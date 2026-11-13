Xbox : Asha Sharma plaide pour de plus petites équipes de développement dans un message qui semble aussi vanter l’IA

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Depuis sa nomination au poste de PDG de Xbox, Asha Sharma fait tout pour nous faire oublier qu’elle travaillait dans le pôle IA de Microsoft avant cela. Très habile dans ses déclarations, elle a toujours évité de mentionner directement la technologie, si ce n’est pour rassurer les foules lorsqu’il s’agissait de rejeter la mouvance « IA slop ». Mais tout aussi intelligente soit-elle avec les mots, il ne faut pas réfléchir très longtemps au sous-texte de son message pour les 25 ans de Xbox pour comprendre vers quoi l’entreprise se dirige.

Asha-Sharma-CEO-Xbox
Asha Sharma, PDG de Xbox // Source : Xbox

Une célébration des petites équipes pour préparer le terrain

Comme Xbox fête aujourd’hui ses 25 ans, Asha Sharma a voulu rendre hommage à la marque dans un long message qui revient d’abord sur l’histoire du constructeur, en passant en revue les étapes importantes traversées ainsi que les licences marquantes aujourd’hui possédées par Microsoft. On passera sur cette partie qui ne nous apprend rien de neuf, au même titre que les paragraphes qui remercient les vétérans de Xbox (il y en aurait davantage si la PDG n’avait pas fait le ménage cet été). Ce qui nous intéressera un peu plus, ce sont ses déclarations sur l’avenir de Xbox.

En parlant des 25 ans à venir, Asha Sharma revient sur les progrès techniques effectués par l’industrie, en insistant cependant sur le fait que créer des jeux est parfois trop coûteux :

« Si les jeux modernes témoignent d’un savoir-faire humain d’un niveau inimaginable il y a encore quelques décennies, les coûts, les ressources et les risques nécessaires à leur création ont, eux aussi, considérablement augmenté. Résultat : trop d’idées de jeux ne voient jamais le jour, et trop de jeux n’atteignent pas le niveau imaginé par leurs créateurs. Pendant des décennies, ce fut le compromis inévitable de toute ambition. Il est temps que cela change. »

Comment changer cela selon Asha Sharma ? La réponse n’est jamais explicitement citée, mais on comprend facilement qu’il est question d’IA avec un outil qui permet de créer plus rapidement, avec moins d’humains à payer :

« Tout au long de l’histoire, l’échelle de nos créations a été dictée par les effectifs, le capital et les ressources dont nous disposions. Cela est en train de changer. »

Celle qui sera bientôt à l’origine de 3 200 licenciements plaide pour un avenir où les équipes de développement seront moins grandes, comme pour mieux expliquer ses récentes décisions :

« Une petite équipe sera en mesure de concevoir des univers qui requièrent normalement des centaines de développeurs et des centaines de millions de dollars. […] Je suis convaincu que l’avenir du jeu vidéo ressemblera davantage à ses débuts, à une époque où une petite équipe, portée par une idée audacieuse, pouvait transformer la manière dont le monde joue. »

Qui des grandes équipes actuelles chez Xbox ? Eh bien la PDG leur glisse un petit mot en déclarant qu’ils pourront toujours se montrer ambitieux sur le même principe, même si c’est forcément un peu contradictoire avec ce qu’elle vient pourtant de dire au sujet des plus petites équipes.

Un appel à des productions moins coûteuses qui ne trompe personne

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Logo Xbox // Source : Xbox

Alors oui, cynisme mis de côté, il est vrai que le budget des productions AAA a considérablement augmenté ces dernières années et amène l’industrie droit dans le mur.

On pourrait donc ici y voir un appel à des productions moins colossales mais tout aussi ambitieuses, comme un Clair Obscur: Expedition 33 qui est devenu peut-être malgré lui le porte-étendard de cette mouvance, si l’on met évidemment de côté le fait que le jeu a tout de même nécessité le travail de nombreux sous-traitants externes à Sandfall Interactive (mais ça colle moins bien au storytelling). Allez savoir si c’est aussi cela que Xbox souhaite accomplir à l’avenir : moins de grosses équipes internes, davantage de sous-traitance ?

N’y voyez pas non plus une déclaration d’amour au milieu indépendant, puisque la patronne de Xbox a fait savoir que son cheval de bataille serait les grandes licences de Xbox, et n’a pas hésité à se débarrasser de studios plus « arty » comme Compulsion Games et Double Fine.

Mais il faudrait être naïf pour ne pas penser au fait qu’Asha Sharma fait timidement référence à l’utilisation de l’IA, qui permet de limiter les coûts humains. Vu son CV, personne ne sera étonné, même si elle a tout fait pour se bâtir une autre image d’elle ces derniers mois. La PDG reste assez subtile en évitant toute mention de la technologie, dans la mesure où il suffit d’une allusion claire pour enflammer les débats. Il suffit de voir son annonce sur l’initiative Xbox Labs pour s’en rendre compte, puisque celle-ci se base avant tout sur l’utilisation de l’IA, même si Sharma occulte totalement le terme dans son message. On ne pourra pas lui enlever le fait qu’elle est une bonne communicante, même si ce n’est sans doute pas le message que ses employés veulent entendre alors qu’ils se préparent à une nouvelle vague de licenciements.

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