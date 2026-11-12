Conan le Barbare se met lui aussi à la mode du roguelite dans un nouveau jeu prévu pour 2027

Conan ramène du renfort

Ce roguelite aura pour nom Conan: The Black Pyramid, et comme son titre l’indique, il nous fera visiter la Pyramide Noire, qui est un endroit tout à fait dangereux qui changera entre chaque run, avec des événements qui vont eux aussi différer d’une partie à l’autre. Conan ne sera pas seul ici puisque vous aurez le choix entre 5 personnages différents, dont Solomon Kane et Agnès de Chastillon, sachant que le titre sera aussi jouable en coopération à deux personnes. On découvre ici une première bande-annonce de gameplay qui illustre bien le concept.

Vous pourrez changer d’armes et trouver d’autres builds au fil de vos expéditions, tandis que vous trouverez des dés qui vous aideront à obtenir un meilleur loot, même s’il faudra les utiliser avec parcimonie. Comme d’autres roguelites qui suivent le chemin de Hades, l’histoire livrera ses secrets petit à petit afin de nous laisser comprendre ce que nos héros font dans cet étrange endroit.

Conan: The Black Pyramid est pour le moment uniquement attendu sur PC via Steam, avec une sortie calée dans le courant de l’année 2027, sans plus de précisions.