pc ps5
Shift Up présentera son prochain jeu en 2027 et rassure sur l’état du développement de Stellar Blade: Blood Rain
GTA 6 : Sur PS5 Pro disposera du PSSR et du ray-tracing pour les ombres, mais devrait rester en 30 fps
ps5 xbox series
GTA 6 : Sur PS5 Pro disposera du PSSR et du ray-tracing pour les ombres, mais devrait rester en 30 fps
Un nouveau RPG Dragon Quest va voir le jour, encore une fois sur mobiles
ios android
Un nouveau RPG Dragon Quest va voir le jour, encore une fois sur mobiles
« Nous avons rencontré des obstacles en cours de route » : Le PDG de Take-Two revient sur la production compliquée du prochain BioShock
Bioshock : The Collection Switch
Atelier Karia : Alchimie, exploration et avenir de la licence, les développeurs de Gust répondent à nos questions
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia : Alchimie, exploration et avenir de la licence, les développeurs de Gust répondent à nos questions
La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0
switch 2
La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0
Bandai Namco ferme le studio Reflector Entertainment, à qui l’on doit Unknown 9: Awakening
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Bandai Namco ferme le studio Reflector Entertainment, à qui l’on doit Unknown 9: Awakening