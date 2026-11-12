Xbox vous propose un récapitulatif personnalisé de votre histoire sur les consoles Xbox

25 ans racontés en une grande infographie personnelle

En vous rendant sur le site officiel de Xbox, vous pourrez assister à votre propre historique personnalisé qui va récapituler tout votre parcours sur les machines de Microsoft. Vous y trouverez par exemple le nom de votre premier jeu sur une console Xbox (ici, c’était par exemple Guitar Hero: World Tour), mais aussi votre nombre d’heures (il y a de quoi donner le tournis), votre jeu le plus joué ou encore l’année durant laquelle vous avez débloqué le plus grand nombre de succès.

Après la vidéo de présentation, vous aurez droit à une infographie un peu plus complète qui va détailler votre nombre d’heures passées sur PC ou sur consoles (voire même sur mobiles et en cloud), ainsi que vos genres de jeux préférés ou encore le succès le plus rare jamais débloqué sur votre compte. Bref, de quoi vous remémorer quelques souvenirs en attendant de voir si vous pourrez encore faire la même chose chez Xbox dans les 25 années à suivre. Dépêchez-vous tout de même car cette initiative ne durera que jusqu’au 31 décembre prochain.

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